Ziua Mondială a Siguranței Pacienților, marcată astăzi la Spitalul Județean de Urgență Zalău

La Spitalul Județean de Urgență din Zalău a fost marcată în această dimineață Ziua Mondială a Siguranței Pacienților. Cu această ocazie, șeful secției de neonatologie a spitalului, medicul specialist Melinda Baizat, a declarat că în acest an, „Ziua Mondială a Siguranței Pacienților” este dedicată necesității de a acorda prioritate siguranței în îngrijirea mamei și copilului.

„Astăzi, Organizația Mondială a Sănătății a ales ca temă pentru această zi <îngrijiri sigure pentru mame și nou-născuți>. Marcăm acest eveniment prin a discuta despre îngrijirile care se acordă și despre posibilitatea de a îmbunătăți serviciile medicale acordate mamelor și nou-născuților. Trebuie să ne gândim la siguranța mamei și a nou-născutului pentru că această categorie de pacienți este mai specială și are alte nevoi fizice și emoționale. În acest sens, din punct de vedere al dotărilor, în ultimii trei ani s-au făcut foarte multe investiții, iar secția de neonatologie este dotată la standarde internaționale. Din punct de vedere epidemiologic și al pandemiei de coronavirus, am avut foarte mare grijă la circuite, la respectarea lor și am asigurat condiții sigure atât pentru mame confirmate cu COVID 19, cât și pentru cele neinfectate. Nu am avut incidente, nu am avut deocamdată contaminări în secție”, ne-a declarat în această dimineață medicul Melinda Baizat.

Mortalitatea infantilă, în scădere

Sălajul a avut ani de zile probleme în privința mortalității infantile. Medicul Melinda Baizat a precizat astăzi că „din fericire, mortalitatea infantilă este în scădere, iar în primele șase luni eram ieșiți ca județ din top 3 mortalitate neonatală, iar aceste date ne bucură. Trebuie să vorbim și despre importanța măsurilor de prevenție. Accesul femeilor însărcinate la medic pentru supraveghere în perioada de sarcină este esențială. Aici, comunitatea trebuie să fie puțin mai implicată în a sprijini facilitarea accesului către asemenea servicii. În județul nostru, incidența mamelor minore este foarte mare și ne-ar folosi puțin mai multă implicare din partea societății, în partea de prespital, parte în care să fie promovată educația necesară, iar viitoarele mămici să aibă mai mult acces la serviciile de monitorizare a sarcinii”, a încheiat dr. Melinda Baizat. Mai multe detalii despre evenimentul organizat astăzi de Spitalul Județean de Urgență Zalău puteți afla luni, 20 septembrie, în paginile cotidianului nostru.