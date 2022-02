Tot mai mulți copii beau și fumează. Probleme sunt și în Sălaj

Nu doar drogurile reprezintă o problemă în Sălaj. Și consumul de alcool și tutun cauzează mari probleme, iar pentru a preveni și ține sub control acest fenomen este nevoie de implicarea întregii societăți, a familiei, autorităților, prietenilor, școlii, atrage atenția coordonatorul Centrului de Evaluare Prevenire și Consiliere Antidrog Sălaj, comisarul-șef Valer Merce. Acesta ne-a explicat că asemenea probleme există și în Sălaj, din păcate.

Reporter: Domnule comisar-șef, care este situația privind consumul de alcool și tutun printre tineri?

Valer Merce: Preadolescența și adolescența sunt perioade deosebit de vulnerabile din perspectiva consumului de substanțe psihoactive. Cu toate că apariția noilor substanțe psihoactive și în general prezența tot mai vizibilă a unor cazuri referitoare la consumul de droguri de risc sau de mare risc au atras atenția opiniei publice asupra acestui fenomen, nu trebuie neglijat sub nicio formă consumul de alcool, sau fumatul, mai ales atunci când apare la vârste tot mai mici. Conform ultimului studiu ESPAD realizat în rândul adolescenților sub 16 ani (în 35 de țări), consumul de-a lungul vieții este de 49,5%. Consumul de ţigări în ultimele 30 de zile ajunge la 31,2%. Consumul zilnic de țigări în ultimele 30 de zile este de 18,4% . Proporţia adolescenţilor de 16 ani care au consumat de-a lungul vieţii vreo băutură alcoolică a fost de 82,1%, aflându-se în creştere faţă de studiile anterioare şi plasându-se peste media ESPAD în valoare de 78,5%. Consumul de alcool din ultimele 12 luni înregistrează valoarea de 74%, crescând faţă de valorile înregistrate în studiile anterioare şi plasându-se în continuare peste media ţărilor ESPAD în valoare de 69,4%. Consumul de băuturi alcoolice în ultimele 30 zile a înregistrat valori mai mari în România față de 2015 (crescând de la 47%, la 51,7%). Valoarea observată în 2019 în România este peste media ţărilor ESPAD (46,6%).

Rep.: Cunosc tinerii riscurile la care se expun atunci când fumează și beau?

V.M.: Faţă de riscurile consumului de tutun, adolescenţii au o percepţie mai scăzută asupra consecinţelor nefaste la care se expun, în proporţie de 12% aceştia văzând un risc ridicat dacă fumează ocazional. Aceeaşi percepţie scăzută asupra riscului ridicat o au adolescenţii şi faţă de consumul ţigărilor electronice 1-2 ori, doar 9,1% dintre ei indicând în acest tip de comportament un risc ridicat. În schimb, 59% apreciază ca fiind un risc ridicat să fumeze unul sau mai multe pachete de ţigări pe zi.

În privinţa percepţiei riscurilor la care se expun când decid să consume alcool, 57% dintre adolescenţi consideră ca fiind un risc ridicat să bea cinci sau mai multe băuturi în cadrul aceleiași ocazii, în fiecare weekend, în timp ce, 58% apreciază ca fiind un risc ridicat să bea patru sau cinci pahare de băuturi alcoolice în fiecare zi şi doar 21% consideră un risc ridicat să bea unul sau două pahare în fiecare zi. Așadar, astăzi, copiii și adolescenții sunt din ce în ce mai expuși consumului și de aceea, au nevoie de informații științifice și obiective despre aceste substanțe, pentru formarea unor atitudini adecvate față de consumul lor.

Rep.: Concret, ce face instituția pe care o coordonați pentru a contribui la prevenirea și combaterea acestui fenomen?

V.M.: Proiectele naționale „Cum să creștem sănătoși” , „ABC-ul emoțiilor” și „Necenzurat”, pentru implementarea cărora am format în acest an școlar peste 70 de cadre didactice și care se adresează tuturor categoriilor de vârstă, au componente dedicate prevenirii fumatului și consumului de alcool. În plus față de aceste proiecte, derulăm în ultimii ani un proiect local, „Tutunul și alcoolul sunt tot droguri” , care își propune informarea elevilor de gimnaziu în legătură cu efectele și consecințele fumatului și a consumului de alcool, dar și cunoașterea modului în care presiunea grupului influențează comportamentul individual. De asemenea, proiectul propune implicarea elevilor în activități cultural educative, de petrecere a timpului liber, în acest scop fiind organizat și un concurs de desen și fotografie între elevii din clasele participante. Beneficiari ai acestui proiect în acest an școlar sunt aproximativ 300 de elevi din 8 unități școlare din județ.

Rep.: Cât de importantă este familia în acest demers de prevenire a consumului de alcool și tutun printre copii?

V.M.: Am dori să atragem și atenția părinților asupra permisivității vis-a-vis de fumat și consumul de alcool, pentru că mediul familial are un rol foarte important în prevenirea comportamentelor de risc.