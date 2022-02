Plop din Sălaj, probabil unic în Europa

În apropierea localității Ciocmani se află un plop despre care specialiștii spun că ar putea fi unic în Europa. Copacul are circumferința de peste 10 metri și este considerat un monument al naturii, potrivit site-ului arboriremarcabili.ro. Și nu este singurul arbore remarcabil din Sălaj, cercetătorii identificând mai multe exemplare care impresionează nu doar prin dimensiuni, ci și prin vârstă.

Echipa alcătuită din lector dr. Viorel Arghiuș, cadru didactic la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului a Universității Babeș-Balyai, specialist pe hazarduri naturale, dar și pasionat de chestiuni de sustenabilitate, de biodiversitate, și conferențiar dr. Tiberiu Hartel din cadrul aceleași facultăți, au pus bazele site-ului arboriremarcabili.ro. I-am întâlnit pe cei doi oameni cu adevărat pasionați și de identificarea și înregistrarea arborilor remarcabili din România la Zalău. Au poposit în redacția „Magazin Sălăjean”, iar restul e poveste, o poveste despre o pasiune cu totul și cu totul specială. „Ne referim la arbori remarcabili ca diametru, ca vârstă, dar și ca frumusețe. Ne dorim să fie un site pe care să fie înregistrați doar arbori cu adevărat speciali prin vârstă, aspect, dimensiuni și poveste. Noi, din banii noștri, am inventariat aproape toți arborii monumentali din județul Cluj, dar ne-am întins și în Sălaj. Totul s-a făcut pe bază de voluntariat, din resursele noastre. În Sălaj, încă nu este confirmat oficial, dar este posibil să avem cel mai gros plop negru din Europa. Există cea mai mare platformă pentru înregistrarea la nivel global a arborilor monumentali, iar acest plop figurează acolo ca fiind primul. Eu am explicat acolo că nu sunt sigur dacă este dintr-o tulpină sau din mai multe trunchiuri de la bază, dar analizele sunt clare pentru mine. Eu cred că este dintr-o singură tulpină și are circumferința de peste 10 metri”, ne-a declarat Viorel Arghiuș.

În apropierea Someșului sunt și alți plopi cu adevărat impresionanți. Multă vreme, localnicii din sate situate în zonă n-au știut cât de special este plopul singuratic din apropierea Someșului. Localnicii mai în vârstă își amintesc de bătrânul plop ca loc la care se raportau, acolo unde se adunau cu animalele sau își trăgeau pentru o clipă sufletul. Nimeni nu știe exact cât este de bătrân, iar sătenii cei mai în vârstă îl știu tot așa. „De prunc m-am dus cu vacile la păscut și tăt așa știu plopul, tăt mare și gros o fost. Și tata ne-o povestit că îl știa așa. O vrut să-i deie foc, să-l aprindă pe vremea lui Ceaușescu, dar nu o reușit. Îl vezi de la drum, îi tare gros”, ne spune badea Dumitru.

Plopul negru nu este singurul exemplu de pe malul Someșului. În zonă mai există arbori cu adevărat impresionanți, alți plopi care atrag atenția mai ales prin circumferință. Tiberiu Hartel crede că asemenea monumente ale naturii pot stârni interesul comunității mai ales în satele mici, acolo unde un astfel de arbore poate însemna o adevărată poveste, un simbol. „Rolul unor asemenea arbori în memoria socială este extraordinar de mare. Postând pe facebook, foarte mulți oameni în vârstă s-au dus acolo pentru a vedea plopul. Iată, asemenea monumente vii pot stârni valori de identitate, au povești, sunt însoțite de povești locale. Plopul negru este o specie căreia îi place zona inundabilă, îi place foarte mult lunca. Dacă acel plop are poate 150 de ani, noi îl numim moștenire biologică și ecologică. Când acest plop era mic, Someșul era sălbatic sau foarte puțin modificat. Între timp, Someșul s-a transformat, iar acest plop este acolo dintr-o altă lume, dintr-o altă perioadă. Asta îi dă o valoare în plus pentru că are o linie genetică deosebită, nu știm nimic despre comunitățile de ciuperci care trăiesc pe acest plop și e de studiat. Acele ciuperci joacă un rol extraordinar și pentru menținerea solului și la creșterea valorii de habitat a plopului. În Anglia sunt încercări științifice de a lua crengi de la arbori bătrâni pentru altoirea pe arbori tineri, iar asta tocmai pentru realizarea unei transfuzii de microorganisme. Noi nu avem încă tehnologia necesară pentru detectarea pe bază de ADN a tuturor organismelor care sunt acolo. Dar dacă tăiem acești arbori nu vom ști niciodată. Acești arbori sunt depozite de informații și genetic au tot ce le trebuie să supraviețuiască”, a precizat Tiberiu Hartel.

În opinia echipei de cercetare, marea dramă este cea a tăierilor de arbori monumentali, iar asta se întâmplă de nenumărate ori în România. Fie autoritățile nu știu cât de importanți sunt asemenea arbori, fie nu le pasă, iar o drujbă doboară un arbore secular în câteva minute.

Coordonatorii proiectului de identificare a arborilor remarcabili cred că un asemenea demers este deosebit de important, iar platforma arboriremarcabili.ro cuprinde tocmai această activitate. „Această pagină web este dedicată conservării și sustenabilității arborilor bătrâni din România. Ne referim la acești arbori ca remarcabili datorită multiplelor funcții sociale și ecologice pe care le au. Arbori remarcabili pot fi găsiți peste tot, de la orașe la pășuni, în parcuri, șantiere vechi și păduri. Indiferent de locația lor, acești arbori au mai multe valori culturale, istorice și ecologice, arborii bătrâni fiind structuri cheie în ecosisteme. Spre exemplu, prin faptul că oferă habitat pentru multe organisme. Credem că sunt soluții pentru a ajuta acești arbori și că se poate evita dispariția lor. Cunoștințele sunt primul pas esențial în aprecierea și conservarea lor. Vă încurajăm să contribuiți la extinderea cunoștințelor noastre colective prin inventarierea acestor arbori și împărtășirea experiențelor voastre legate de arborii remarcabili din România. De fiecare dată când vedeți un arbore bătrân (neatins sau vătămat, viu sau mort sau chiar și bușteni de după tăiere) vă rugăm să vă gândiți la noi: faceți poze, măsurați circumferința trunchiului arborelui, identificați locația exactă și încărcați-le pe această pagină. Scrieți-ne de ce credeți că arborele este important pentru dumneavoastră sau oamenii din jurul lui. Este speranța noastră că prin furnizarea de informații foarte precise despre arborii remarcabili, putem motiva și inspira comunitățile locale să utilizeze acești arbori pentru întărirea coeziunii comunității și a identității locale, protejând în același timp habitate sălbatice de importanță majoră pentru toată Europa”, este mesajul coordonatorilor de proiect.

Sursa foto: arboriremarcabili.ro/Viorel Arghiruș