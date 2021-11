Consilierul județean Sergiu Panie: „Trebuie să vedem cum putem mări numărul de paturi de la ATI”

Prezent astăzi la ședința Consiliului Județean Sălaj, consilierul județean Sergiu Panie a solicitat o serie de lămuriri privind situația paturilor de la Secția de Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Județean de Urgență Zalău, pentru o eventuală criză generată de un potențial val 5 al pandemiei.

„S-a discutat despre faptul că numărul paturilor de la ATI este foarte bine definit și nu poate fi mărit. Este important să vedem care este situația în contextul unui potențial val 5 al pandemiei. Eu le mulțumesc tuturor medicilor pentru efortul depus în toată această perioadă. Trebuie să vedem cum putem mări numărul de paturi de la ATI”, a spus consilierul județean Sergiu Panie. În aceeași ședință, managerul Spitalului Județean de Urgență Zalău, Rodica Albert, a explicat că numărul paturilor de la ATI dedicate pacienților cu noul coronavirus este de șapte. „În spital sunt în total 18 paturi la ATI, iar cele șapte sunt dedicate pacienților cu Covid. Este necesar să știți că spitalul trebuie să asigure urgențele în județ. Noi trebuie să asigurăm urgențele, să asigurăm paturi de la ATI pentru cazurile grave. Am avut luna aceasta un accident cu mai multe victime. Nu putem crește numărul paturilor Covid de la ATI și vă spun și de ce. În primul rând nu avem spațiul necesar. Este nevoie de un circuit bine determinat pentru pacienții Covid. În al doilea rând, la nivelul Secției de Pneumologie există o echipă foarte bună și dotată foarte bine. În felul acesta noi nu am avut pacienți care să stea în Unitatea de Primiri Urgențe, bolnavi care să stea la rând pentru un aparat cu oxigen de flux înalt, nu am avut pacienți pentru care să cerem transferul în alte județe. Printr-o colaborare bună între medicii specialiști, noi am trecut relativ bine prin acest val 4. Ne pare rău pentru victime, pentru persoanele care nu au avut o șansă la viață. Cazurile grave au fost persoanele nevaccinate. Vis-a-vis de paturile de la ATI, atunci când a fost necesar, două sau trei paturi au fost asigurate în plus pentru pacienții cu Covid pe un circuit asumat și să știți că este o mare asumare”, a explicat Rodica Albert.