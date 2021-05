Un tânăr avocat, candidatul PNL la Primăria Șimleu Silvaniei

Un tânăr avocat în vârstă de 27 de ani, cu o impresionantă activitate și experiență profesională, este candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al orașului Șimleu Silvaniei. Lansarea candidatului la alegerile pentru primăria orașului de sub Măgură a avut loc vineri, 21 mai, în prezența liderilor formațiunii politice Lucian Bode – președintele PNL Sălaj și ministrul Afacerilor Interne, respectiv Dinu Iancu Sălăjanu – președintele Consiliul Județean (CJ) Sălaj.

După cum a precizat președintele PNL Sălaj, Lucian Bode, în cadrul conferinței de presă organizată la Șimleu la lansarea candidaturii, Cristian Lazăr are susținere din partea tuturor colegilor liberali, iar în desemnarea acestuia s-a ținut cont de expertiza candidatului, determinarea lui, proiectele pentru oraș și abordarea administrativă. “Personal, cred ca este omul potrivit pentru funcția de primar din cel puțin următoarele motive: este un om legitimat profesional, în pofida varstei. Ca avocat, Cristian a reușit să facă performanță alături de unul dintre cei mai reputati reprezentanți ai breslei, maestrul Radu Chiriță. Este extrem de determinat și ambițios. În ultimele săptămâni, în cadrul nenumăratelor discuții despre cum ar trebui să arate proiectul administrativ pentru Șimleu-Silvaniei, am observat aceste două calități în special prin modul în care se raportează la principalele probleme pe care le-a identificat și dârzenia cu care încearcă să identifice cele mai bune soluții. De asemenea, are viziunea și abordarea specifică generației tinere pe care o reprezintă. Nu e puțin lucru pentru un om politic să aibă curajul să privească în viitor și să creadă cu tărie că este reprezentantul generației care își construiește singură acest viitor”, a precizat președintele PNL Sălaj – Lucian Bode. Conform acestuia, sloganul cu care Cristian Lazăr va intra în aceasta succesiune de evenimente, precampania și campania electorală, este “Alege Viitorul”, slogan ce evidențiază întru totul personalitatea lui, calitățile pe care le are și abordarea pentru viitorul orașului Șimleu Silvaniei. Este un slogan care creează un orizont ridicat de așteptare și în egală măsură va trebui să îl responsabilizeze și să îl motiveze.

Cristian Lazăr – “un om cu valoare umană și profesională”

De cealaltă parte, președintele CJ Sălaj Dinu Iancu Sălăjanu a spus că tânărul candidat PNL la Primăria Șimleu Silvaniei că este un tânăr care promite foarte mult și care îmbogățește echipa partidului, prin valoarea lui și umană și profesională. “Am așteptat de multă vreme să jungem la o astfel de prezentare. Implicarea tinerilor competenți în politică este de bun augur. Așa este și Cristian Lazăr, un om care poate fi cunoscut și prin CV-ul lui, dar și cum spun oamenii la țară, prin exemplul pe care îl are din familie și din societate. A fost implicat tot timpul în societate, în activitățile care au privit dezvoltarea orașului Șimleu Silvaniei. A făcut cinste întotdeauna prin activitatea lui locuitorilor acestui frumos oraș și face cinste și PNL. (…) Cred că domnul Cristian lazăr este unul dintre oamenii care vor avea un cuvânt de spus în politica sălăjeană și peste timp. Este omul care ne va reprezenta și astăzi și mâine, dar și în viitor cu cinste din toate punctele de vedere. (…). Sunt convins că vom avea un parteneriat extraordinar de bun cu domnul Cristian Lazăr. Sunt absolut convins că va ajunge primarul orașului Șimleu Silvaniei”, a precizat președintele CJ Sălaj.

Viitorul primar crede și pune preț în „puterea cuvântului”

Tânărul candidat Cristian Lazăr, aflat la prima s-a candidatură a mulțumit colegilor pentru susținere. Deși e tânăr, 27 de ani, de-a lungul timpului a fost implicat, prin prisma profesiei sale de avocat, în numeroase proiecte desfășurate, nu doar la nivel local și regional, ci și internațional (Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de Justiție a UE, dar și instanțe din alte state membre). În acești ani a înțeles foarte bine ce înseamnă administrație publică și s-a încărcat cu experiență din toate zonele în care a activat. “N-au fost puține aceste zone. Ceea ce vreau să subliniez în primul rând este faptul că dincolo de respectuful față de lege, față de principii și valori, cariera mea m-a învățat un lucru foarte important: puterea cuvântului și greutatea sa. Cu puterea cuvântului, în situația mea, înclinam balanța spre libertatea unui om, spre aflarea adevărului sau spre apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Prin urmare, pun mare preț pe acest lucru și cu această lecție învățată vreau să vin și în administrație. Eu cred că lucrurile se întâmplă similar aici. Cred că în administrație, prin puterea cuvântului și prin acțiunile noastre putem și suntem datori să înclinăm balanța spre o administrație perfomantă, transparentă, preocupată de dezvoltarea comunității și de asigurarea unui nivel ridicat al calității vieții oamenilor din comunitatea noastră. Pentru asta am intrat în competiție”, a precizat viitorul primar al orașului Șimleu Silvaniei – Cristian Lazăr. Alegerile pentru funcția de primar al orașului Șimleu Silvaniei vor avea loc în 27 iunie.