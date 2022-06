E-motion, noul magazin din Zalău de tehnică medicală și produse pentru recuperare și îngrijire

Vești bune pentru pacienții cu diferite afecțiuni, în special cu incontinență, pentru cei cu plăgi cronice sau chiar pentru persoanele aflate în diferite forme de imobilizare, dar și pentru aparținători. În municipiul Zalău s-a deschis E-motion, un magazin de tehnică medicală, dar și cu cele mai moderne și de calitate produse pentru recuperare și îngrijire.

Magazinul este situat în cartierul Dumbrava Nord, pe strada Simion Bărnuțiu, la parterul blocului SB 3, lângă Euro-Market. Cu un spațiu bine compartimentat, unitatea se adresează nu doar pacienților, ci și aparținătorilor. Unitatea vine cu o ofertă largă de produse medicale atât de necesare pacienților aflați în stare gravă, celor care prezintă plăgi cronice, celor cu incontinență urinară, acolo unde diabetul cauzează leziuni dificile, unde este nevoie de sprijin pentru că pacientul este imobilizat la pat sau în scaunul cu rotile.

Ce vă oferim?

Toate produsele noastre sunt de cea mai bună calitate, sunt autorizate și recunoscute în serviciile medicale de specialitate. Paleta produselor este una largă, iar noi amintim doar câteva:

absorbante igienice pentru pacienții cu afecțiuni urologice, în cazul incontinenței urinare

ciorapi compresie pentru femei și bărbați (produse folosite într-o sferă largă de afecțiuni – tromboze, deficiențe în circulația sângelui etc.)

diferite tipuri de dispozitive de colectare (urinare bărbați, ploscă, etc.)

scutece universale pentru adulți, cu diferite grade de absorbție

absorbante pentru femei și bărbați (scutece/chiloți), produse folosite în cazul mai multor afecțiuni

uniforme și saboți medicali

materiale de protecție sanitară folosite de cadre medicale sau de aparținătorii care îngrijesc pacienți

aleze igienice pentru protejarea patului și a lenjeriei de pat

corsete și orteze

Sprijin pentru pacienții cu dificultăți în deplasare

Magazinul nostru oferă și o gamă largă de dispozitive moderne atât de necesare persoanelor care se deplasează cu mare dificultate:

cadre de mers pliabile din aluminiu

cadre multifuncționale

cărucioare pentru persoane imobilizate

dispozitive pentru ridicarea și mobilizarea pacienților imobilizați la pat

cărucioare cu funcții multiple (pentru deplasare, cu rol adaptabil de toaletă, pentru spălare etc)

dispozitive prindere obiecte

bastoane în forme, culori și mărimi diferite, adaptabile în funcție de înălțimea pacienților

cârje antebraț de sprijin

Produse de igienă și îngrijire

Pe rafturile magazinului nostru puteți găsi și ultimele noutăți în materie de produse pentru îngrijire:

șampon care nu necesită apă sau clătire

mănuși și servețele umede delicate pentru pielea foarte sensibilă

loțiuni și creme de corp

pansamente sterile

pansamente pentru tratarea rănilor cronice, ce permit menținerea pansamentului pe rană o perioadă îndelungată

materiale de protecție

creme pentru tratarea pielii în cazul pacienților cu incontinență

saltele și perne cu gel pentru prevenirea escarelor

geluri pentru tratarea și îngrijirea rănilor

diferite tipuri de pansament, inclusiv pansament antibacterian absorbant în cazul rănilor cu mult exudat

nenumărate tipuri de plasturi

pansamente adezive sterile

bandaje

mănuși și echipamente chirurgicale

protecții pentru aparatură și mobilier medical

huse cabluri medicale

Desigur, aceasta este doar o parte din produsele oferite în noua noastră unitate, dar gama este una variată și corespunde nevoilor dumneavoastră.

Aparatură medicală de măsură

În magazin puteți găsi și cele mai noi aparate de măsură, dispozitive atât de necesare pentru verificarea hipertensiunii arteriale și a glicemiei, iar alegerea nu poate fi făcută la întâmplare, ci doar în funcție de nevoile dumneavoastră.

Din grijă pentru pacienți

„Prin această nouă unitate, noi venim în întâmpinarea nevoilor pacienților, aparținătorilor și cadrelor medicale. Încercăm să suplinim ceva care în România este diferit față de țările puțin mai avansate decât noi în privința serviciilor medicale, iar aici mă refer la segmentul de tehnică medicală. În țara noastră s-a mers mai mult pe dezvoltarea serviciilor farmaceutice, iar noi venim în sprijinul pacienților pentru a-i ajuta să ducă o viață cât mai normală posibil. Încercăm să fim o interfață între personalul medical și pacientul-client. Am încercat să înființăm un spațiu pentru persoana care deja are o patologie, duce o viață deja mai complicată decât o persoană sănătoasă. Venim și în sprijinul cadrelor medicale pe care încercăm astfel să le mai degrevăm puțin, iar pacientul sau aparținătorul să vină în spațiul nostru unde, pe baza competențelor personalului nostru și a diagnosticelor puse de medicii de specialitate, să găsească produsul potrivit la un preț decent și să nu-l păcălim pe cel care ne calcă pragul. Se întâmplă în unele situații ca pacientul să cumpere din altă parte mai ieftin, dar ceva ce nu i se potrivește. Aici, în unitatea noastră, primește produsul la un preț diferit, dar este exact ce i se potrivește, este ceea are nevoie în funcție de problemele medicale cu care se confruntă. Îl ajutăm pe pacient să trăiască cât mai normal”, a declarat la inaugurarea magazinului, directorul general al companiei TZMO România, Lucian Bala, companie cu rol de francizor al acestui concept nou apărut pe piața din România, un un concept de interfață între personalul medical și pacient.

Sprijin pentru aparținătorii bolnavilor

„De multe ori, în magazin nu intră bolnavii, ci aparținătorii acestora. Noi încercăm să învățăm familia pacientului, să-i sprijinim pe aparținători. Sunt puțini cei care le explică aparținătorilor ce trebuie să facă, cum trebuie să facă, iar asta pentru că mulți aparținători și-au transformat locuința într-un mic spital. Sunt niște lucruri pe care o asistentă medicală sau o infirmieră experimentată le cunoaște și le poate împărtăși cu cei care au nevoie. Îi învățăm pe aparținători cum să-i îngrijească pe pacienți la domiciliu. Oferim inclusiv consiliere gratuită, iar acest aspect este deosebit de important. Mai există un element important. Noi înțelegem că traversăm vremuri dificile, că mulți dintre cei care intră aici au o pensie mică, un buget limitat, iar noi vrem să le oferim puțin confort, o soluție în găsirea produselor care li se potrivesc pentru nevoile lor”, a mai spus directorul general al TZMO România, Lucian Bala.

Personal specializat și consiliere telefonică gratuită

Magazinul este deschis zilnic, de luni până vineri, între orele 9 și 17. În unitatea noastră sunteți întâmpinați de personal de specialitate, autorizat și bine pregătit, care vă poate oferi sprijinul necesar în găsirea produselor care vi se potrivesc sau adaptate nevoilor medicale. Și încă ceva. Magazinul nostru oferă consiliere telefonică gratuită sunând la numărul de telefon: 0770 374 731, în intervalul orar 9 – 17, de luni până vineri.

