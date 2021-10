Cosmin Pașca, zălăuanul care și-a făcut cadou o alergare de 24 de ore

Are o statură atletică, unii îi spun „spartan”, poate fi văzut alergând prin pădure, pe stradă sau pregătindu-se în sala de antrenament pe care o coordonează. Este echilibrat, calm și mi-a inspirat multă disciplină. Îl văd ca pe un om ce îți spune direct ce are de spus, fără ocolișuri. Ani de zile a fost jandarm montan, a fost pus în situația de a salva oameni, iar acum ajută oameni, îi pregătește, îi antrenează. Și sunt mulți cei alături de care aleargă la cinci dimineața.

Cosmin Pașca este tânărul pentru care mișcarea a devenit un stil de viață. Recent a fost ziua lui, iar Cosmin și-a făcut un cadou inedit: o alergare de 24 de ore. Nu a alergat singur, ci alături de prietenii, de coechipierii și de cei pe care îi antrenează. Cosmin a alergat mai mult pe străzile Zalăului pentru a atrage atenția asupra mișcării, pentru a îndemna populația să înțeleagă că sportul este deosebit de important mai ales în aceste vremuri dificile când și incidența obezității și diabetului a atins cote alarmante inclusiv în Sălaj. Sunt vremuri în care tot mai mulți tineri suferă de boli ce acum trei sau patru decenii erau întâlnite numai la persoane vârstnice. I-am solicitat lui Cosmin un interviu. A acceptat și ne-am întâlnit la sala pe care o coordonează.

Reporter: Cosmin Pașca, de ziua ta, cadoul tău a fost unul mai special, 24 de ore de alergare, 24 de ore de mișcare…

Cosmin Pașca: Da, în ultimii ani i-am obișnuit pe prietenii mei să facem ceva mai special de ziua mea. Din când în când e bine să-ți mai testezi niște limite. Se întâmplă foarte multe chestiuni la nivel psihic, atunci când treci peste niște limite. Fizicul e puțin mai în spate decât psihicul. E fantastic atunci când reușești să-ți duci până la capăt misiunea, să-ți depășești limitele.

Rep.: Pe unde ați alergat atâtea ore?

C.P.: De data aceasta am alergat mai mult prin Zalău. Pe parcursul celor 24 de ore au fost patru semimaratoane și trei antrenamente în sală. De obicei, noi alergăm prin păduri, dar am vrut să ieșim de data asta prin oraș pentru a promova și mai mult mișcarea printre zălăuani, să le atragem atenția, să-i conștientizăm că sportul este foarte important mai ales în aceste vremuri dificile. Am vrut să ne vadă lumea, să vadă niște oameni care au pornit de jos și au ajuns acolo unde trebuie, unde și-au dorit. Desigur, nu distanța parcursă a fost importantă, ci este important să participi, să ieși din zona ta de confort. Primul semimaraton a fost la ora 12. Era programat să fie alergat într-un interval de patru ore, dar noi l-am terminat în două ore. Celelalte două ore ne-au rămas ca timp pentru odihnă, pentru a mânca, a face un duș etc. De la ora 16 a urmat o probă în sală, un program de antrenament. La ora 18 a urmat un alt semimaraton. Au fost patru semimaratoane și mai multe programe de antrenament în sală.

Rep.: Înainte de interviu discutam despre faptul că incidența obezității a atins cote alarmante printre tinerii din Sălaj…

C.P.: Este tragic, iar situația va deveni și mai gravă dacă nu ne mobilizăm cu toții. Sfatul meu se îndreaptă în primul rând către părinți. Părinții trebuie să fie conștienți de ceea ce cresc lângă ei, să înțeleagă că pe lângă cele câteva limbi străine pe care le învață, un copil trebuie să facă și mișcare, să aibă greutatea potrivită, să poată face sport, să se poată mișca bine, corect, pentru sănătatea lui fizică și mentală. Știm cu toții că foarte mulți copii, tineri, adolescenți, au probleme cu greutatea. Toate vin la pachet acolo unde greutatea este mult prea mare. Sunt copii care suferă de boli întâlnite până nu de mult doar la persoane vârstnice.

Rep.: Care a fost meseria ta de bază?

C.P.: Am fost jandarm montan în Bihor, zona Stâna de Vale. Rolul nostru a fost de evacuare-salvare persoane și de prevenire a accidentelor.

Rep.: Ai fost pus în situația de a salva oameni?

C.P.: Da, sigur. Într-un post montan ești pus în tot felul de situații, mai ales în cele de salvare a persoanelor rătăcite în pădure, pe munte. Se pierd foarte mulți oameni pe munte. Mulți se duc pe munte total nepregătiți, se duc fără echipamentul potrivit, fără hainele adecvate, fără să aibă încălțămintea potrivită, nu respectă traseele. Așa ajung în situații de criză, iar jandarmii montani intervin și în astfel de situații când o persoană trebuie recuperată din pădure.

foto: arhiva personală Cosmin Pașca