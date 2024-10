RAFTUL CU CARTE: Personalitate şi putere. Cei care au distrus şi cei care au construit Europa modernă

autor: Ian Kershaw

Cât de semnificativ poate un singur lider să schimbe cursul istoriei?

Scrisă de unul dintre cei mai importanți istorici ai Europei secolului XX și autor al biografiei lui Hitler, Personalitate și putere este o analiză măiastră a modului în care caracterul a conspirat cu oportunitatea pentru a crea despoții unici ai epocii moderne – și cum și de ce unele țări au găsit căi mai bune pentru progres. Epoca modernă a fost martora apariției unor indivizi care au avut sub stăpânire o gamă înspăimântătoare de instrumente de control, persuasiune și chiar letale. Societăți întregi au fost reconstruite și s-au purtat războaie, adesea cu un dispreț fără milă față de normele fundamentale. La vârful acestor societăți s-au aflat lideri ale căror personalități le-au permis cumva să facă orice doreau, indiferent de consecințele suportate de ceilalți.

Noua carte a lui Ian Kershaw reprezintă o încercare necesară, lucidă și provocatoare de a înțelege acești conducători, fie că e vorba de cei care au operat pe un teatru geografic mai larg (Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini) sau de cei cu un impact național pronunțat (Tito, Franco). Ce au avut special acești lideri și perioada în care au trăit cât să le permită să dețină o asemenea putere nelimitată și, de multe ori, criminală? Și ce a pus capăt acelei ere? Într-un grup opus de profiluri — de la Churchill la de Gaulle, de la Adenauer la Gorbaciov și de la Thatcher la Kohl —, Kershaw își folosește abilitățile excepționale de istoric pentru a explora cum au exercitat puterea personalități cu totul diferite de primele.

„O lucrare de sinteză perfect scrisă și care te pune pe gânduri.“ Wall Street Journal

„Revelatoare… O serie profundă de eseuri despre 12 lideri excepționali care s-au aflat în centrul Europei secolului XX.“ Financial Times

„Sir Ian Kershaw, autorul marii (în ambele sensuri) biografii a lui Adolf Hitler, își aduce o contribuție importantă la această dezbatere… portrete convingătoare și nuanțate fin… bine documentat, bine scris și menit să te pună pe gânduri.“ Daily Telegraph

„Portrete lucide ale liderilor care au conturat Europa secolului XX… Sunt multe lucruri de admirat în analiza fină a lui Kershaw.“ The Observer

„Aceste profiluri aprofundate excelent ale figurilor celor mai importante și ale influenței lor asupra milioanelor de persoane ne ajută să înțelegem mai bine de ce lumea este astfel astăzi.“ BookPage

Cartea poate fi comandată de la Web: https://www.litera.ro/