Friptură de iepure cu sos de vin

Iepurele are o carne delicioasă, recomandată în diete, deoarece nu conţine aproape nicio grăsime, dar are o mulţime de proteine uşor de digerat. Are o valoare nutritivă ridicată şi un conţinut mic de calorii: 150 kcal la 100 de grame. Ingrediente: O carcasă de iepure (aproximativ 1,5 kg), 200 ml vin alb, sec, 3 linguri făină, 1 crenguţă cimbru, 4 căţei de usturoi, 3 linguri ulei de floarea soarelui, 4-5 morcovi tineri, 2-3 tulpini ţelină – opţional, sare, piper, după gust. Mod de de preparare: speli bine cu apă rece carcasa de iepure, o ştergi şi o porţionezi. Condimentezi bucăţile cu sare şi piper, după gust, le treci prin făină şi le prăjeşti în ulei încins timp de 3-4 minute pe fiecare parte. Le transferi într-o tavă sau o cratiţă, torni vinul peste toate bucățile, adaugi cimbrul şi usturoiul zdrobit. Dacă doreşti, poţi pune morcovi tineri întregi şi tulpini de ţelină tăiate gros. Se pot adăuga și două jumătăți de ceapă sau câteva măsline. Potrivești gustul de sare şi piper, acoperi vasul şi îl dai la cuptor, la 180 – 190 °C, aproximativ o oră. Iei capacul şi mai ţii friptura până se rumeneşte. O serveşti cu cartofi la cuptor sau cu o salată.

Share Tweet Share