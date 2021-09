SUBVENŢII PARTIDE POLITICE: Victor Ponta şi Kelemen Hunor, bugetari de lux

Scos din Parlament, în urma neatingerii pragului electoral de 5% la alegerile din 6 decembrie 2020, Victor Ponta, fostul premier al ţării în perioada aprilie 2012 – noiembrie 2015 şi fost lider al PSD, şi-a găsit un loc de muncă plătit din bani publici, arată Europa Liberă, care a consultat un document întocmit de Autoritatea Electorală Permanentă.

Din actul respectiv reiese că Victor Ponta, preşedintele Pro România, s-a angajat la propriul partid în calitate de consilier juridic. Salariul brut pe care îl primeşte în această calitate este de peste 25.000 lei lunar (5000 euro), salariul net pentru opt ore zilnic fiind de 15.000 lei.

Ponta şi-a angajat pe banii primiţi de la stat şi foştii colaboratori din campania electorală. Printre aceştia se numără Geanina Puşcaşu, fosta consilieră a lui Ponta. Ea este încadrată drept consultant în management, iar salariul lunar brut este 21.000 lei (peste 4000 euro). Amintim că la alegerile europarlamentare din mai 2019, Geanina Puşcaşu a împrumutat Pro România cu 1,5 milioane lei (300.000 euro). Banii i-au fost restituiţi de către AEP, deoarece la respectivele alegeri Pro România a depăşit pragul de 3%.

Cel mai mare salariu din banii publici îl încasează secretarul general al Pro România, Alin Văcaru. Potrivit documentului citat, secretarul general primeşte un salariu brut lunar de peste 45.000 lei (9000 euro). Un salariu de peste 44.000 lei este trecut şi în dreptul lui Adrian Botilcă, informatician la Pro România, Sabina Chiaburu, consilierul organizaţiei politice, apare în acte cu un salariu brut de peste 27000 de lei, în timp ce economistul Pro România, Alin Constantin primeşte un salariu brut de 21.000 lei lunar.

Pro România nu a intrat în Parlament anul trecut, astfel că subvenţia s-a diminuat, dar formaţiunea politică înfiinţată de Victor Ponta încasează subvenţia publică prin prisma rezultatelor bune obţinute la alegerile locale din septembrie 2020, când a reuşit să aibă mai mulţi consilieri locali.

Ponta nu este singurul politician care s-a angajat la propriul partid. Vicepremierul Kelemen Hunor, preşedinte al UDMR, a încasat, potrivit declaraţiei de avere, venituri salariale de la Uniune în valoare de 147.778 lei. Şi soţia lui Kelemen Hunor este angajata UDMR, iar anul trecut ea a încasat 86.090 lei.

În schimb, preşedinţii PNL, USR PLUS, PSD şi AUR nu încasează bani de la partid sub formă de salariu. Partidele politice sunt obligate să comunice lunar Autorităţii Electorale Permanente bugetul pentru salarii, fără a preciza nominal cine încasează sumele respective. Singurul partid care are toate cheltuielile trecute transparent pe site este USR PLUS, iar Alianţa pentru Unirea Românilor este singurul partid care nu foloseşte banii primiţi din subvenţie pentru a-şi plăti angajaţii.

Amintim că, în acest an, deşi nu este unul electoral, subvenţia partidelor politice stabilită de guvernul Cîţu depăşeşte 250 milioane lei, din care aproape 90 milioane lei au fost acordaţi la rectificarea bugetară adoptată săptămâna trecută.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro