Dilema sezonului: roșii din piață sau de la supermarket?

Care dintre roșiile aflate la vânzare sunt mai sănătoase? Cele din piață sau cele pe care le găsim în supermarket? Iată o dilemă care ne frământă în ceea ce privește poate cea mai consumată legumă din sezonul cald. Profesorul Vasile Stoleru, unul dintre cei mai apreciați specialiști în legumicultură la nivel național și european, a oferit câteva recomandări în ceea ce privește locurile (sursele) din care am putea să cumpărăm roșiile. Deşi roşiile din pieţe pot fi de multe ori mai proaspete şi cu un aspect mai sănătos, mai ales dacă ne luăm după vânzători, cele din supermarket trec prin zeci de filtre de calitate şi există şanse mult mai mici să fi fost tratate cu diferite substanţe care să le grăbească creşterea sau coacerea sau, dacă sunt tratate, să fie depășite cantitățile de substanțe admise prin lege. Prof.dr. Vasile Stoleru arată că după anul 1990, producerea legumelor a trecut în sferă privată şi în ferme mici şi mijlocii. „Foarte rar avem ferme legumicole mai mari de 50-100 de hectare. Oamenii au spaţii protejate, chiar sere, de maximum 1,5 – 2 hectare şi devin producători mici care desfac marfa direct. Există riscul ca în aceste ferme mici să nu existe trasabilitate, adică să poată fi urmărite, de la tot ce înseamnă fertilizarea în momentul legării florilor sau a tratamentelor fitosanitare”, a spus Vasile Stoleru într-o declarație de presă.

Producătorii, obligați să treacă într-un registru toate tratamentele aplicate roșiilor

Practic, toţi fermierii, indiferent dacă sunt mari sau mici, sunt obligaţi să îşi înregistrare lucrările din fermă într-un jurnal, însă cercetătorul spune că nu ştie dacă aceste jurnale sunt completate corect, dacă sunt verificate de cineva înainte să pătrundă cu legumele pe piaţa agroalimentară şi că aici este, adesea, o nebuloasă. „Din când în când, Direcţia Sanitară Veterinară ia mostre din pieţe şi face analize de nitriţi, nitraţie sau metale grele, dar pentru depistarea utilizării pesticidelor nu ştiu câte se pot face atunci”, a declarat specialistul. În acelaşi timp, nici roşiile din supermarketuri nu sunt lipsite de riscuri. Cele mai problematice ar putea fi cele care vin afara UE – mai ales din Turcia. „Cele din supermarket care trec printr-un lanţ de certificare, fie că sunt ecologice sau convenţionale, dar garantat nu ajung la raft fără să respecte acest lanţ al trasabilităţii. De aceea de foarte multe ori nu e foarte corect pusă problemă că produsele din piaţă sunt cele mai sănătoase şi cele din supermarketuri sunt tratate”, a explicat specialistul.

Roșiile cele mai sigure – de la un fermier sau fermă de încredere

Cel mai sigur mod de a cumpăra roșiile este cel direct de la un producător pe care îl cunoașteți sau pe care îl puteți verifica. Este și cazul tomatelor din supermarket. Nu de puține ori roșiile au pe cutii sau pe pungă proveniența lor, ferma unde au fost cultivate. În acest fel puteți ușor verifica pe internet informații despre acea exploatație sau puteți lua legătura cu fermierul. În cazul piețelor, vă puteți da seama dacă un comerciant este și producător dacă are la loc vizibil atestatul de producător, dar și facă are puține legume la vânzare. De regulă, un fermier nu poate să aibă în cultură mai mult de 5-6 legume sau fructe, în timp ce un comerciant are zeci de sortimente alese, caută să vândă de toate. „Fără doar şi poate, mai ales la început de sezon, foarte multe fructe ajung să fie forţate. Există riscul acesta şi la supermarket, dar mult mai mic, fiindcă fermele mari nu fac asta când sunt obligate să facă analize la export. Au mai fost situaţii şi la cest nivel, când s-au introdus în ţară şi legume contaminate, există astfel de riscuri fiindcă nu se fac analize la toate loturile care intră în ţară. Dar sunt mult mai multe filtre la intrarea în supermarket, cu siguranţă”, a conchis prof.dr. Vasile Stoleru.