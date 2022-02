În plină stare de urgență, un arheolog și un pedagog din Sălaj au pornit o afacere de succes

În momentele critice ale pandemiei când mii de afaceri din România erau în pragul falimentului, doi tineri din Sălaj au pus pe picioare o activitate de succes. El este arheolog, ea a studiat pedagogia, sunt soț și soție, iar împreună au investit într-un atelier în care deshidratează fructe și legume, produc amestecuri de legume, diferite produse de profil, toate ajungând în întreaga țară.

Katona Janos și Erika formează echipa Bona Planta, o afacere de succes, o activitate pornită din pasiune și într-un moment considerat extrem de sensibil. L-am întâlnit pe Janos, un tânăr amabil, pasionat de munca sa. Povestea lor pare simplă, dar este una care arată curajul unor tineri de a porni pe un drum de pe care alții vor să iasă. Este important să dăm asemenea exemple într-o societate zguduită, acolo unde valorile nu mai sunt băgate în seamă sau au fost uitate.

Reporter: Cum a început povestea voastră?

Katona Janos: Noi suntem Janos și Erika, soț și soție, iar împreună formăm echipa Bona Planta. Suntem din comuna Șărmășag și am început această afacere de la zero. Povestea a început în anul 2020, în plină pandemie, exact în perioada stării de urgență. Atunci am avut mai mult timp să ne gândim și tot atunci ne-a venit ideea să pornim această afacere. Ne-am tot gândit ce trebuie să facem, ce am putea face, o activitate care să ne placă atât mie, dar și soției mele, ceva ce să facem cu plăcere și să fie sănătos, să oferim oamenilor ceva ce are valoare. Nu ne-am gândit neapărat doar la profit, nu asta era ideea principală. Nu am vrut să ne raportăm numai la bani, ci în primul rând la a oferi oamenilor ceva bun și sănătos.

Rep.: Ce meserie aveți la bază?

K.J.: Soția mea a studiat pedagogia, dar nu prea a activat în acel domeniu. Eu am muncit în arheologie, un domeniu pe care l-am studiat în facultate. Sunt arheolog de profesie. Am muncit câțiva ani buni în arheologie și îmi place foarte mult această profesie. Dar, după ce am lucrat câțiva ani peste tot în țară, gândul meu s-a îndreptat către afacerea de azi. Trebuia să facem ceva mai ales că avem și un copil și era necesar să fim mai aproape, iar deplasările mele nu prea erau compatibile cu necesitățile dintr-o familie cu copii. Eram plecat mult pe drumuri, în proiecte cu săpături, câteva luni stăteam într-un oraș, iar o perioadă în alt oraș, tot așa. Nu mai puteam continua.

Rep.: Cum ați început și unde sunteți acum?

K.J.: Inițial, ideea era de a face un coș cu fructe și legume proaspete, dar proiectul nu s-a mai concretizat. Am început cu niște plante, erau plante aromatice în ghiveci, busuioc, oregano, ardei iute etc. Asta făceam la început. După aceea, în luna februarie a anului 2021 am obținut toate autorizațiile necesare pentru atelierul nostru, să putem deschide și funcționa la capacitate și în condiții normale pentru a putea deshidrata fructe și legume. De atunci am început activitatea noastră.

Rep.: De unde vă asigurați materia primă și unde procesați fructele și legumele?

K.J.: În cea mai mare parte, fructele și legumele sunt cumpărate de la producătorii locali. Pentru noi este important ca materia primă să fie sănătoasă și locală, iar în acest fel îi sprijinim și pe producătorii locali. Cele mai multe fructe și legume le cumpărăm din Sălaj, dar pepene galben aducem din Oltenia, căpșunii îi aducem din Satu Mare, încercăm să fie totul local. Chiar și ambalajele sunt produse în România, borcanele, pungile, capacele. Atelierul funcționează în comuna Șărmășag. La atelier lucrează mai ales soția mea. Ea era tot timpul cu partea de grădinărit, cu plantele, cu creativitatea. Ea este pionul principal din atelier, iar eu sunt cu partea de promovare, de management, mă ocup de prezența online a produselor noastre, avem și un magazin special conceput pentru comenzile primite pe internet. Ne ajutăm mult între noi, suntem o echipă.

Rep.: Unde vindeți produsele voastre?

J.K.: Vindem produsele noastre în toată țara, de peste tot avem comenzi, am participat la foarte multe târguri în țară și avem mulți clienți fideli. Este un lucru important să-i oferim clientului un produs bun, sănătos și sigur. Cei care cumpără de la noi, în proporție de 90 la sută revin cu comenzile.

Rep.: Vă gândiți și la export?

J.K.: Da, dar vrem ca totul să fie făcut cu pași mărunți și siguri. Acum suntem în plin proces de extindere pe piața românească, am pornit inclusiv magazinul nostru de pe internet. Abia apoi vom începe să ne gândim serios să ieșim și la export cu produsele noastre.

Rep.: Ce buget ați avut disponibil pentru această afacere?

J.K.: A fost greu cu asigurarea capitalului. Am optat și la sprijinul oferit de familie. Am avut nevoie de 20.000-30.000 de euro pentru a porni afacerea, pentru a dispune de un atelier dotat și autorizat din toate punctele de vedere. Și e normal să fie un atelier autorizat pentru că este nevoie de mare responsabilitate când le oferi ceva oamenilor, înțelegem asta. Am vrut să în regulă din toate punctele de vedere.

Rep.: Ce v-au spus apropiații când au văzut că voi începeți o afacere când mulți puneau lacătul?

J.K.: Eu cred că decizia noastră de a începe afacerea a avut legătură cu această situație de urgență în care ne-am aflat. A fost o perioadă în care n-am putut face nimic, n-am avut posibilități. Am văzut că cei care lucrau în acest domeniu puteau desfășura activități și puteau livra marfă. Ne-am gândit la o afacere pe care să o putem derula și în asemenea perioade de criză, dar și să le oferim oamenilor ceva valoros.

Rep.: Ce fel de produse realizați voi?

J.K.: Sunt produse la care nu adăugăm zahăr și sare, nu folosim aditivi, sunt numai legume și fructe uscate și plante medicinale. Avem multe amestecuri de legume uscate, sunt amestecuri de mai multe tipuri, unele sunt amestecuri tradiționale, altele sunt mai moderne. Avem și rețete special concepute pentru noi, cei din România. Este un produs cu leuștean care se potrivește foarte bine la ciorbă, aici în România ciorba este foarte populară, sunt și variante picante, iuți, pentru toate gusturile. Avem și chipsuri din legume și fructe uscate, iar unele sunt pe post de dulciuri pentru că sunt foarte dulci, iar asta deși nu conțin zahăr adăugat. Multe sunt foarte plăcute pentru copii. Este o alternativă sănătoasă. Avem multe mămici care ne cumpără produsele tocmai pentru că sunt naturale, nu conțin zahăr adăugat.

Rep.: Ce le-ai spune tinerilor interesați să pornească o afacere în această perioadă?

J.K.: Să înceapă! Da, totul este greu, nimic nu este ușor. Așa este și în țară, dar și în străinătate. Peste tot trebuie muncit. Să desfășori o afacere nu este pentru toată lumea. Dacă vrei să nu ai responsabilități mari, atunci muncești ca un angajat simplu. Dacă vrei să faci ceva pe cont propriu, ceva după ideile tale, atunci trebuie muncit mult.

Adrian Lungu