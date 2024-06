Marcel Ciolacu: „Alegerile prezidenţiale vor fi organizate în septembrie, aşa cum s-a decis în coaliţie”

Alegerile prezidenţiale vor fi organizate în luna septembrie, aşa cum a stabilit în urmă cu patru luni coaliţia de guvernare, a declarat la Sâmbăta de Sus, vineri, premierul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, care a respins orice renegociere a calendarului electoral afirmând că „şmecheria se opreşte la poarta Palatului Victoria”.

Marcel Ciolacu a precizat: „E evident că alegerile prezidenţiale sunt în septembrie, aşa cum am decis în coaliţie şi cum e corect faţă de toate partidele. Ştiţi că am pus o condiţie: nu am acceptat comasarea localelor şi europarlamentarelor până nu am avut calendarul complet al alegerilor. Decizia a fost luată atunci în cadrul coaliţiei cu PSD: calendarul alegerilor e cel anunţat înainte de comasare, cu prezidenţialele în septembrie (n.red. – 8 septembrie turul I şi 22 septembrie turul II). (…) Eu nu pot să mă mai uit în ochii nici unui şef de partid din România dacă aş veni ca premier să spun că schimb data alegerilor din septembrie. Am spus clar că nu voi anunţa comasarea alegerilor dacă nu am un calendar clar şi asumat în coaliţie. Dacă vrem să mergem cu şmecherie, şmecheria se opreşte la poarta Palatului Victoria. Guvernul României e guvernul României. Dacă vrei respect de la români, trebuie să te ţii de cuvânt. Eu am fost clar. Sunt premier. Nu îmi întorc cuvântul dat faţă de toate partidele şi mai ales faţă de democraţie. Aşa e corect. Am zis că nu anunţ comasarea decât când am calendarul tuturor alegerilor validat în coaliţie. Nu există să schimbăm calendarul în funcţie de ce ne spun sondajele. Guvernul va rezista pentru că avem un acord politic. Dacă încălcăm acordurile politice, începem să pierdem tocmai ce am câştigat prin acest gentleman agreement respectat de mine şi domnul Ciucă pentru prima oară în România. Sunt convins că amândoi vom respecta acordul”.

Preşedintele PSD a anunţat că, potrivit deciziei Consiliului Politic Naţional de vineri, social-democraţii vor avea candidat la funcţia de preşedinte al ţării, chiar dacă va fi vorba despre un candidat comun cu PNL sau candidat propriu. Marcel Ciolacu a lăsat să se înţeleagă că viitorul candidat al PSD ar putea să fie chiar unul dintre tinerii lideri social-democraţi, dacă analiza alegerilor din 9 iunie va arăta că, din cei un milion de tineri care au avut pentru prima dată drept de vot, majoritatea au participat la alegerile locale şi europarlamentare.

Preşedintele PSD a arătat: „Mai există un semnal transmis de români. Mă uit la Simonis (n.red. – Alfred Simonis, noul preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş), Şoldan (n.red. – Gheorghe Şoldan, noul preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava), Rareş Hopincă (n.red. – noul primar al Sectorului 2 Bucureşti) – văd candidaţi tineri. Încerc să explic că lumea se schimbă. Avem un milion de tineri care au venit prima oară la vot. Eu nu rămân prizonierul unui cerc. În politică trebuie să vezi schimbările şi dorinţele electoratului. Dacă mă uit la profilul câştigătorilor, nu văd profilul trecutului, dimpotrivă. Nu mă puneţi să vorbesc de anumite persoane. Dacă nu vom ţine cont de aceste lucruri, vom pierde alegerile, ca în ultimele patru alegeri prezidenţiale. Cred că după 20 de ani în care preşedintele ţării a fost de dreapta, cu rezultatele pe care le ştim, este timpul să avem un preşedinte de stânga”.

Întrebat de jurnaliştii prezenţi la faţa locului, dacă exclude varianta ca Mircea Geoană.secretar general adjunct al NATO, să fie susţinut de PSD pentru alegerile prezidenţiale din luna septembrie, Marcel Ciolacu a declarat: „Eu cred că în primul rând ar trebui să am o discuţie cu Mircea Geoană. Şi nu eu singur, ci împreună cu colegii mei”.

PSD îşi va desemna la Congresul de la începutul lunii iulie, candidatul la alegerile prezidenţiale din septembrie.