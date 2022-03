Preţuri mai mari la medicamente. Pacienţii cu diabet au tratament gratuit, dar totuşi plătesc

Preţurile unor medicamente compensate s-au modificat de la 1 martie, iar pacienţii au avut surprize neplăcute atunci când au mers la farmacie pentru a-şi ridica reţetele. Ei au fost nevoiţi să scoată mai mulţi bani din buzunar pentru a-şi cumpăra medicamentele, suportând o coplată mai mare, în contextul în care preţurile de referinţă pentru unele produse farmaceutice compensate au fost reduse.

Modificări legislative de la 1 martie

Începând cu data de 1 martie, Ministerul Sănătății (MS) și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) au modificat prețurile medicamentelor care se eliberează pe bază de reţetă și prețurile de referință pentru o serie de produse farmaceutice, cuprinse în listele de medicamente compensate. Mai exact, au fost emise Ordinul privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora (Odinul MS şi CNAS nr. 117 din 28 februarie) şi Ordinul pentru aprobarea preţurilor de referinţă pe unitate terapeutică pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu şi a Listei preţurilor de referinţă pe unitate terapeutică aferente medicamentelor (denumiri comerciale) din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor pentru sublistele A,B,C (secţiunile C1 şi C3) şi D (Ordinul CNAS nr. 116 din 28 februarie).

Ce înseamnă acest lucru pentru pacienţi?

În unele cazuri, cum este cel al pacienţilor cu diabet, scăderea preţurilor de referinţă nu înseamnă o scădere a costurilor pe care ei trebuie să le suporte din buzunar, ci o creştere a coplăţii, adică a diferenţei de bani pe care aceşti pacienţi trebuie să o plătească la farmacie atunci când merg să îşi ridice reţeta. Preţul de referinţă este reprezentat de costul pe care CNAS îl decontează, adică cel pe care îl plăteşte din bugetul asigurărilor sociale de sănătate, în timp ce coplata este suma pe care trebuie să o achite pacientul când merge să ridice o reţetă din farmacie. Aşadar, pentru rețete compensate, CNAS decontează o anumită sumă, iar diferenţa este plătită de către pacient. În cazul în care CNAS decontează tot prețul de la raft al medicamentului, coplata este zero, adică pacientul nu mai plăteşte niciun leu atunci când merge în farmacie să ridice reţeta. Aşa se întâmpla înainte de 1 martie pentru pacienţii care sufereau de anumite boli cronice, cum este diabetul. Pacienţii cu diabet trebuie să plătească mai mulţi bani din buzunar de la 1 martie. De exemplu, pentru pacienţii cu diabet, până la data de 1 martie, pentru medicamentul antidiabetic Siofor, suma pe care pacientul trebuia să o achite la farmacie (coplata) era de 0 (zero) lei pentru o cutie. După data de 1 martie, coplată este de 4,02692 lei. O situaţia similară apare şi pentru Januvia, tot un medicament antidiabetic. Înainte de 1 martie, coplata era de 0 (zero) lei, după 1 martie, aceasta a ajuns la 20,16 lei pentru o cutie. Pentru Janumet, medicament indicat pentru îmbunătăţirea controlului glicemic, pacienţii trebuie să plătească acum 20,72 de lei pentru o cutie, în timp ce înainte de 1 martie coplata era de 0 (zero) lei.

