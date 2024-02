Sălăjenii cu tulburări psihice pot fi internați cu forța

În data de 31 ianuarie a fost aprobată Ordonanța pentru modificarea art. 55 din Legea sănătăţii mintale şi a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, la propunerea Ministerului Sănătății. Ținând cont de faptul că în ultimul timp, cu precădere începând din pandemie, astfel de internări s-au mai făcut la Spitalul Județean de Urgență Zalău, am solicitat un punct de vedere conducerii spitalului pentru a afla care sunt noutățile cu care vine această nouă ordonanță. Rodica Albert ne-a precizat că „este vorba de o corectură efectuată la vechile amendamente, astfel că prin noua ordonanță internările nevoluntare a bolnavilor cu tulburări psihice vor putea fi efectuate și în cadrul secțiilor de psihiatrie ale spitalelor, nu numai în spitalele de psihiatrie care au condiții pentru îngrijirea de specialitate a acestora. Este important de precizat că în județul Sălaj nu există un spital specializat de psihiatrie, motiv pentru care noile precizări din actuala ordonanță vin să facă puțină lumină și să justifice internarea nevoluntară a bolnavilor psihici în cadrul spitalelor unde există o secție de psihiatrie”. Prin urmare, modificarea este justificată de existența spitalelor de psihiatrie, cât și în cadrul spitalelor universitare, județene, municipale, clinice sau de urgență, astfel fiind creată posibilitatea creșterii accesului la astfel de servicii. Potrivit legii, solicitarea internării nevoluntare a unei persoane se poate face de către: medicul de familie sau medicul specialist psihiatru care are în îngrijire persoana în cauză, familia persoanei cu tulburări psihice, reprezentanții serviciilor abilitate ale administrației publice locale, reprezentanții poliției, jandarmeriei, parchetului și pompierilor. De asemenea, mai există și situația internării nevoluntare în caz de urgență, situație în care medicul psihiatru, după evaluarea stării de sănătate mintală a persoanei în cauză, dispune internarea nevoluntară a pacientului și informează în acest sens reprezentantul legal sau autoritatea tutelară. Internarea nevoluntară are caracter temporar, ea încetând atunci când medicul specialist, după administrarea tratamentului prescris, stabilește că bolnavul cu tulburări psihice nu mai prezintă un pericol pentru sine și pentru persoanele din jur.

