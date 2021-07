Comori ascunse: izvoarele cu apă sulfuroasă din Chieșd

Puțini sălăjeni mai știu că în comuna Chieșd, în deceniile trecute, localnicii și nu doar ei se bucurau de o adevărată comoară ascunsă în subteran. Este vorba despre izvoarele cu apă minerală sulfuroasă aflate la mare adâncime, în câteva locuri din comună. Numărul acestor izvoare a rămas necunoscut, iar singurul loc din care cei care doreau să se trateze cu această apă terapeutică era o fântână alimentată natural cu apă sulfuroasă, loc cunoscut sub numele “La Lapoșu’”. Din păcate, această apă recunoscută pentru proprietățile sale complexe în beneficiul sănătății, este astăzi doar o amintire, readusă recent în atenția sălăjenilor printr-un simbol existent pe noua stemă a comunei. Niciun izvor, cu atât mai puțin fântâna, nu mai pot fi văzute astăzi. Primarul din Chieșd, Leontin Chiș, ne-a vorbit despre acest izvor care reprezenta în urmă cu câteva decenii o adevărată binefacere pentru locanici: “Apariția acestui simbol pe noua stemă a comunei, respectiv fântâna din care putea fi scoasă apa minerală sulfuroasă, este legată de existența, la mare adâncime, a unui izvor de acest fel în comuna noastră. Cu mult timp în urmă, localnicii sau cei care auziseră de această apă, mergeau în locul denumit popular << La Lapoșu >>, scoteau apa și se îmbăiau în ea sau o foloseau în diferite afecțiuni dermatologice. Mulți își confecționaseră cădițe din lemn pentru a le folosi în acest scop. Alunecările de teren și schimbările climatice au distrus, în timp, această fântână și odată cu ea și posibilitatea de a mai avea acces la acest izvor. Sigur că ne-am gândit cum am putea exploata această resursă naturală prețioasă în viitor. Chiar am verificat, în urma unor lucrări (foraje) pe care le facem la mare adâncime, să vedem dacă putem găsi acest izvor, însă până acum nu am reușit. Ne vom gândi la un plan, va fi nevoie de fonduri, dar sperăm că în viitor vom reuși să aducem la suprafață această bogăție naturală care, iată, ne reprezintă comuna inclusiv pe stema ei”, a spus, pentru Magazin Sălăjean, primarul comunei Chieșd. Apele minerale sulfuroase sunt recunoscute pentru proprietățile lor în tratarea unor afecțiuni, multe dintre ele grave, cum ar fi: afectiuni reumatismale – artoze, tendinite, spondilita anchilozantă, afecțiuni dermatologice – anumite forme de psoriazis, eczeme și urticarii cronice, dermatita seboreică, afecțiuni post-traumatice – recuperare după imobilizări în aparat gipsat, recuperare în urma entorselor și luxațiilor, recuperare după operații la nivelul mușchilor, articulațiilor și oaselor afecțiuni respiratorii (cura balneara cu aerosoli) – bronșite, traheo-bronșite cronice, sinuzite, alergii respiratorii, astm bronșic, afecțiuni neurologice periferice – pareze ușoare sau sechele minore după polineuropatii.

Foto: Captură video © oMs – Event Videography