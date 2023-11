Angajații Spitalului din Zalău riscă să rămână fără salarii

Pe fondul protestelor care au loc, pe durată nelimitată, la Casa de Asigurări de Sănătate din Sălaj (CAS Sălaj), Spitalul Județean de Urgență din Zalău nu are acoperit bugetul de salarii pentru lunile noiembrie și decembrie. Potrivit conducerii spitalului, încă de la sfârșitul lunii octombrie a fost înaintată o adresă oficială la CAS Sălaj, prin care se solicita repartizarea banilor necesari. Până la această oră, nu s-a primit niciun răspuns. În data de 10 noiembrie s-a întrunit Comitetul Director al spitalului pentru a analiza situația, și s-a convenit să se revină cu o nouă adresă la CAS Sălaj, precum și trimiterea de adrese către Consiliul Județean și către Instituția Prefectului Județului Sălaj, în speranța că situația se va debloca și banii vor fi virați la timp în conturile spitalului. Potrivit managerului Spitalului Județean de Urgență din Zalău – Rodica Albert, „în situația în care până luni sau marți nu vom avea banii de salarii, vom avea o problemă mare, sperăm să nu ajungem în imposibilitatea ca în data de 15 noiembrie, ziua în care angajații noștri își primesc salariul, să nu-i putem plăti pe cei aproape 1400 de oameni care lucrează la noi. Noi îi înțelegem pe colegii noștri de la CAS Sălaj care protestează, e dreptul lor, însă trebuie găsită o soluție ca noi să ne putem plăti personalul”. Totodată, se pare că pe tot parcursul protestului de la CAS Sălaj comunicarea între cele două instituții a fost una greoaie. Rămâne de văzut dacă vor veni banii de salarii sau dacă personalul spitalului va fi o victimă colaterală a sistemului, a guvernului și a celor care nu înțeleg că în final, din tot acest deranj, au de suferit tot bolnavii, plătitorii de taxe și impozite nenumărate. Mă întreb doar cum se vor uita medicii la pacienți atunci când vor ști că nu și-au primit salariul, pentru că, la urma urmei și ei au o familie, plăți, impozite sau poate chiar și rate de plată. Am ajuns să trăim într-o Românie în care instituțiile statului care ar trebui să colaboreze și să se sprijine devin captive în păienjenișul și iureșul protestelor spontane, protestelor organizate și grevelor. Și uite așa am ajuns să vedem cum CAS Sălaj va vira banii de salarii medicilor și angajaților din spitalele din județ doar dacă ei vor primi mai mulți bani la salarii. Frumos așa, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte!

