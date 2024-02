Alarmant! Sălajul, în topul mortalității infantile

Harta mortalității infantile plasează Sălajul în topul județelor cu mortalitate infantilă, datele Institutului Național de Statistică demonstrând că ne mor cei mai mulți copii din țară. La prima vedere a acestor date m-am cutremurat, m-am șters la ochi și am privit din nou tabelul cu datele publicate pentru anul 2022. Nu e nicio greșeală, știrea este reală. Cu o pondere de 10,5 la mia de locuitori, Sălajul se află pe primul loc în top, la polul opus situându-se Bucureștiul cu 2,5 la mia de locuitori. Legat de acest subiect, conducerea Direcției de Sănătate Publică Sălaj (DSP Sălaj) are mai multe explicații. Așa am aflat că nu toate decesele se întâmplă la noi în județ, mamele pot naște oriunde în țară, însă nașterile și implicit decesele noilor născuți se raportează după domiciliul mamei sau după caz al tutorului copilului. Prin urmare, se pare că avem mulți „turiști” în județ, cu buletin de Sălaj, dar care locuiesc de fapt într-un alt județ. O altă explicație primită este legată de faptul că mai bine de jumătate din decesele copiilor au la bază malformații incompatibile cu viața. Ligia Marincaș – directorul DSP Sălaj ne-a oferit în exclusivitate situația deceselor copiilor la nivel de județ, cifrele existente în baza de date a instituției fiind cele care au avut la bază anchete cu privire la cauzele decesului noilor născuți. În anul 2022 am avut 13 cazuri, copiii având vârsta de cel mult un an de zile. Dintre acestea, trei decese s-au înregistrat la cei cu vârsta între 0 – 6 zile, patru decese la copiii cu vârsta până la 26 de zile de la data nașterii și restul la cei cu vârsta până la un an. Legat de cauzele decesului acestora, șase decese s-au produs pe fondul unor afecțiuni ale aparatului respirator, patru s-au datorat unor malformații congenitale incompatibile cu viața, restul cazurilor fiind legate de unele afecțiuni legate de modul în care a evoluat sarcina. La o privire a ratei mortalității infantile la nivel de județ, între anii 2018 – 2023, cifrele din anul 2022 sunt cele mai mari, acesta fiind considerat de conducerea DSP Sălaj ca „un an atipic”. Facem o scurtă trecere în revistă a situației: 2018 (opt decese la 1778 nașteri), 2019 (nouă decese la 1820 nașteri), 2020 (patru decese la 1773 nașteri), 2021 (șapte decese la 1660 nașteri), 2022 (13 decese la 1501 nașteri) și 2023 (șase decese).

Am cerut un punct de vedere și conducerii Spitalului Județean de Urgență Zalău cu privire la numărul alarmant al copiilor decedați. Desigur, datele și explicațiile primite de Rodica Albert – managerul spitalului se referă doar la instituția pe care aceasta o conduce. În anul 2022, la nivelul spitalului figurează cinci decese ale copiilor cu vârsta până la un an, dintr-un număr de 1521 de nașteri (din care 143 au fost prematuri). Legat de cauzele deceselor, ni s-a explicat că trei copii au prezentat malformații incompatibile cu viața, iar celelalte două cazuri s-au datorat unor complicații ale sarcinii. Anul trecut au decedat doar trei copii, dintr-un număr total de 1517 nașteri (din care 149 prematuri). Desigur că am dorit să aflăm care sunt motivele concrete legate de cazurile de mortalitate infantilă înregistrate în cadrul spitalului, răspunsurile fiind similare celor oferite de directorul DSP Sălaj. Diferența este dată de faptul că echipa de management a spitalului a ținut să menționeze că „sarcina nu este o boală, nu există o impunere ca gravidele să se prezinte la spital. Sarcina cade în responsabilitatea mamei și, în condițiile în care urmărirea gravidelor pe durata sarcinii se poate realiza acolo unde dorește mama, spitalul nu poate fi făcut răspunzător legat de anumite complicații care pot apărea în timpul sau după naștere. În anumite cazuri, mamele nu își monitorizează așa cum trebuie sarcina, mai ales cele care sunt minore”. Cu scopul de a oferi îndrumare și sprijin mamelor, la Spitalul Județean de Urgență Zalău a fost inițiat un program gratuit, „Școala mamei”, la care pot participa mamele și tații din județ care vor să fie pregătiți pentru naștere și pentru îngrijirea copilului. Cursurile au loc în spital, în anumite zile de joi, înscrierile realizându-se constant la secția de ginecologie. În anul 2023 spitalul a primit aparatură nouă cu care a fost dotată sala de nașteri și secția de neonatologie, astfel că echipa de management a spitalului spune că operațiile se realizează în cele mai bune condiții.

Cu toate aceste investiții realizate de Consiliul Județean Sălaj și eforturile de informare a tinerelor mame, suntem siguri că numărul deceselor infantile se vor produce în continuare. Și totuși, pare că se trece mult prea ușor peste aceste vieți curmate. Nu se cer demisii, nu se cer rapoarte sau anchete amănunțite și complexe cu privire la cauzele morții noilor născuți. Nu a existat nicio plângere penală îndreptată de părinții care și-au pierdut copiii mult prea devreme spre Spitalul Județean de Urgență Zalău. Tragem un semnal de alarmă. Ce fac și ce măsuri iau autoritățile locale? Poate ar fi necesar un efort conjugat al acestora și ale managerilor spitalelor din județ pentru a pune bazele unei campanii de informare mult mai clare și mai sustenabile pentru mame, cu atât mai mult pentru cele minore. Pare că trăim într-o resemnare generală, nu se stresează nimeni că mor mai mulți sălăjeni decât se nasc. Viitorul pare a fi tot mai trist, dar e bine că trăim într-un an electoral cu patru rând și mizăm pe cei pe care-i avem apți de vot. Asta e tot ce contează acum, pe urmă defilăm cu „greaua moștenire”. Pare că nu contează nici faptul că că mai puțini sălăjeni însemnă implicit și mult mai puțini bani la bugetul local.