Prezent la Zalău, liderul USR, Cătălin Drulă, a anunțat că este timpul ca România să fie guvernată corect

Președintele USR, Cătălin Drulă, a efectuat astăzi o vizită de lucru în județul Sălaj. Liderul USR s-a întâlnit cu conducerea organizației de Sălaj a partidului, cu echipa politică județeană, dar și cu simpatizanți ai formațiunii. În conferința de presă susținută la Zalău, Cătălin Drulă, a declarat că bugetul de stat prezentat recent este unul construit pe minciuni, un buget PSD-ist, un buget inflaționist. La rândul său, președintele USR Sălaj, Mihai Tămaș a punctat că organizația pe care o coordonează va anunța nu peste mult timp candidatul la Primăria Zalău pentru următoarele alegeri locale.

Principalul subiect abordat de Cătălin Drulă în cadrul conferinței de presă a fost cel privitor la aderarea României la Schengen. Potrivit liderului USR, dacă nu există azi un vot pozitiv pentru aderarea României în Schengen, va fi o nedreptate în primul rând pentru români și un eșec al actualei puteri. Referitor la bugetul de stat, Drulă a precizat că este unul inflaționist, bazat pe minciuni, pe promisiuni, pe taxe și pe băgarea mâinii mai adânc în buzunarul românilor și nu pe reducerea cheltuilelilor cu clientela de partid. Cu privire la buget, Drulă a amintit și reacția Asociației Municipiilor din România, o reacție de nemulțumire, situație în care este exclus ca USR să voteze un astfel de buget. Urmează o serie de amendamente depuse de USR, amendamente care să aducă bugetul la parametri normali.

USR, cu ochii pe actuala guvernare

Cătălin Drulă a taxat actuala guvernare PSD – PNL pe care, la un an, o consideră eșuată și pe care a acuzat-o că a oferit până acum numai sinecuri, mâncare clientelei de partid. Tot în cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o la Zalău, Drulă a spus că românii au nevoie de speranță, iar o astfel de speranță vine pentru anul 2024, an în care USR este hotărât și determinat să ofere o alternativă. Anul 2023 va fi unul de construcție, a apreciat Drulă, care a mai spus că vizita sa în țară are rolul de a consolida organizațiile, de a întări echipele, de a pregăti terenul pentru următoarele alegeri și de a elabora o strategie pe care România să se poată baza și pe care să se poată construi. „Ceea ce fac PNL și PSD este să sădească un demon al neîncrederii, să ne facă să credem că atât se poate, că aici s-a cam terminat. Nu, nu este așa. Este o trădare temporară, este un partid, și aici mă refer la PNL, care a mințit că este anti PSD, dar nu este așa și ne-am luat cu toții țeapă, cum se spune în termen popular. Dar asta nu se va mai întâmpla în 2024. PSD și PNL sunt partide care și-au pierdut orice fel de credibilitate, care nu mai cred decât în a-și perpetua clientela de partid”, a mai spus Drulă. Acesta a continuat spunând că USR este „vinovat” pentru PNRR, cel mai mare plan de reforme pe care România l-a avut vreodată, dar pe care, din păcate, actuala guvernare nu îl pune suficient în practică. Un proiect PNRR dat ca exemplu de Drulă în cadrul conferinței de presă este șantierul atostrăzii „Transilvania”, șantier pe care l-a vizitat la Nădășelu și Zimbor, proiectul introdus primul în PNRR. Este un proiect de 400 de milioane de euro, un șantier pe care constructorul își face treaba, conform liderului USR. Acesta a arătat cu degetul spre problemele apărute și despre care spune că sunt cauzate de statul român, de Ministerul Transporturilor. Una dintre problemele sesizate este cea a alunecărilor de teren,dificultate pentru rezolvarea căreia se așteaptă de aproximativ un an.

Probleme care așteaptă soluții

La conferința de presă a participat și fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, sălăjeanul Horațiu Cosma. Acesta a declarat că a vizitat o parte din traseul autostrăzii Transilvania, traseu pe care există și probleme mai ales acolo unde lucrurile s-au blocat de aproximativ un an. Ca exemplu, Horațiu Cosma a dat sistarea lucrărilor de către constructorul deranjat că statul nu a fost în stare să ajusteze prețurile materialelor de construcție, iar amplasamentul nu este eliberat în totalitate pe sectorul Zimbor – Poarta Sălajului. De asemenea, a mai spus Cosma, la Poarta Sălajului, spre capătul tronsonului, nu există descărcarea autostrăzii în drumul național, iar constructorul a venit cu o propunere tehnică viabilă, dar Compania de Drumuri nu a fost de acord. Centura Zalău a fost un alt subiect abordat în conferința de presă, iar Horațiu Cozma a spus că lucrările au ajuns la 40 – 50 la sută, dar sunt departe de termenul contractual care prevede finalizarea acestor lucrări în primăvară.

Candidat pentru Primăria Zalău

La conferința de presă a fost prezent și președintele USR Sălaj, Mihai Tămaș. Acesta a spus că urmează să fie desemnați candidații partidului pentru alegerile locale viitoare, candidați la funcțiile de primari în orașele și comunele județului. Întrebat dacă a fost stabilit un candidat la Primăria Zalău, Mihai Tămaș a spus că USR are deja mai mulți potențiali candidați, iar o decizie finală va fi luată cel mai târziu în primăvara anului viitor.