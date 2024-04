PNL Sălaj și-a lansat candidații în prezența liderului Nicolae Ciucă

Mii de oameni au participat la acțiunea care a marcat astăzi lansarea oficială a candidaților Partidului Național Liberal Sălaj la funcția de președinte al administrației județene, pentru fotoliul de primar al municipiului Zalău, dar în orașele și comunele din județ. Lansarea s-a desfășurat la Sala Sporturilor din Zalău, în prezența liderului PNL – Nicolae Ciucă, a secretarului general al PNL – Lucian Bode, dar și a primarului clujean Emil Boc, a europarlamentarului Daniel Buda și altor liberali importanți pe scena politică românească.

Lucrurile sunt clare. Dinu Iancu Sălăjanu este candidatul PNL pentru un nou mandat în fruntea administrației județene, Claudiu Bârsan candidează pentru funcția de primar al municipiului Zalău, iar actualul primar al orașului Șimleu Silvaniei, Cristian Lazăr, vizează un nou mandat în orașul de sub Măgură. Evenimentul politic a fost deschis de președintele PNL Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, acesta mulțumindu-le liderilor liberali de la centru, colegilor de partid, primarilor liberali și tuturor celor prezenți la lansare. Cu un discurs liber, sigur, Dinu Iancu Sălăjanu a declarat că ghizi în toată activitatea sa îi sunt oamenii de seamă ai Sălajului, oameni care au scris istorie. Iuliu Maniu și Corneliu Coposu sunt doar două exemple date de liderul PNL. „Sunt copleșit de emoții și de amintiri frumoase, pentru că îmi aduc aminte de luna septembrie a anului 2020. Atunci mi-am prezentat în fața cetățenilor județului Sălaj un plan ambițios, dar realist, acela de a dezvolta județul Sălaj cu principii liberale. Am pornit atunci cu gândul că vom redeveni o comunitate. Și am reușit acest lucru bazându-ne pe aceste principii liberale. Trebuie să înțelegem că din calitatea noastră, din funcțiile pe care vremelnic le deținem, nu trebuie să căutăm onoruri, să umblăm după privilegii, ci să luptăm pentru a dezvolta județul”, este o parte din discursul candidatului la șefia Consiliului Județean Sălaj. Acesta a încheiat precizând că nu va vorbi despre eșecurile adversarilor politici, ci despre ceea ce a reușit actuala administrație sălăjeană. Punctual, președintele CJS a spus că investițiile în dezvoltarea infrastructurii județului, în sistemul medical și educațional au crescut semnificativ în ultimii ani și vor continua să crească, iar asta va face ca nivelul de viață al sălăjenilor să crească de la an la an. Desigur, pentru dezvoltarea acestor investiții în drumurile județene, în Spitalul Județean de Urgență din Zalău, în general în infrastructură și modernizarea administrației, proiectele trebuie continuate, a adăugat candidatul PNL.

Zalău, un oraș cu probleme

La rândul său, candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Zalău, Claudiu Bârsan, a spus în fața celor prezenți că reședința județului are nevoie de o transformare urgentă, de o dezvoltare reală. Sigur pe el, Claudiu Bârsan a adăugat că PNL trebuie să își reconfirme statutul de cel mai puternic partid politic din Sălaj. Potrivit liberalului, Zalăul trebuie să ajungă din urmă municipii din alte județe, orașe care s-au dezvoltat mult mai mult. „Dincolo de spoiala care caracterizează actuala administrație locală, vedem la fiecare pas gropile din drumurile orașului, drumuri reabilitate recent, vedem mizeria din cartiere, lucrările de o calitate îndoielnică, lipsa de viziune și neputința, toate traduse într-o execuție bugetară dezastruoasă”, a declarat Bârsan, care i-a îndemnat pe zălăuani să aleagă calea dezvoltării, calea modernizării municipiului de la poalele Meseșului.

Cristian Lazăr, șef de promoție, avocat, primar

Un alt candidat prezentat de liderul liberal sălăjean a fost actualul primar al orașului Șimleu Silvaniei, Cristian Lazăr. A fost adolescentul care a promovat Bacalaureatul cu notă maximă, a devenit un avocat de succes, iar apoi a preluat frâiele administrației orașului Șimleu Silvaniei, un oraș care s-a dezvoltat vizibil în ultimii ani. În discursul său, Cristian Lazăr a vorbit despre proiectele de dezvoltare ale Șimleului: reabilitarea spitalului, a cetății, drumurile, parcurile, atragerea de investitori, dezvoltarea unui parc industrial, construcția unui parc acvatic. Toate acestea, a precizat Lazăr, fac parte din construcția și dezvoltarea Șimleului.

Mai mult pentru Sălaj

A urmat discursul secretarului general al PNL, sălăjeanul Lucian Bode. Acesta a punctat toate etapele devenirii sale politice și administrative, de la Valcău de Jos și până în capitala României. Lucian Bode a evidențiat faptul că Sălajul este un județ bogat inclusiv prin moștenirea politică primită de la marii oameni din județi, personalități care s-au remarcat în politica românească și în lupta pentru unitatea românilor. „Sălajul liberal a fost o promisiune, o promisiune îndeplinită prin câștigarea Consiliului Județean de către Dinu Iancu Sălăjanu. Sunt patru ani de dezvoltare și cu un record de investiții în anul 2023, într-un an s-a investit în județul Sălaj echivalentul a 16 ani de administrație pesedistă, iar pentru asta trebuie să fiți mândri de Consiliul Județean Sălaj”, a punctat Bode.

(P)