Încă se depun cereri pentru fondurile necesare instalării tinerilor fermieri

Tinerii fermieri din județ mai au o șansă de a obține bani nerambursabili din fonduri europene în vederea instalării unei ferme. Sprijinul este unul consistent, mai exact finanțarea este de 70.000 euro/fermă. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) primește în continuare cererile de finanțare pentru instalarea tinerilor fermieri. Termenul pentru depunerea cererilor este de 31 ianuarie 2024, ora 16. Cu toate acestea, reprezentanții AFIR atrag atenția persoanelor interesate asupra faptului că sesiunea se poate închide mai devreme, în funcție de numărul de cereri depuse și de suma rămasă a fi alocată prin acest program. În prezent se mai pot depune proiecte în valoare de mai puțin de 30 de milioane de euro, pentru a se ajunge la plafonul financiar de 263.226.352,50 euro. Potrivit datelor oficiale regăsite pe site-ul AFIR, peste 3350 de tineri fermieri au depus deja cererile de finanțare în vederea instalării unei ferme. Linia de finanțare pentru instalarea tinerilor fermieri are, în total, un buget de aproximativ 250 de milioane de euro, din care pot fi finanțați peste 3500 de tineri fermieri. La nivel de județ, Dorin Urs – directorul Oficiului Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Sălaj ne-a declarat că „încă de anul trecut am avut interes din partea fermierilor sălăjeni pentru acest program. Din momentul deschiderii sesiunii de depunere a cererilor și până în acest moment s-au depus 85 de cereri în vederea obținerii sprijinului nerambursabil în valoare de 70.000 euro/beneficiar. Îi sfătuim pe cei interesați să se grăbească cu depunerea cererilor. După închiderea sesiunii urmează perioada de verificare a tuturor cererilor depuse și abia atunci vom cunoaște fermierii din județ care au fost eligibili în cadrul acestui program și care își vor putea pune în practică planul de dezvoltare a unei ferme în Sălaj, aspect care va contribui direct la bunăstarea zonei în care își desfășoară activitatea și implicit a județului nostru. Prin urmare, consider că este important să atragem cât mai mulți tineri în agricultura sălăjeană”.

