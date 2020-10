Seres Dénes, eternul candidat UDMR la alegerile parlamentare  

UDMR este prima formațiune de pe scena politică națională care și-a pregătit „oferta” candidaților pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc în 6 decembrie. Pe lângă un nume nou, „arsenalul” sălăjean al UDMR rămâne același pe care îl știți. Cei doi candidați ai UDMR Sălaj sunt Kovács Irén pentru Senat și Seres Dénes pentru camera Deputaților.

Kovács Irén este de profesie cadru didactic, a fost inspector școlar și în prezent este secretar de stat în Ministerul Educației. Nu a mai ocupat până acum o funcție în Parlamentul României. Cât despre Seres Dénes, acesta nu mai are nevoie de o prezentare detaliată în fața sălăjenilor, întrucât numele său este “sinonim” cu funcția de parlamentar de Sălaj, având o vechime de aproape 30 de ani în cel mai înalt for al țării. În legislaturile 1992-1996, 1996-2000 și 2000-2004 a fost senator ales pe listele UDMR. În legislatura 2000-2004 a fost membru în grupul de prietenie parlamentar cu Spania. În legislatura 2004-2008 a fost deputat ales pe listele UDMR, iar în cadrul activității sale parlamentare a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Republica Slovacă, Ecuador, Lituania și Africa de Sud. Deasemenea, Seres a fost delegat al Parlamentului României în Comisia Interparlamentară București – Chișinău. În legislatura 2008-2012, Seres Dénes a fost deputat ales pe listele UDMR și a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Ucraina, Africa de Sud și Republica Slovacă. În legislatura 2012-2016, Seres a fost deputat ales pe listele UDMR și a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Republica Slovacă, Spania și Republica Malta. În legislatura 2016-2020 este ales din nou deputat pe listele UDMR fiind, totodată, membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Turcia, Panama și Grecia. A inițiat până în prezent 84 de propuneri legislative din care 27 au devenit legi. Seres Dénes s-a născut în Cățelușa – Meseșenii de Jos, are 67 de ani și este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității “Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, promoția 1980.