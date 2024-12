Cataracta se tratează rapid și eficace

Motto: „Ochii sunt fereastra spre tot ce ne înconjoară”. (Marin ȘTEFAN)

Ochii noștri reprezintă organul de simț cel mai important, prin care primim informații despre forma, culoarea, mărimea și mișcarea corpurilor asupra cărora ne îndreptăm privirea. De aceea, în mod obligatoriu, trebuie să avem grijă de ei! Privindu-ne ochii la aparatura modernă, medicul oftalmolog cercetează starea acestora și intervine pentru păstrarea sau redarea structurii și capacității lor funcționale, în vederea asigurării unei bune acuități vizuale (capacitatea de a distinge clar obiectele). Iar afecțiunile ochilor sunt multiple: tulburări de vedere (miopie, hipermetropie, astigmatism, prezbiopie sau o combinație a acestora); prezența corpurilor străine; glaucom (creșterea tensiunii oculare, din cauza presiunii exercitate de lichidele intraoculare asupra pereților globului ocular); cataractă (albeața dată de opacitatea cristalinului).

Cataracta reprezintă o afecțiune oftalmologică ce determină scăderea progresivă a acuității vizuale, din cauza pierderii transparenței cristalinului, adică a lentilei ochiului aflată în spatele irisului, cea care are rol de focalizare a imaginii: vedere în ceață, scăderea intensității culorilor, schimbarea frecventă a ochelarilor sau a lentilelor de contact, sensibilitate la lumină etc. Formele afecțiunii pot fi genetice (moștenite) sau dobândite pe parcursul vieții. Cele mai expuse acestei afecțiuni sunt persoanele de peste 60 de ani, iar cei mai frecvenți factori de risc implicați sunt: expunerea excesivă la razele ultraviolete; folosirea de medicație corticosteroidă; asocierea unor boli metabolice cronice (diabet zaharat) sau oftalmologice (glaucom, dezlipirea de retină); traumatismele; desfășurarea de activități profesionale în medii toxice.

Având „probleme” moștenite cu ochii, eu am mers la Cabinetul de Oftalmologie al Spitalului Județean de Urgență Sălaj, în urmă cu peste 40 de ani! Am fost chiar internat în secția de oftalmologie a spitalului, într-un salon cu multe paturi. Acolo le-am cunoscut pe doamnele doctor Ecaterina Grindean și Viorica Țurcaș – medici primari oftalmologi, excelent pregătite profesional, ingenioase și empatice. Vedeam cum fac tot binele pentru pacienți, promovând terapia verbală cu mult tact și vădită răbdare și, mai ales, pe cea medicală propiu-zisă, diagnosticând cu precizie afecțiunile fiecăruia și stabilind tratamentul adecvat. Atunci am dobândit încredere și siguranță în actul medical al dumnealor, chiar dacă aparatura și condițiile de internare nu erau moderne, ca cele de azi. Am apreciat și mi-au fost de folos conținutul și mijloacele tratamentelor, precum și „mediul ambiental”, cel din zona relațiilor interumane. Aceste relații au ieșit în evidență și din partea personalului secției de oftalmologie, prin vorbe bune, respect și curățenie, definind noblețea unui act medical de referință.

Între timp, am fost la multe consultări medicale, atât la doamna doctor Viorica Țurcaș (la spital), cât și la doamna doctor Ecaterina Grindean, după pensionare (la propiul Cabinet de Oftalmologie), pentru schimbarea periodică a ochelarilor cu lentile bifocale. La cea din anul acesta (3 decembrie 2024), după un control medical riguros, am acceptat propunerea doamnei Viorica Țurcaș, cea de a fi operat de cataractă, la ochiul drept! Cristalinul multifocal a fost ales de către domnul doctor Mészáros Ferenc – medic specialist oftalmolog la Spitalul de Urgență din Zalău, după ce m-a supus unor consultări stricte de specialitate la moderna aparatură optică de la Centrul medical „IRIS” din Zalău, cu sprijinul asistentei Vincze Julia. Operația a avut loc, marți, 17 decembrie 2024, când din echipa operatorie au făcut parte: doctorii Viorica Țurcaș și Mészáros Ferenc, asistenta șefă Țârlea Katalin și infirmiera Salonica Ignat. Iar eu am fost declarat pacientul cu numărul 1.000, operat de cataractă în anul 2024!

După amiază, la vizita medicală, la întrebarea mea despre cataractă, doamna doctor Viorica Țurcaș a răspuns, așa: „Succint, vă spun că, din păcate, cataracta este o afecțiune care, cu înaintarea în vârstă, apare la foarte multă populație. Foarte rar, persoanele de peste 60 de ani scapă să nu aibă cataractă. Aceasta se tratează foarte ușor, în condițiile de astăzi, printr-o intervenție chirurgicală care durează maximum 10 minute. Operația este cu laser, avem aparatură de ultimă generație, ca și oriunde în lumea bună. Ca atare, atât aparatura, cât și tehnica chirurgicală sunt foarte evoluate, de ultimă generație. Încurajez toți pacienții care au primit diagnosticul de cataractă să meargă la doctor cu încredere și fără frică, fiindcă operația este foarte ușoară, cu recuperare în câteva zile. Fiind cu laser, nu se taie, nu se pun fire, iar recuperarea nu necesită mult timp. Important este ca pacienții să nu se streseze la aflarea diagnosticului de cataractă, să meargă la medicul oftalmolog cu un mare sentiment de siguranță, pentru că e păcat să nu vadă bine, tocmai acum când condițiile medicinii actuale asigură o operație salvatoare”. În această circumstanță, spun și eu că, sub ochii noștri, sunt zile senine pentru cei cu afecțiuni de vedere. Să fim cu ochii-n patru și să trecem cu încredere pragul cabinetelor oftalmologice și al sălilor de operație, pentru că acolo – fiind numai ochi, în ochii medicului specialist – ne vom putea vedea visul cu ochii!

În aceeași zi, de operația de cataractă au beneficiat mulți pacienți, printre care și colegii mei sălăjeni, din salonul 505: Kolozsi Ludovic, din comuna Crasna nr. 520 și Ioan Tout din comuna Măeriște, satul Mălădia nr. 21. Toți trei ne-am bucurat pentru că operația fiecăruia a reușit, mulțumindu-le respectuos membrilor echipei operatorie! Decursul operator și postoperator a fost favorabil, iar tratamentul postoperator local s-a făcut cu antibiotice și antiinflamatoare, fiind externat în stare de vindecat chirurgical. Mi s-a prescris un tratament strict, timp de trei săptămâni (fără a neglija continuarea tratamentului adecvat patologiilor asociate!): picături de DexaTobrom puse în ochiul operat de cinci ori pe zi și de Yellox, de două ori pe zi; evitarea efortului fizic exagerat și a dormitului pe partea ochiului operat; efort ocular mediu (TV, citit, calculator etc.), purtând ochelari de soare, dacă deranjează lumina; reguli igenice stricte, cu protejarea ochiului operat și schimbarea zilnică a prosopului și mai frecventă a lenjeriei de pat; consum de alimente ușor de digerat și evitarea alcoolului; control medical la trei săptămâni de la operație sau de urgență, în cazul înrăutățirii stării oculare (durere, scăderea vederii, înroșirea irisului).

Așadar, operația a reușit, mai ales pentru vederea la distanță! Pentru „aproape”, aștept controlul medical de specialitate de peste trei săptămâni. Multe și sincere mulțumiri, domnilor doctori Viorica Țurcaș și Mészáros Ferenc! Aceleași mulțumiri și celorlalți membri ai echipei operatorie! În plus, felicitări pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru binele pacienților dumneavoastră, aducându-le lumina în ochi pentru a-i vedea pe cei dragi și tot ceea ce îi înconjoară în frumoasa viață pământeană! Da, pentru că „cel mai dificil lucru este să vezi ceea ce este în fața ochilor tăi”, cum bine zicea Goethe! De asemenea, o felicit pe doamna doctor Viorica Țurcaș – șefa Secției de Oftalmologie, pentru contribuția la reamenajarea ultramodernă a tuturor compartimentelor medicale, precum și a saloanelor pacienților!

Să vă bucurați de multă sănătate, într-o viață lungă și prosperă! Sărbători fericite! La mulți ani 2025!

prof. Marin ȘTEFAN – UZPR,

publicist, Șimleu Silvaniei