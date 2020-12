Ce cozonac alegem de Sărbători?

Parcă niciodată cozonacii n-au fost mai doriţi, mai savuraţi, aşa cum se întâmplă atunci când Crăciunul se apropie. Aroma unică şi gustul inconfundabil, fie că sunt cu nuci, cacao ori rahat, cu stafide, mac ori simpli, cozonacii reprezintă pentru mulţi cel mai apreciat “dulce” de Sărbători şi în nenumărate alte perioade din an, speciale sau nu. Din păcate însă, ceea ce viaţa ne-a oferit prin grija bunicilor şi mamelor noastre, care frământă cozonacul cu mare efort şi dăruire, punând în el ouă de casă, lapte gras, unt şi cea mai albă făină, nu are prea mare legătură cu ceea ce găsim pe rafturile magazinelor.

Citiți atent eticheta înainte de a cumpăra un cozonac

Dacă cele enumerate mai sus pot fi constatate cu uşurinţă de către orice consumator, specialiştii Asociaţiei Pro Consumatori ne explică, inclusiv în “limbaj” ştiinţific, cu ce avem de-a face atunci când alegem de pe rafturile magazinelor cozonacul produs la scară industrială. Specialiştii APC au analizat peste 30 de tipuri de cozonac, produse de 13 companii, care se găsesc pe rafturile hipermarketurilor şi supermarketurilor din România. În cele 31 de produse analizate s-au identificat nu mai puţin de 30 aditivi alimentari, care pot aduce probleme pentru sănătate și care îşi ating maximum de efecte negative mai ales în cazul copiilor, vârstnicilor ori persoanelor cu un fond de sănătate problematic. Produsele analizate în studiu au gramajul cuprins între 325 şi 1.000 de grame. Din analiza etichetelor a reieşit că, în afară de făina, zahăr, drojdie şi sare iodată, în cozonacul preparat industrial se regăsesc multe alte ingrediente: spărtură de soia, srot de soia, făină de soia degresată, amidon din porumb, ou praf, pudră de albuş de ou, fibre de cartof, zer praf, oţet, făină de orz, lapte praf, gluten din grâu, ulei de palmier, ulei de rapiţă, enzime, drojdie comprimată, faină de porumb, gris de grâu, conservanţi, coloranţi, agenţi de îngroşare, de afânare, agenţi de umezire, emulsifianţi, corectori de aciditate, stabilizatori. Conţinutul de cacao la produsele analizate este foarte mic: variază între 0,5 şi 2 la sută. Nuca este şi ea, doar pe alocuri prezentă în multe cazuri.

Niciun produs din magazine nu respectă reţeta tradiţională

Niciunul dintre cozonacii analizaţi nu conţine ingredientele tradiţionale, naturale, pe care acest produs le are în reţetele autentice. În compoziţia cozonacului tradiţional intră faina tip 000 sau alte făinuri de calitate, lapte dulce, zahăr, ouă proaspete, unt, umplutura de diferite tipuri- nucă, cacao, mac, stafide ori rahat). In plus, la 65 la sută dintre produsele analizate nu se mentioneaza tipul de faină de grâu folosită la fabricarea cozonacului industrial. Cozonacul de pe raft a ajuns să semene, prin ceea ce conţine cu o prăjitură chimică greu de definit. Specialiștii APC au identificat 30 aditivi alimentari, esenţe, emulgatori, potenţiatori de arome, coloranţi etc, substanţe care afectează metabolismul şi sănătatea consumatorului. Multe din substanţe sunt dovedit aducătoare de afecţiuni cum ar fi obezitate, tulburări gastrice, diabet, hipertensiune arterială, boli renale, alergii şi chiar boli mai grave.

Aditivii – ingredientele mereu controversate

Conform APC, printre cei mai adidivaţi cozonaci, dintre cei supuşi studiului, se numără: cozonac cu rahat și cacao, fabricat de Lucipol – 15 aditivi; cozonac cu rahat și cacao, fabricat de Vel pitar – 14 aditivi; cozonac cu nucă și cacao, fabricat de Lucipol – 13 aditivi; cozonac cu nucă și cacao, fabricat de Vel Pitar, cozonac cu nucă, cacao și stafide, fabricat de Lucipol şi cozonac cu nucă, stafide și cacao, fabricat pentru Cora – 11 aditivi; cozonac cu nucă, stafide și cacao, fabricat de Vel pitar şi cozonac cu rahat fabricat pentru Carrefour- câte zece aditivi; cozonac cu nucă, fabricat de Vel Pitar, cozonac cu nucă si cacao, fabricat de Aida Prod Com, cozonac cu umplutură de nucă, stafide și cacao, fabricat de Sal-Pan – câte nouă aditivi; cozonac cu cremă de lapte-frișcă, fabricat de Boromir. Cozonac cu nucă, fabricat de As Pan- conțin câte opt aditivi; cozonac cu cremă ciocolată-rom, fabricat de Boromir, cozonac cu umplutură de nucă, stafide și rahat, fabricat de As Pan, cozonac cu stafide, rahat și cacao, fabricat de Teoden- conțin câte şase aditivi; cozonac cu nucă și cacao, fabricat de Carrefour, cozonac cu rahat, stafide și cacao, fabricat de Cristian Imp – conțin câte cinci aditivi şi cozonac cu cremă caramel și cremă ciocolată, fabricat de Boromir, conţine patru aditivi. Concluzia o poate trage fiecare dintre noi, iar alegerea unui astfel de produs trebuie făcută cu atenție, mai ales atunci când îl oferim cello care au deja probleme de sănătate. Există şi cozonaci preparaţi şi comercializaţi de brutării şi patiserii din judeţ care, chiar dacă nu o fac în totalitate, păstrează într-o măsură mare reţeta tradiţională, iar produsele lor sunt, atât la gust cât din punct de vedere al compoziției, superioare celor fabricate la scară industrială. Desigur, rămâne la latitudinea fiecăruia ce alege și de unde alege să cumpere, indiferent de perioada anului. Cu toate acestea, un cozonac preparat în casă va rămâne mereu un produs de neegalat prin gust, aport nutriţional şi calitate, şi nu reprezintă un test prea dificil pentru nimeni. Prepararea lui poate fi o activitate distractivă, plăcută, iar rezultatele şi satisfacţia sunt pe măsură.