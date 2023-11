Consumul de antibiotice crește și în Sălaj

Din păcate, consumul de antibiotice este în creștere și în Sălaj, potrivit medicilor de familie. Sunt tot mai mulți cei care le solicită medicilor antibiotice inclusiv în cazul afecțiunilor respiratorii, dar și pentru simple răceli. Știm cu toții că antibioticele nu ar trebui să fie vândute fără un document eliberat de medic, dar lucrurile nu stau tocmai așa în unele cazuri. Încă mai pot fi cumpărate antibiotice fără scrisoare medicală. Să nu uităm că în fiecare an, în luna noiembrie, este marcată Săptămâna Mondială de Conștientizare a Antibioticelor, care își propune să crească gradul de conștientizare cu privire la rezistența la antibiotice și să încurajeze cele mai bune practici în rândul publicului larg, personalului medico-sanitar și factorilor de decizie, pentru a evita apariția și răspândirea microorganismelor rezistente la antibiotice. Milioanele de vieți salvate ale pacienților cu infecții severe sunt dovada clară a faptului că antibioticele reprezintă cel mai mare progres în domeniul medical al secolului trecut. Din nefericire, unele erori în prescrierea și administrarea de antibiotice au generat rezistența la antimicrobiene care a devenit, în timp, o amenințare din ce în ce mai mare pentru sănătatea publică, în toată lumea. Rezistența la antimicrobiene apare atunci când microorganismele supraviețuiesc unui tratament antibiotic insuficient sau neadecvat, dobândesc rezistență și nu mai răspund la tratament. Primul afectat de această rezistență este chiar pacientul care a luat antibiotice în mod eronat. Acesta nu va putea fi tratat la infecțiile următoare și, în plus, va transmite microorganismele rezistente și către alte persoane, propagând această problemă. Fără antibiotice eficiente, infecțiile sunt mai greu de tratat și crește riscul de răspândire a bolilor, a formelor severe de boală și riscul de deces. Se estimează că 700.000 de oameni mor în fiecare an, din cauza infecțiilor cu bacterii multirezistente, dintre care 33.000 în Uniunea Europeană. Consecințele rezistenței la antibiotice pentru economie sunt semnificative. Pe lângă deces și invaliditate, infecția cu bacterii multirezistente are ca rezultat perioadă mai lungă de spitalizare, nevoia de medicamente mai scumpe și provocări financiare pentru cei afectați și pentru sistemul sanitar. România se află în topul țărilor privind această amenințare, iar trendul nu este unul optimist, ci din contră. Pe parcursul ultimului deceniu, inclusiv în ultimul an, s-a înregistrat o creștere a consumului de antibiotice cu spectru larg, antibiotice cu un risc mai mare de rezistență bacteriană. Astfel, țara noastră, alături de țări precum Bulgaria și Grecia, se situează în top trei, atât în privința consumului de antibiotice cu spectru larg, cât și al rezistenței la antimicrobiene. De aceea, tema din acest an „Împreună prevenim rezistența antimicrobiană”, necesită o colaborare intersectorială pentru a păstra eficacitatea antimicrobienelor, potrivit Ministerului Sănătății.

