Mai mulți mistreți și căpriori la Cormeniș

Potrivit datelor oferite de Direcția Silvică Sălaj, în fondul de la Cormeniș există un efectiv important de căpriori, iepuri și fazani, precum și un număr mai mic de mistreți, cerbi și potârnichi. La o analiză efectuată în ultimii trei ani, se observă o creștere a numărului de căpriori și mistreți. În anul 2021 existau 110 căpriori, un an mai târziu erau 115 capete, iar anul trecut numărul lor a ajuns la 125 capete. Cu privire la numărul de mistreți, în anul 2021 existau 50 de capete, însă din cauza pestei apărute la finalul anului 2022 au mai rămas 20 de capete, iar din 2023 efectivele au ajuns la 35 de capete. În cazul iepurilor, fazanilor și potârnichilor efectivele sunt constante, în fondul de la Cormeniș existând 20 de potârnichi, 100 de fazani și 100 de iepuri de câmp. Efectivele de cerb înregistrează și ele o constanță, în anul 2021 existau 25 de capete, iar în ultimii doi ani efectivele evaluate au scos la iveală că în cadrul fondului există 26 de capete. Cu privire la modul în care evoluează și se prezintă efectivele în cadrul fondului silvic de la Cormeniș, Viorel Mihiș – directorul Direcției Silvice Sălaj ne-a declarat că „situațiile sunt clare pentru noi, în fiecare an se fac evaluări în teren, chiar în această lună se lucrează în acest sens. Așa după cum vedeți că se prezintă datele puse la dispoziție, reiese că fondul a fost gestionat corespunzător. Desigur că ne vom canaliza atenția și în continuare către o cât mai bună monitorizare și gestionare a efectivelor de animale de la Cormeniș”. Anul trecut au fost vânați 10 căpriori și 10 mistreți, iar în acest an se va stabili o nouă cotă de vânătoare pentru cerbi, căpriori și mistreți. Prin aceasta măsură se urmărește ținerea sub control a animalelor, asigurarea unei bune gestiuni a acestora, precum și o selecție a exemplarelor, astfel încât să se păstreze pe cât posibil exemplarele tinere și sănătoase.

