Dr. Olimpia Moigrădean: „Valul patru va veni, dar nu sunt eu în măsură să spun când și cum.”

Nu mai este o noutate faptul că pandemia a cauzat o adevărată isterie la nivelul societății. Lupta pro și contra vaccinării se duce pe rețele de socializare, se discută tot mai mult despre un posibil „val patru”, despre creșterea numărului de infectări. Pentru tot mai mulți oameni, facebook a devenit principala sursă de informare chiar și în materie de boli, de pandemie. N-am stat pe gânduri și am hotărât că este timpul să intru în cabinetul unui medic cu peste 40 de ani de experiență, un doctor care a văzut zeci de mii de cazuri, care s-a confruntat cu mii și mii de situații de urgență. Așa am ajuns la dr. Olimpia Măigrădean, cunoscutul medic sălăjean, coordonatorul Centrului de Permanență Zalău. Dr. Moigrădean crede că vaccinarea este soluția la nebunia sanitară prin care trecem cu toții de mai bine de un an. Am discutat și despre copii, despre părinți, alimentație și greșelile pe care tot mai mulți le facem în stilul nostru de viață, iar efectele se văd apoi în starea de sănătate a populației.

Reporter: Doamna doctor, vacanța este pe sfârșite, se apropie școala. Din păcate, numărul infectărilor cu COVID-19 a început să crească. Ce este de făcut?

Dr. Olimpia Moigrădean: Vaccinarea! A început și vaccinarea celor cu vârsta de peste 12 ani. Și profesorii trebuie să se vaccineze. Toată lumea mă întreabă, doamna doctor când vine valul patru? Valul patru va veni, dar nu sunt eu în măsură să spun când și cum. Vreau să știți un lucru. În fiecare an, după începerea școlii, la câteva zile, cabinetele medicilor și aici, la permanență, este plin de copii. Acum ne confruntăm cu o problemă destul de mare, zic eu. Este perioada concediilor. Oamenii au fost la mare, la piscine sau în alte părți, și avem un val de enteroviroze la copii care ne dă de gândit. Au febră, varsă..se simt rău. Începe cu febră sau cu vărsături, iar a doua zi începe diareea. Copilul refuză să se alimenteze și să se hidrateze.

Rep.: Cum putem preveni aceste enteroviroze?

O.M.: Singura metodă de prevenire este să evităm aglomerația, să evităm alimentarea copilului din unități neautorizate. Eu am o mare problemă și cu cei care se duc la piscină cu copilul mic. Și uite așa ne trezim cu probleme. Părintele îmi spune că apa din bazin a fost curată. Poate n-ai văzut tu că apa este murdară, că poate apa este contaminată. Așa ajung la mine copii care au diaree, cu febră. Să nu mai vorbim de conjuctivitele și otitele de bazin, afecțiuni dureroase, cu febră.

Rep.: Doamna doctor, câți ani aveți în această profesie?

O.M.: Am 40 de ani profesați ca medic.

Rep.: Care erau problemele de sănătate ale populației acum 40 de ani?

O.M.: Când am început eu să muncesc ca medic pediatru de dispensar, vă rog să mă credeți că aveam înscriși la cabinet între două sute și trei sute de sugari. Atunci, părinții îi aduceau pe copii la vaccin, îmi respectau indicațiile, alimentația. Bine, atunci era și o altfel de alimentație. O mamă știa atunci să prepare mâncarea pentru sugar. Aici vreau să vă spun ceva. Într-o zi, la cabinet vine o mamă supărată că micuțul său era bolnav, avea diaree și altele. O întreb pe mamă ce s-a întâmplat și îmi spune că îi dă copilului mâncare la borcănel, cumpărată. Adică, tu, stând acasă până la doi ani, n-ai timp, îi cumperi borcănele cu mâncare. Nu ești în stare să îi faci copilului tău o supică, un spanac, un piure sau altceva….

Rep.: Foarte mulți tineri suferă de diabet, iar mulți copii se confruntă cu mari probleme de greutate. Unde greșim?

O.M.: Prima dată este alimentația. Alimentele de acum nu mai sunt ca cele de acum 30 de ani. A, să nu uităm de fast food (n.r.: mâncarea preparată rapid). Deja, de la doi ani i se ține la copil ziua de naștere cu pizza și hamburger. Și mai este sedentarismul. La început de an vin la mine și îmi spun că îi doare piciorul, mâna. Îmi cer scutire de la sport. Nu, dragă, nu îți pot da. Du-te și fă mișcare! Să știți că mai ales acum, de când a venit pandemia, foarte mulți copii au devenit obezi și purtători de ochelari. Astea sunt consecințele statului pe telefon, calculator și pe altele. Nu mă duc foarte des la restaurant, dar când ies câteodată văd la o masă trei, patru sau cinci tineri care nu socializează deloc și fiecare butonează telefonul, fără a vorbi unul cu celălalt. Și atunci ne mirăm că avem probleme inclusiv în comportamentul copilului.

Rep.: Cum a apărut medicina în viața dumneavoastră?

O.M.: Eu sunt un copil de la țară, dintr-o familie cu oameni simpli, țărani, din Cuzăplac. Când eu eram clasa a VII-a, mama mea s-a îmbolnăvit de hepatită și foarte mult am bătut drumul către spitale. Mi-am propus atunci, să învăț și să devin doctor! Și visul mi s-a îndeplinit! Cochetam cu chimia. Am urmat cursurile liceului Barițiu din Cluj și aveam chimia în degetul mic. Vă dați seama ce efort a fost atunci pentru părinții mei. Nu știu cum să le mulțumesc! Mi-a spus atunci: „tu te duci la Cluj să faci școală!”. Din clasa a VII-a am mers la liceu în Cluj. Am fost foarte speriată, eu fiind un copil de la țară. Chiar și așa, din clasa a VII-a am fost tot premiantă până am terminat liceul. Am intrat de prima dată la facultate și am terminat cu 9,93.

Rep.: Ați terminat medicina. Ce a urmat?

O.M.: Soțul meu fiind profesor, eu voiam să rămân în Cluj, dar socotelile de acasă nu se potrivesc cu cele din târg. Având o medie bună, puteam să aleg prima Clujul, dar am preferat Sălajul. Așa am venit în Zalău. Anii au trecut și au am devenit medic de medicină generală și pediatrie, medic de familie. Am avut zeci de mii de pacienți de-a lungul anilor. Am făcut 14 ani de gardă la salvare. Cred că în cei 40 de ani de medicină, mai mult de jumătate din revelioane și sărbători de Crăciun mi le-am petrecut în gărzi și nu cu familia. Când m-am căsătorit i-am spus soțului meu că știu când plec, dar nu știu când mă întorc. Asta a fost.

Rep.: Interveneați cu salvările acelea vechi, reci…

O.M.: Am făcut 14 ani de gardă la salvare cu duba aia rece, neîncălzită, care se strica atunci când ne era lumea mai dragă. Urcam cu trusa sanitară în spate, cu mâna pe targă, și am ridicat și targa… am făcut tot ceea ce a trebuit. Am mai făcut aproximativ 15 ani de gardă în urgență- pediatrie.

Rep.: Probabil că ați văzut tot ce se putea vedea în medicină. Omul Olimpia Moigrădean are pasiuni?

O.M.: Sigur că da! Cos goblen. Asta mă liniștește. Mai am și grădină cu roșii, cu ardei, multe legume, am și o casă de întreținut.

Rep.: Ce vă supără cel mai tare la societatea actuală?

O.M.: Mă supără foarte tare faptul că am ajuns să nu ne mai înțelegem om cu om. După pandemie, lumea a devenit nervoasă, nerăbdătoare, nemulțumită. La cabinet, eu încerc să mulțumesc pe toată lumea, pe fiecare om, vorbesc cu toți, de la senatorul care îmi este pacient și până la badea Gheorghe, pacientul meu. Probabil că și așa se explică lista mea care a trecut de 3.500 de pacienți. Telefonul meu nu este închis. Multe mămici mă sună și noaptea. Am puțini pacienți-copii care ajung în urgență sau internați.

Rep.: Ce vă doriți de acum încolo?

O.M.: Să pot să mă bucur de nepoțică, iar cât m-or mai lăsa puterile, să lucrez.

Rep.: Un gând pentru sălăjeni?

O.M. Îmi sunt foarte dragi sălăjenii. În ultima perioadă, am fost cu echipa mobilă de vaccinare. Am fost la Cuzăplac, în Românași, la azilul de bătrâni, am fost și în Hereclean, mă duc și la pacienții cu handicap, cei nedeplasabili.

Rep.: Despre pandemie?

O.M.: Boala asta, covid, este o viroză, este un virus. Toți mă întreabă și îmi spun de doza a treia. Așa, și? Care e problema? Dragul meu, dar vaccin antigripal nu faci în fiecare toamnă? Îl faci! Și atunci? Totuși, vaccinați-vă!

(R.P.)