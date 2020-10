Sălajul – furnizor de top de miere al țării, primește zero lei ajutor “Covid-19”  

Apicultorii sunt în pragul colapsului, fiind, totodată, revoltați pe autorități întrucât în acest an au fost tăiați de pe lista ajutoarelor ce se acordă în urma consecințelor grave venite în urma pandemiei Covid-19. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nu i-a cuprins pe apicultori în Măsura 21 – ajutor pentru fermierii care au suferit din cauza coronavirusului. În ciuda faptului că au fost direct afectați de restricțiile legate de evoluția pandemiei – toate târgurile apicole fiind anulate, producătorii de miere au fost uitați atunci când s-a elaborat ghidul pentru accesarea compensațiilor menite să acopere pierderile cauzate de Covid -19. Apicultorii sălăjeni se confruntă de peste trei ani cu probleme majore, ce nu ţin doar de bolile care lovesc în albine, de substanţele chimice folosite în agricultură, de condițiile meteo, ci sunt şi de ordin material şi legislativ. Acum, pandemia și consecințele ce vin în urma acesteia. Directorul APIA Sălaj, Călin Liviu Perneș, a spus pentru Magazin Sălajean că apicultorii au primit, vara trecută, un ajutor de minimis. “Apicultorii care s-au înscris în program au beneficiat, în vară, ajutor de minimis. Sprijinul a fost acordat de fiecare structură județeană în parte, inclusiv în Sălaj, prin APIA. Într-adevăr, această categorie de fermieri nu a mai fost cuprinsă în planul de măsuri pentru consecințele coronaviruslui, respectiv în Măsura 21, pentru acest an, însă asta s-a întâmplat pentru că s-a considerat că le-a fost deja acordat un alt ajutor de minimis, recent”, a declarat directorul APIA Sălaj pentru Magazin Sălăjean.

Apicultorii din Sălaj au reuşit să înființeze, cu mari eforturi, Asociaţia judeţeană, situându-se prin activitatea lor, în top 5 la nivel naţional şi pe locul doi în topul judeţelor din Ardeal. Producția de miere a scăzut în ultimii ani din motivele expuse mai sus, la care, începând din primăvara acestui an, s-a adăugat efectele devastatoare ale pandemiei. Apicultorii sunt disperaţi pentru că, în ultimii ani, s-a constatat că albinele nu mai au cu ce să se hrănească, devin tot mai slăbite, mai vulnerabile la boli şi dăunători. Trântorii nu se mai dezvoltă, agonizează, iar mătcile sunt şi ele în mare pericol. Capac au pus schimbările climatice, temperaturile nefirești, furtunile violente sau seceta, toate la un loc formând un val uriaș care, practic, a spulberat toate rezultatele obținute și a afectat grav apicultura românească. Anii trecuți, au fost raportate cantităţi mici de miere, cum ar fi la mierea de rapiţă, de exemplu, doar 3 kilograme pe familie de albine, iar la cea de tei, 8 kilograme pe familie, producţie înregistrată în zonele de sud. În acest an producția a scăzut și mai mult, mulți apicultori fiind nevoiți să apeleze la siropul de zahăr pentru a hrăni albinele. La mierea de salcâm situaţia a fost și mai dezastruoasă, producţia fiind sub orice critică. În Sălaj, producţia a fost şi mai scăzută, în special din cauza lipsei de hrană naturală pentru albine şi a bolilor, în ultimii trei ani, iar în acest an efectele generate de coronavirus au făcut ca producția de miere să fie și mai slabă. Județul Sălaj a fost, timp de decenii, în topul exportatorilor de miere din România, hărnicia și implicarea apicultorilor sălăjeni dând rezultate frumoase an de an în producție. Din păcate, astăzi, aceste realizări și eforturile depuse an de an încep să se stingă pentru că, iată, nici statul nu mai pune preț pe apicultura românească, făcând tot mai mult loc mierii de import pe rafturile magazinelor, în cele mai multe cazuri un amestec ce provine din mai multe surse din țările europene (nefiind specificat niciodată pe borcan sursa exactă) și, de multe ori, unor produse contrafăcute, așa cum autoritățile au constatat în multe cazuri, chiar în magazine de renume. Anul trecut, ajutorul de minimis pentru crescătorii de albine a fost de 20 de lei/familie. Apicultorul Cosmin Meseșan, președintele Asociației Apicole Regina Dacia Sălaj, a solicitat în această vară ministrului agriculturii, Adrian Oros, să acorde de urgență acest ajutor de minimis. Apicultorul a publicat pe pagina sa Facebook un apel către șeful de la Agricultură. “Apicultura are nevoie urgent de un ajutor de minimis din cauza ploilor și temperaturilor foarte scăzute albinele au avut foarte mult de suferit, apicultorii sunt la un pas de a-și înceta activitatea!”, spunea apicultorul.

Pe grupul de pe Facebook ”Apicultori din România – Grup liber”, circulă un mesaj care vine să întregească acest tablou sumbru: ”Știm că fermierii care dețin ovine, bovine, suine etc. și agricultorii primesc pe lângă subvenția pe cap de animal (care e destul de mare) și ajutor de Covid, prin Măsura 21, de la 1.000 la 7.000 de euro pe exploatație! Nouă, apicultorilor, ne dă doar 25 de lei/familia de albine – nu subvenție, nu ajutor pentru Covid. Noi nu avem reprezentanți care să ceară?”, se arată în mesajul postat de unul dintre utilizatorii de pe pagină. Cu toate acestea și în ciuda insistențelor și apelurilor repetate ale apicultorilor din Ardeal și din țară, statul i-a lăsat baltă în poate cel mai greu moment al existenței lor, iar din această cauză nu vor avea de suferit doar ei, familiile de albine, industria apicolă ci și noi, fiecare consumator în parte.