Mulțumiri doamnei doctor Raluca Pal

Aș dori să vă împărtășesc experiența plăcută de care am avut parte în UPU Zalău. Văd foarte multe persoane care acuză și spun doar lucruri negative despre UPU Zalău, motiv pentru care eu vreau să vă împărtășesc că sunt și lucruri pozitive în această unitate. Fetița mea a avut gripă, apoi a rămas cu o tuse, toate au fost ok până când a început să facă din nou febră, când spun febră mă refer că febra nu scădea cu niciun fel de antitermic, efectiv ardea. Am așteptat câteva zeci de minute, am văzut că febra nu scade și ne-am prezentat la UPU Zalău. Foarte repede doamnele de la intrare ne-au făcut triajul, le-am spus problema cu care ne-am prezentat, după ce le-au comunicat medicilor despre starea fetiței. A ieșit din cabinetul de pediatrie doamna doctor, care ni s-a prezentat și ne-a dat din nou un termometru ca să-i verifice febra, m-a întrebat dacă i-am dat antitermice și a zis să avem puțină răbdare că imediat vom intra în cabinet și o va consulta în detaliu pe fetiță. După ceva minute am intrat, ne-a consultat foarte atent doamna doctor Raluca Pal, și ne-a spus că, din păcate, se aude ceva la plămâni, și avem de-a face cu o pneumonie. După ce mi-a spus variantele, m-a întrebat dacă aș fi de acord să-i facem o radiografie pulmonară, evident că am fost de acord. A venit rezultatul și într-adevăr era ceea ce a spus doamna doctor. Apoi ne-a făcut analize, ne-a administrat o perfuzie, după care mi-a explicat foarte frumos tratamentul pe care trebuie să-l administrez fetiței acasă. După tratament, rezultatele au fost foarte bune și fetița acum este bine. Prin acest mesaj doresc să-i mulțumesc din suflet doamnei doctor Raluca Pal! Fără eforturile, grija și profesionalismul dânsei nu era posibil să se recupereze atât de rapid! Doamna doctor Raluca Pal, sunteți un om minunat cu ajutorul căruia, noi și mulți alți pacienți, am prins încredere în sistemul românesc de sănătate! Vă sunt recunoscătoare și vă mulțumesc pentru tot! De asemenea, doresc să aduc mulțumiri întregului personal de la UPU Zalău, sunteți oameni minunați, dispuși mereu să ajute! Către toți cei care se plâng, credeți-mă că personalul UPU Zalău depune toate eforturile pentru noi!

Vă mulțumesc,

Alexandra M.

