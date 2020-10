Mustul – ce conține, cine trebuie să îl evite și cât putem să bem pentru a nu avea neplăceri

Sezonul culesului de struguri aduce odată cu el și posibilitatea consumării unei băuturi delicioase, foarte apreciate de persoanele de toate vârstele: mustul. Alb, roșu sau roze, mustul este dulce, foarte consistent, plin de arome și reprezintă o atracție a sezonului pentru consumatori. Chiar dacă abundă în antioxidanţi, vitamine și minerale de înaltă calitate, naturale, mustul are o cantitate uriaşă de zahăr şi este, totodată, un laxativ puternic. Nutriționiștii spun că anumite categorii de persoane ar trebuie să îl evite sau, în cel mai bun caz, să îl consume în cantitate foarte mică. Această băutură cu gust deosebit și proprietăți remarcabile se obține prin presarea strugurilor. Strugurii conțin apă, în proporție de 72 la sută, zahăr fermentabil, cremă de tartru, acid tartric liber, materii azotate și neazotate, materii minerale, lignoase insolubile, acizi liberi, acizi volatili, tanin, ulei, materii rășinoase, vitamine (A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E, D și P), săruri minerale (fier, sodiu, calciu, potasiu, fosfor, magneziu, clor, siliciu, mangan, arsen și crom) și antioxidanți. Datorită vitaminelor conţinute, mustul oferă numeroase beneficii: are efect diuretic, care funcţionează şi prin eliminarea surplusului de substanţe dăunătoare din organism, precum sarea. De asemenea, este un bun rehidratant şi revitalizant, iar datorită flavonoizilor conţinuţi ajută la creşterea nivelului colesterolului bun (HDL). În acelaşi timp, medicii atenţionează că nu trebuie băut în cantităţi mari şi îl interzic anumitor categorii de persoane. „În mod normal, în must nu ar trebui adăugat zahăr, este suficient de dulce, mai ales anul acesta, când a fost secetă”, spune prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, expert în alimentaţie. Dacă aveţi de ales, consumaţi struguri roşii şi suc obţinut din ei (e mai bogat în antioxidanţi – apără de cancer – şi vitamina C). În ceea ce priveşte asocierea mustului cu alte alimente nu există contraindicaţii, însă este o băutură interzisă categoric persoanelor care suferă de diabet. Nutriționiștii recomandă să mâncăm strugurii cu tot cu sâmburi şi coajă, aceștia fiind mai sănătoşi și mai bine tolerați de organism decât mustul. Cantitatea de zahăr pe care o conţin strugurii este una foarte mare, ceea ce face din must o băutură încărcată de calorii. Sucul obţinut din struguri roşii nu se recomandă nici celor care suferă de anemie, pentru că are în compoziţie chimicale care scad nivelul de fier din corp. Din must sunt scoşi sâmburii şi coaja, cele mai bune pentru sănătate. Apoi, încărcătura glicemică e mai mică în struguri decât în must, iar strugurii sunt integrali. Învăţaţi copiii să îi consume cu tot cu sâmburi”, este sfatul profesorului Mencinicopschi. Desigur, un pahar de must, de 100-150 ml, o dată pe zi, nu ne poate face rău, însă depășirea acestei cantități ne poate aduce mai multe dezavantaje decât beneficii.

