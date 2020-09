Alegeri în Sălaj: procentele obținute de formațiunile politice și candidații lor

Ultimele rezultate afișate pe portalul rezultate-vot, prezentau, ieri la închiderea ediției, procentele obținute de candidații pentru președinția Consiliului Județean Sălaj, primăriile Zalău, Șimleu Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, precum și procentele obținute de formațiunile politice în consiliile locale municipale și orășenești, precum și Consiliul Județean. Componențele acestora sunt, deja, bine conturate, însă ceea ce este cel mai important și anume cine va avea majoritate, va depinde în mare măsură de ceea ce se va decide în urma negocierilor politice ce vor avea loc în aceste zile în Sălaj, dar și la București.

Dinu Iancu Sălăjanu – peste 39 la sută din voturile pentru președinția Consiliului Județean

Rezultatele pe care le prezentăm, deși nu sunt cele finale, vor avea modificări procentuale nesemnificative în zilele următoare, atunci când vor fi anunțate rezultatele numărătorii finale. Astfel, Dinu Iancu Sălăjanu, candidat PNL la preșidinția Consiliului Județean Sălaj, a obținut la alegerile de duminică un procent 39,1 la sută (38.464 de voturi), fiind noul președinte al Consiliului Județean. Florin Florian, candidatul social-democraților, a obținut un procent de 29,67 la sută (29.251voturi), Robert Szilagyi 20,79 la sută (29.501), Teodor Peter – PMP, 4,56 la sută (4.500 de voturi), Gheorghe Stanciu – PNȚCD, 3,04 la sută (2.994 voturi) și Valeriu Crișan, candidat ALDE, 2,92 la sută (2.887 voturi). Au votat, în județ, 103.710 alegători din cei 196.537 înscriși pe liste; 97.384 de voturi au fost valabil exprimate și 6.076 au fost nule. În ceea ce privește rezultatele alegerilor pentru Consiliul Județean, PNL a obținut 32,48 la sută (31.630 voturi), PSD – 27,89 la sută (27.159 voturi), UDMR – 19,67 la sută (19.160 voturi), iar USR Plus – 7,04 la sută (6.851 la sută). Celelalte formațiuni au obținut, în total, 12,92 la sută (12.584 voturi adunate), astfel: PMP 4,26 la sută, ALDE 2,49 la sută, PNȚCD 1,96 la sută, Pro România 1,95 la sută, Partidul Ecologist 1,36 la sută, Alianța Maghiară din Transilvania 0,9 la sută.

Municipiul Zalău și orașele județului

La Primăria Zalău, Ionel Ciunt, cadidatul social-democraților, a obținut un nou mandat la conducerea municipiului cu un procent de 50,94 la sută (10.376 voturi), Florin Iordache, candidatul USR Plus și PNL, a obținut un procent de 29,52 la sută (6.013 voturi), Nicolae Fazakas, candidat din partea UDMR, a obținut un procent de 11,43 la sută (2.328 voturi), Adrian Popan, candidat PMP – 2,61 la sută (531 voturi), Alexandru Mureșan, candidat PNȚCD, a obținut un procent de 2,21 la sută (451 voturi), Ludovica Breban, candidat ALDE – 1,75 la sută (356 voturi) și Ioan Lung, de la Pro România, a obținut un procent de 1,54 la sută (313 voturi). În ceea ce privește viitoarea componență a Consiliului local Zalău, PSD a obținut cel mai mare procent, respectiv 35,03 la sută (7.100 voturi), PNL 19,76 la sută (4.005 voturi), USR Plus a obținut 18,48 la sută (3.747 voturi), UDMR are 11,85 la sută (2.403 voturi), iar PMP a obținut un scor de 2,62 la sută (532 voturi). Au votat, la Zalău, 20.636 cetățeni din cei 55.717 înscriși pe liste. Au fost 20.368 de voturi valabil exprimate, în timp ce 245 de voturi au fost declarate nule.

În Șimleu Silvaniei, Septimiu Țurcaș (independent susținut de PNL) a obținut un nou mandat de primar, cu un procent de 61,1 la sută (3.258 voturi), în timp ce candidatul PSD, Ioan Opriș a obținut 17,57 la sută (937 voturi). Ceilalți candidați au obținut următoarele procente: Ioan Silvășan (Pro România) 11,48 la sută, Marius Bob (USR) 5,98 la sută și Ioan Mureșan (PLUS) 3,85 la sută. În Consiliul local din Șimleu Silvaniei, PNL a obținut un procent de 41,3 la sută, PSD 17,97 la sută, UDMR 14,34 la sută și Pro România 5,46 la sută.

La Jibou, Dan Ghiurco (PSD) a obținut un nou mandat, fiind votat de 2.209 cetățeni, având un procent de 54,8 la sută. Candidatul PMP – Emmanuel Pop a obținut 21,93 la sută (884 voturi), candidatul PNL – Ciprian Chiș s-a situat pe cel de-al treilea loc, în urma numărătorii obținând 7,42 la sută (299 de voturi), iar Ioan Almaș (ALDE) a obținut 7,19 la sută (290 de voturi). Ultimii doi candidați au obținut, împreună, restul procentelor, respectiv 8,66 la sută: Cornel Pop (USR Plus) 4,71 la sută și Dana Buzure (Pro România) 3,94 la sută. La alegerile pentru consilierii locali din Jibou, PSD a obținut 42,33 la sută din voturi, PMP 15,34 la sută, PNL 11,26 la sută și UDMR 9,32 la sută.

În Cehu Silvaniei, Balint Ervin (UDMR) a obținut 37,15 la sută (1.122 voturi) fiind nou primar al orașului, Deak Zoltan – USR Plus a obținut 27,98 la sută (845 de voturi), Nelu Blidar – candidat PNL a obținut un procent de 18,61 la sută (562 voturi), Remus Domuța – candidat PSD a obținut un procent de 11,75 la sută (355 de voturi). Alți candidați au obținut, cumulativ, restul procentelor, respectiv 4,5 la sută (135 voturi). Viitorul Consiliu local Cehu Silvaniei va depinde de voturile obținute de partidele politice, astfel: UDMR a obținut cele mai multe voturi, respectiv 36,21 la sută, PNL a obținut 23,78 la sută, USR Plus 19,42 la sută, în timp ce PSD a obținut 12,09 la sută. Procentul rămas, de 8,5 la sută, a fost obținut de celelalte formațiuni politice la un loc (PMP, Pro România, PNȚCD și ALDE).

