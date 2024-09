RAFTUL CU CARTE: Scurtă istorie a Angliei. De la Wilhelm Cuceritorul la Elisabeta a II-a

autor: Simon Jenkins

Istoria Angliei – plină de forță și de evenimente, încă de când triburile germanice anglo-saxone au înaintat spre vest de-a lungul Britanniei antice, după retragerea romanilor – este scena unor tablouri fermecătoare: cucerirea normandă, Henric al VIII-lea, Carol I, Revoluția Industrială și războiul împotriva lui Hitler. Englezii au fost, indiferent de unghiul în care alegem să-i privim, un popor remarcabil, care și-au impus puterea și și-au răspândit cultura inițial de-a lungul Insulelor Britanice, iar apoi în toată lumea. Și totuși, cum au ajuns astfel? Cum au influențat regii și reginele, de la Alfred cel Mare până la Elisabeta I, cursul istoriei țării și nu numai? Cum s-au dezvoltat instituțiile politice și legile care au definit națiunea engleză? Cum au modelat războaiele și conflictele internaționale destinul Angliei?

Simon Jenkins, un cunoscut istoric și jurnalist, fost editor al ziarului The Times, ne poartă printr-o călătorie fascinantă în timp, pentru a ne dezvălui esența istoriei Angliei. Cu un talent excepțional de a sintetiza date istorice complexe într-un text accesibil, autorul ne ajută să înțelegem cum s-au întrepătruns evenimente politice, culturale și sociale pentru a forma Anglia modernă.

„Jenkins este unul dintre cei mai dinamici comentatori actuali din Anglia, care merită să fie citit oricând și care frapează într -un mod plăcut […] Ne oferă observații foarte pătrunzătoare, cu pertinența caracteristică.“ Jeremy Paxman, jurnalist

„Jenkins dă dovadă de o fascinație contagioasă față de tot ce este și tot ce se întâmplă în Anglia.“ The Times

„O narațiune alertă […] din zorii epocii saxone… până la David Cameron“ Financial Times

„O lucrare densă, plină de aprecieri valide, așa cum ne așteptăm din partea unui analist atât de respectabil.“ New Statesman

„Autorul are ochiul format, ca de jurnalist, apt să surprindă detaliile reprezentative […] Mă bucur că există în sfârșit un ghid rapid și ușor de parcurs al cuprinzătoarei istorii a Angliei.“ History Today

„Jenkins a făcut o treabă foarte bună […] Este o istorie povestită cu sfătoșenie, înțesată de anecdote.“ Good Book Guide

SIMON JENKINS este președinte al National Trust și unul dintre cei mai cu – noscuți jurnaliști britanici. Este editorialist la The Guardian, a fost editor atât la Evening Standard, cât și la The Times și a scris numeroase cărți despre politică, istorie și arhitectură, incluzând England’s Thousand Best Churches, England’s Thousand Best Houses, Thatcher and Sons și Scurtă istorie a Europei (Editura Litera, 2019). Este membru al Society of Antiquaries

Cartea poate fi comandată de la Web: www.litera.ro