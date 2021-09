Se agravează situația în Sălaj. Incidența cazurilor de Covid crește galopant! Ce urmează?

Prefectul județului Sălaj, Dari Toma, a atras astăzi atenția în ședința Comisiei de Dialog Social că numărul infectărilor cu noul Coronavirus crește într-un ritm alert.

„Ieri am avut zece persoane spitalizate la terapie intensivă. Tot ieri erau în județ 423 de cazuri. Crește zilnic numărul de cazuri. Eu mă tem că vom ajunge și la o sută de cazuri noi pe zi. Anul trecut când Sălajul s-a confruntat cu acel val mare de infectări, spitalele au reușit să gestioneze câte 90 de cazuri noi pe zi. Ne apropiem de această valoare. Am avut discuții cu directorii de spitale și am luat toate măsurile necesare în eventualitatea în care situația se va agrava. Astăzi, la ora 13, avem convocați șefii secțiilor de teraie intensivă. Discutăm din nou, vrem să vedem cum putem suplimenta numărul de paturi în caz de forță majoră”, a spus prefectul Dari Toma. Vă spunem mai multe despre acest subiect în ediția tipărită a cotidianului nostru de mâine, 22 septembrie.