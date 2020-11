Magazin Sălăjean, din nou locul I în „Topul Camerei de Comerț și Industrie Sălaj”

Camera de Comerț și Industrie Sălaj a realizat și în acest an „Topul Judeţean al firmelor din judeţul Sălaj” – ediția a XXVII – a. Este vorba despre o clasificare a celor a celor mai bune firme din județ care activează în mai multe domenii de activitate: Cercetare – Dezvoltare şi High – Tech, Industrie, Agricultură, Silvicultură, Pescuit, Construcţii, Servicii și Comerţ Turism. În acest an, în județul Sălaj, au obținut premiul I 454 de firme, din totalul celor peste 36.000 de firme care își desfășoară activitatea în cele mai diverse domenii. La capitolul Servicii, secțiunea “Activități editare a ziarelor”, S.C. Simar S.R.L. editor al cotidianului Magazin Sălăjean a obținut din nou premiul I, fiind singurul premiu obținut de o firmă din Sălaj pe acest segment. Printre cele peste 450 de firme de top din județ, care s-au făcut remarcate în acest an prin activitatea și performanțe realizate amintim: S.C. West Oil S.R.L., Clio S.R.L, Tur Cento Trans S.R.L., Valen Est Industries S.R.L., Silcotub S.A., Boglar Champ S.R.L., Rom Dinarom S.R.L., Winding & Production S.R.L., Granital B&B S.R.L., Euro-Activ S.R.L., Multicom S.R.L., Divers Taxi S.R.L., Pif Cars S.R.L., Zamfira Com S.R.L., Conti S.R.L., Panorama S.R.L., Gama Tour S.R.L. și multe altele., “Topul judeţean al firmelor – Sălaj 2020” a fost realizat în baza prevederilor metodologiei unice, aprobată de conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR). Conform metodologiei, sunt admise entitățile care sunt comercianți conform legii și îndeplinesc simultan următoarele condiții referitoare la datele din bilanțul depus pentru anul anterior: profit din exploatare pozitiv, cifră de afaceri de minim 100.000 de lei în cazul microîntreprinderilor și minim 250.000 de lei în cazul celorlalte entități.

Lista completă a firmelor premiate CLICK AICI!

Clasificarea, în funcție de datele din bilanţurile financiar – contabile

Clasificarea s-a realizat după domeniul principal de activitate, reflectat de codul CAEN de patru cifre al activităţii preponderent efectiv desfăşurate şi declarate, pe propria răspundere, în situaţiile financiare pentru anul anterior. Pentru realizarea topului judeţean al societăţilor au fost prelucrate, utilizând o platformă online naţională, creată de CCIR, datele conţinute în bilanţurile financiar – contabile depuse de societăţi la sfârşitul anului 2019. Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, care stabileşte şi criteriile de încadrare a societăţilor în fiecare tip de întreprindere: microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari şi întreprinderi foarte mari. “2020 a adus provocări majore și pentru economie. Continuitatea activităților economice a fost și rămâne vitală pentru depășirea acestei perioade dificile. Economia nu s-a oprit, iar oamenii de afaceri au căutat soluții de adaptare la noua realitate și au încercat, de asemenea, să-și creeze noi oportunități de afaceri. Mai ales în acest context dificil din 2020, Camera de Comerț și Industrie Sălaj este un susținător puternic al intereselor comunității de afaceri. Doar pentru că este un an dificil, nu trebuie uitate performanțele înregistrate de companiile românești în 2019. Dimpotrivă, ele trebuie cunoscute de autorități și opinia publică, deopotrivă. Topul Judetean al Firmelor 2020 e o ediție specială, în care așezăm la loc de cinste munca și performanța celor care țin pornit motorul economiei. Topul Judetean al Firmelor 2020, clasament realizat în exclusivitate de către Camera de Comerț și Industrie Sălaj, înregistrează tendințe pozitive pentru toți indicatorii care au stat la baza realizării acestuia: număr de companii, cifră de afaceri și profit. Topul consolidează cultura de business din județul Sălaj și oferă distincții celor mai performante companii, care au o importanță majoră în economia sălăjeană. Ne asumăm în continuare responsabilitatea de a transmite un mesaj puternic pentru sprijinirea antreprenorilor sălăjeni și ne implicăm în mod constant în promovarea intereselor companiilor care activează în județul Sălaj. Topul Județean al Firmelor rămâne cel mai important moment de celebrare a mediului de business din județul Sălaj. Felicitări celor premiați pentru profesionalism, muncă și determinare!”, a precizat Paul Morar, președintele Camerei de Comerț și Industrie Sălaj.