Fără pălincă atestată în Sălaj!

Nu, nu este o glumă! Sălajul, „patria” pălincii, a rămas fără pălincă atestată ca produs tradițional, cel puțin asta spun oficialii Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Sălaj.

Producția de prune a fost una semnificativă în acest an, în mai multe zone din județ. Iulian este un localnic din Crasna și spune că „avem foarte multe prune în acest an. Nu peste tot s-au făcut. Depinde de zonă, de cum a fost vremea. Unii au avut tone de prune, iar multe sunt de vânzare mai ales în zona Cizer-Pria”. Directorul adjunct al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Sălaj, Gheorghe Borz, ne-a declarat că certificatele pentru produsele tradiționale au fost reînnoite anul trecut. „Noi am avut atestate două feluri de pălincă, sortimente autorizate de către domnul Grigore Ardelean. Din păcate, domnul Ardelean s-a stins anul trecut, iar familia dumnealui nu a mai reluat procedurile. Așa se face că, în momentul de față, nu mai avem autorizate sortimente de pălincă tradițională. Să vă mai spun ceva. Poate ați auzit de tot felul de discuții, dar ideea este simplă. Una este produsul tradițional autorizat și alta este un produs căruia îi spunem tradițional”, a explicat Borz. Sălajul are însă producători autorizați de pălincă, produse înregistrate, unele fiind premiate la competiții internaționale de profil. Cel mai bun exemplu vine din localitatea Bădăcin. Inginerul Valentin Vălcăuan este cel care a pus bazele unei activități de obținere a unor sortimente de pălincă apreciate la nivelul mai multor competiții europene. Un asemenea sortiment este și „Pălinca de coarne”. Cu un preț exclusivist care poate ajunge și la câteva mii de lei pentru un litru, pălinca de coarne are un gust pe măsură, apreciază specialiștii. Prețul unui litru de pălincă de prune accizată (fiscalizată) este cuprins între 50 și 80-90 de lei sau chiar mai mult. Pe piața neagră, prețul oscilează în prezent între 20 și 25 de lei litrul, aproximativ.