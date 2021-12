Urșii s-au „plictisit” de pădurile Sălajului, dar rămân șacalii

Prezența urșilor în pădurile Sălajului n-a mai fost semnalată oficial în ultimele săptămâni. Potrivit silvicultorilor, ultima oară, prezența unor exemplare de urs a fost anunțată în pădurile din zona Cormeniș. Rămâne însă problema șacalilor, efectivele acestor animale fiind în creștere.

„Din fericire, problema urșilor a dispărut, cel puțin deocamdată. Nu avem sesizări oficiale despre prezența acestor animale sau despre eventuale probleme cauzate de urși în fondurile silvice administrate de instituția noastră”, ne-a declarat astăzi directorul Direcției Silvice Sălaj, Viorel Mihiș. Rămâne însă problema șacalilor, prezența acestor animale fiindu-ne semnalată de mai mulți proprietari de turme de oi, dar și de oficialii Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj. Potrivit datelor AJVPS, prezența șacalilor este veche în Sălaj, în toamna acestui an fiind identificate două haite pe teritoriul județului nostru. „N-am avut în acest an, până acum, incidente din cauza șacalilor. Este un animal extrem de agil, seamănă cu lupul, dar are coada mai scurtă. Mai multe persoane ne-au semnalat prezența acestor animale crezând că sunt lupi”, ne-a explicat directorul AJVPS, Cristian Crișan.