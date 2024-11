Un sat din Sălaj a rămas fără conexiune la internet

De mai bine de două luni, sătenii din Zalnoc, comuna Bobota, trăiesc fără internet și semnal de telefonie. Această situație a fost semnalată de o studentă din sat, care relatează dificultatea întâmpinată de localnici odată cu întreruperea oricărei urme de rețea. Ce au transmis autoritățile?

„Sunt o tânără studentă din localitatea Zalnoc, comuna Bobota, județul Sălaj. Vă scriu ca să vă cer ajutorul în privința unei probleme pe care o întâmpină localitatea mea. De peste două luni ne-a fost întreruptă rețeaua Wi-fi, iar semnal nu există. Vă scriu tocmai din Oradea, unde locuiesc pe perioada cursurilor facultative, iar de părinții mei de acasă nu pot sa dau, doar daca ies ei din localitate. Situația pentru vârstnici este si mai groaznică, nu pot săîșianunțe membrii familiei in privințastării de sănătate. Elevii la fel, au nevoie de internet pentru școală, teme etc. De două luni căutăm soluții și nu suntem susținuți de nimeni. M-am gândit să fac un apel la dumneavoastră, dacă ați mediatiza cazul, poate ați accelera rezolvarea problemei”.

Persoana care a adus în atenție problema întâmpinată de mai bine de două luni de localnici a oferit mai multe detalii asupra acestui fapt. Întrebată dacă compania a oferit un punct de vedere referitor la sistarea serviciilor, aceasta a răspuns: „Nu am primit un răspuns concret din partea companiei de furnizare, însă am înțeles faptul că nu s-a produs profit suficient. Nu este o explicație convingătoare, având în vedere faptul că până acum am beneficiat de toate aceste utilități din partea lor, fără întreruperi sau probleme create de către localnici.”

Mai mult, întrebată despre implicarea autorităților locale în soluționarea acestei probleme, aceasta a declarat: „Am sesizat constant autoritățile ca să le atragem atenția, însă nu s-a schimbat nimic, nici nu s-au căutat soluții. Consider că autoritățile au tratat această problemă reală cu superficialitate, nu a fost început un demers concret în legătură cu această problemă. Primăria trebuie să sară în ajutorul localnicilor. Să nu avem nicio rețea de telefonie și să nu putem fi contactați de nimeni, este îngrijorător. În 2024 acestea nu mai sunt mofturi, sunt nevoi, în special pentru vârstnicii cu probleme de sănătate”.

Care este punctul de vedere al autorităților din comună?

Cât despre un punct de vedere al autorităților locale, primarul Mugurel Moraviț a oferit mai multe amănunte privind situația din Zalnoc: „Am încercat să luăm legătura cu cei la Digi și am înțeles că nu pot face rețeaua fixă deoarece e o investiție imensă și nu știu dacă o să li se aprobe. Am făcut demersuri către conducerea lor și acum urmează să primim un răspuns. Între timp, am chemat și rețeaua Telekom, deoarece am văzut că în această rețea am avut semnal acolo. Există semnal pe telefon, dar majoritatea cetățenilor au abonamentele la Digi. A durat mai mult de două săptămâni să dau de patron, că doar nu îmi este greu să-l sun pentru un punct de vedere dacă există. În momentul în care vom ști și noi ceva, vom anunța pe site-ul primăriei”. Primarul a mai menționat că a luat legătura și cu juristul companiei Digi.

Edilul a scos în evidență faptul că oamenii din localitate ar fi trebuit să fie anunțați înainte de fi întrerupte serviciile de internet și telefonie. Acesta a menționat și ideea realizării unui tabel nominal cu toți sătenii abonați la această firmă, în vederea rezilierii contractelor. „Eu am vorbit și la Telekom, le-am transmis să vină să măsoare dacă există voce, internet. Sigur, toată lumea trebuie astfel să își facă abonament la Telekom. Acum rămâne de văzut ce oferte primim. Dar, totuși, încerc pe partea cealaltă (n.r. Digi), pentru că ei au fost înainte și cu ei au abonamentele, le reziliază pe toate?”, a mai precizat primarul comunei Bobota. Tot dumnealui a mai transmis că în Zalnoc există internet și semnal pentru abonații companiei Telekom, doar că majoritatea sătenilor sunt abonați ai companiei Digi: „Dacă mă duc astăzi la Zalnoc, deoarece trebuie să merg la secția de votare, și v-aș suna de acolo, pe Telekom există semnal”.

Inițiative din trecut, oprite de frica iradierii

„În 2017 sau 2018, noi am vrut sa montăm acolo o antenă Telekom, dar condiția era să ajute și statul. De acolo au sărit vreo câțiva tineri, ca și acum, că nu e bine, deoarece o să îi iradiem dacă mai punem o antenă, că trăiau bătrâni acolo. Cei de la firmă au venit, au măsurat și ne-au ajutat, dar nu au mai vrut tinerii, să nu îi iradiem pe bătrâni”, ne-a mai spus primarul.

Cu toate acestea, în eventualitatea în care compania care furniza până acum două luni internet și telefonie nu va relua serviciile, și când vor fi reziliate de drept contractele, autoritățile locale vor demara o întâlnire cu cetățenii satului pentru a se încerca mutarea la cealaltă companie.

Contactat pentru alte detalii și întrebat dacă în perioada furnizării de către Digi a serviciilor de internet și telefonie ar fi existat montată vreo antenă sau un releu pentru semnal în localitate, primarul din Bobota a răspuns: „Da, au antenă. Acum își montează ceva pe ea, ori schimbă ceva acolo, că lucrau deja acolo. M-am oprit deoarece era o echipă la lucru și au zis că nici ei nu au încă internet, deoarece acum reglează pentru telefonie și internet. Montează antena în alt loc, deja o fixau”. Acesta a menționat că a fost chiar astăzi (n. r. – ieri) în localitate. La întrebarea despre posibilitatea reluării furnizării acelor servicii în Zalnoc, edilul a spus: „Cred că până la urmă tot ei vor rămâne (n. r. – Digi). Pot zice că astăzi, la ora aceasta, se încearcă cred schimbarea aparatului de acolo cu o antenă care are telefonie și internet”.