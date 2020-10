Parcare supraetajată în zona Spitalului Județean

Consiliul Județean (CJ) Sălaj, inițiatorul proiectului de amenajare a parcării și spațiului de agrement din zona Spitalului Județean de Urgență (SJU) Zalău, a început demersurile pentru realizarea unui nivel suplimentar al acesteia. Este vorba despre o extindere, pe verticală a proiectului inițial, care ar face posibilă în acest fel, aproape dublarea numărului de locuri de parcare care sunt în amenajare în acest moment: 91 de locuri de parcare, cu o suplimentare estimată de 80 pentru nivelul suplimentar.

“Dacă la începutul lunii septembrie erau finalizați cei 168 de piloți forați, în acest moment se lucrează la realizarea zidurilor de sprijin și a grinzilor de coronament; demersurile pentru acest nivel suplimentar al parcării, cu situare la nivelul solului, fiind determinate de avansarea celorlalte investiții destinate Spitalului județean care odată finalizate vor aduce servicii medicale noi și astfel o adresabilitate crescută pentru unitatea spitalicească’’, au precizat reprezentații CJ Sălaj.

Proiectul de amenajare a parcării și spațiului de agrement în zona SJU Zalău a fost semnat în 13 iulie. Acesta are o valoare de peste 5,9 milioane de lei, asigurați de la bugetul județului și are ca obiect amenajarea a 91 de locuri de parcare (incluzându-le pe cele destinate persoanelor cu dizabilități și cele pentru mama și copilul), rampa de acces etc. pe o suprafață totală a terenului investiției de peste 3260 mp, peste 1900 mp reprezentând suprafața destinată parcării, precum și amenajarea unui spațiu verde și de agrement. Nivelul nou al parcării pentru care au fost începute demersurile de către CJ Sălaj, propune o suprafață de peste 1900 mp pentru cele 80 de locuri de parcare suplimentare, cu o valoare estimată de aproximativ 2,5 milioane de lei și o durată a execuției previzionată la șase luni.