Încă două decese din cauza Covid19

Astăzi, 11.02.2022, situația epidemiologică la nivelul județului Sălaj, se prezintă astfel:

■ 24.539 persoane infectate/reinfectate cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei;

■ 148 persoane confirmate/reinfectate în ultimele 24 de ore;

■ 22972 pacienți declarați vindecați de la începutul pandemiei;

■ 838 cazuri pozitive în prezent, din care: 151 persoane spitalizate în secție, 679 persoane cu test pozitiv aflate la domiciliu, care au consimțit să se izoleze (monitorizate de medicul de familie);

■ 8 persoane spitalizate, în secția ATI.

■ 737 persoane decedate raportate de la începutul pandemiei din care 2 in ultimele 24 de ore:

Feminin, 77 ani, urban, data deces: 10.02.2022 Comorbiditati: Hipertensiune arteriala, Insuficienta ventriculara stanga, Pleurezie, Nevaccinat

Feminin, 59 ani, rural, data deces: 10.02.2022 Comorbiditati: Tumora maligna peritoneu, Tumora maligna secundara a sanului, Hepatita virala cronica tip C, Nevaccinat

■ Incidența înregistrată la nivelul judetului Sălaj, la data de 11.02.2022 este de 14,50/1000 de locuitori.

Număr teste RT-PCR efectuate în ultimele 24 de ore – 131

Număr teste rapide efectuate în ultimele 24 de ore – 543

Număr elevi confirmati pozitivi in ultimele 24 de ore – 17

Număr profesori/personal auxiliar confirmati pozitivi in ultimele 24 de ore – 2

Număr elevi confirmati pozitivi – 830

Număr profesori/personal auxiliar unitati invatamant confirmati – 307

■ Incidenţa UAT-urilor în care sunt cazuri confirmate:

MUNICIPIUL ZALĂU 25.22

PLOPIŞ 23.53

HERECLEAN 22.82

CRIŞENI 21.21

PERICEI 18.82

MIRŞID 17.49

GÂRBOU 17.15

ORAŞ JIBOU 16.38

BĂLAN 14.98

MESEŞENII DE JOS 14.93

HALMĂŞD 14.3

ŞIMIŞNA 12.72

IP 12.64

NUŞFALĂU 12.62

DOBRIN 12.31

TREZNEA 12.31

MARCA 11.51

CHIEŞD 11.26

CRASNA 11.15

CUZĂPLAC 11

GÂLGĂU 10.75

BĂBENI 10.53

CREACA 10.3

MĂERIŞTE 10.12

ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 9.61

BOCŞA 9.56

LETCA 9.11

ALMAŞU 9.04

ORAŞ CEHU SILVANIEI 8.96

LOZNA 8.73

POIANA BLENCHII 8.72

BENESAT 8.61

ROMÂNAŞI 8.48

ILEANDA 8.4

CIZER 8.25

BUCIUMI 7.98

CARASTELEC 7.71

SURDUC 7.37

VALCĂU DE JOS 7.27

VÂRŞOLŢ 7.25

BOGHIŞ 7.11

CRISTOLŢ 7.09

SOMEŞ-ODORHEI 6.68

CAMĂR 6.11

COŞEIU 6.09

RUS 5.11

HIDA 4.97

ŞĂRMĂŞAG 4.51

FILDU DE JOS 4.49

BOBOTA 4.45

HOROATU CRASNEI 4.25

AGRIJ 4.2

NĂPRADEA 4.09

BĂNIŞOR 3.67

SÂNMIHAIU ALMAŞULUI 3.59

SĂLĂŢIG 3.5

SÂG 3.35

ŞAMŞUD 3.25

DRAGU 2.11

ZIMBOR 2.07

ZALHA 1.24

