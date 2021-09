Ludovic Orban, declarație la Zalău: „Singura soluție benefică pentru România este refacerea coaliției!”

Prezent în această seară la Zalău unde a participat la ședința Colegiului Director Județean -PNL Sălaj, președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, s-a întâlnit cu oficialii partidului din județ, cărora le-a prezentat oferta sa politică, dar cu care a stat de vorbă și despre posibilitățile de ieșire din actuala criză politică.

La ieșire, Ludovic Orban a declarat: „există trei variante, nu mai multe. Refacerea coaliției este prima variantă și cea pe care eu o suțin și o consider ca fiind singura variantă benefică pentru România. A doua variantă este un <melanj> între PNL și PSD, fie sub forma sprijinului în parlament a unui guvern minoritar, fie sub forma unui guvern PNL-PSD, ceea ce ar reprezenta o catastrofă și pentru Partidul Național Liberal, dar și pentru România. Ultima variantă este ca PNL să intre în opoziție, să se formeze o altă guvernare. V-am spus, personal susțin categoric că singura soluție benefică pentru România este refacerea coaliției și un guvern care să fie reinvestit”. Mai multe detalii despre vizita liderului PNL în Sălaj, în ediția de luni a cotidianului nostru.