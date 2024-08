RAFTUL CU CARTE: Scurtă istorie a Franţei. De la Clovis I la Emmanuel Macron

autor: Jeremy Black

O lectură concisă, accesibilă și captivantă, despre un subiect complex și totodată un ghid util în înțelegerea Franței de astăzi

Artiști, martiri, regi și revoluționari: identitatea națională a Franței este strâns legată de istoria sa bogată și complexă care fascinează lumea și atrage milioane de vizitatori anual, fie că e vorba de castele aristocratice, de muzee care inspiră, de bulevarde pline de viață sau de podgorii sofisticate.

Jeremy Black ne invită într-o călătorie de la picturile rupestre din Lascaux și originile arhitecturii gotice la Claude Monet, Edgar Degas și frații Lumière și până la revoluția din 1789, la mișcările studențești din 1968 și la gilets jaunes (vestele galbene) de astăzi. Textul său este o interpretare plină de viață a istoriei acestei țări, accentuând natura neașteptată a evenimentelor care au dus la conturarea unei națiuni fragmentate și predispuse la crize, fără să ignore totuși cele mai cunoscute contribuții franceze la filosofia, literatura, arta și arhitectura lumii, pe care le leagă de schimbările militare, politice și culturale ce au dus la dezvoltarea lor.

„Cititorii lucrărilor sale nu vor fi dezamăgiți de această completare a canonului lui Jeremy Black. Cunoștințe enciclopedice și un entuziasm față de siturile istorice franceze susțin acest studiu concis al istoriei Franței din preistorie până la președintele Emmanuel Macron.“ William Doyle, profesor emerit de istorie, Universitatea din Bristol

„O introducere excelentă și captivantă în istoria Franței. Concisă și accesibilă, lucrarea combină abil factori sociali, culturali și chiar climatici cu o descriere mai familiară a războaielor, revoluțiilor și loviturilor de stat. În special, și într-un mod foarte captivant, Jeremy Black arată cât de mult din forma Franței de astăzi, geografică și politică, se datorează șansei pure.“ Munro Price, profesor de istorie modernă europeană, Universitatea din Bradford

„O povestire superbă a celor 2 000 de ani care au dus la formarea Franței și a francezilor, realizată de un maestru. Detalii evocative și perspective îndrăznețe sunt combinate într-o poveste pe care o citești cu plăcere. Un tur de forță.“ Robert Gildea, profesor de istorie modernă, Universitatea Oxford

JEREMY BLACK (n. 1955) este istoric, specializat în istorie militară, scriitor și fost profesor de istorie, inițial la Universitatea Durham, din 1980, apoi la Universitatea din Exeter, din 1996. A ținut numeroase prelegeri în Australasia, Canada, Danemarca, Franța, Germania, Italia și SUA. Este senior fellow la Center for the Study of America and the West la Foreign Policy Research Institute din Philadelphia, SUA. A fost editor la Archives, revistă a British Records Association, și în comitetele editoriale ale History Today, International History Review, Journal of Military History, Media History și Journal of the Royal United Service Institution. Este autor a peste 140 de cărți, în principal, dar nu exclusiv, despre politica și relațiile internaționale britanice în secolul al XVIII -lea. Adesea a fost descris drept „cel mai prolific cercetător al istoriei din vremurile noastre“.

