În fața unei coaliții naționale, candidatul independent, Vasile Cristian Lungu mizează pe încrederea locală

Alianța politică dintre PSD, PNL și UDMR formată la nivel național în jurul candidatului Crin Antonescu la prezidențiale, începe să își producă efectele și în plan local. La Zalău, cele trei partide și-au unit forțele pentru a-l susține pe Florin Florian, candidatul PSD în cursa pentru Primărie.

Această mișcare, deși justificată politic de liderii coaliției prin dorința de „continuitate și stabilitate”, a stârnit reacții în rândul electoratului și al contracandidaților. Cel mai vocal până acum a fost Vasile Cristian Lungu, candidat independent, care a atras atenția că, deși legală și asumată, alianța riscă să elimine din start o dezbatere democratică autentică.

„Eu nu sunt împotriva cuiva. Nici nu fac politică de dragul scandalului. Dar ce se întâmplă acum în Zalău nu mi se pare corect. E ca și cum ni se spune: ‘Noi am hotărât deja, voi doar votați’. Așa ceva nu pot accepta. Oamenii trebuie respectați, nu tratați ca o simplă formalitate electorală, iar dacă vrem un oraș sănătos, deciziile trebuie să pornească de jos în sus, nu de la partide în jos”, a declarat Lungu.

Momentul-cheie al acestei alianțe a fost vizita primarului Clujului, Emil Boc, la Zalău – lider PNL, fost premier și figură marcantă a coaliției de guvernare. Mesajul de susținere publică transmis în favoarea lui Florian a fost clar: coaliția îl consideră omul potrivit. Dar întrebările nu au întârziat să apară. O parte din cetățeni și comentatori locali se întreabă ce relevanță are implicarea lui Emil Boc în această cursă electorală. Mai ales în contextul în care, la Cluj-Napoca, Emil Boc a avut o competiție extrem de strânsă la ultimele alegeri locale, fiind aproape învins de un candidat independent.

„Poate că tocmai acest lucru ar fi trebuit să-l facă mai atent. La Cluj, un independent a pus sub semnul întrebării un mandat de 20 de ani. Asta ar trebui să fie un semnal pentru toți politicienii: oamenii nu mai vor doar sigle, ci vor conținut, implicare, sinceritate”, a mai transmis candidatul independent.

Totuși, prezența unui candidat independent cu susținere vizibilă în teren schimbă ecuația. Vasile Cristian Lungu a câștigat vizibilitate în campania preelectorală prin mesaje constante, critice dar echilibrate, și o prezență activă în mijlocul oamenilor. El susține că nu luptă împotriva unui om, ci împotriva unui sistem care a învățat să funcționeze fără întrebări și fără opoziție.

Pe 4 mai, zălăuanii vor decide dacă susțin continuitatea unui model politic validat deja de trei partide sau dacă optează pentru o alternativă independentă.

