Florin Florian: „În ultimii ani, Zalăul s-a transformat în bine. Vom continua proiectele de eficientizare a traficului și de modernizare a fiecărui cartier”

Din 2016, Zalăul a început să se dezvolte și să se transforme într-un oraș european. Cu ajutorul fondurilor europene și guvernamentale, în ultimii opt ani s-au făcut investiții importante. Au fost modernizate străzile Gheorghe Doja, Simion Bărnuțiu, Corneliu Coposu, Cloșca, 22 Decembrie 1989 (Crasnei) și Bulevardul Mihai Viteazu. Cinematograful Scala a fost redeschis, a fost înființat un centru de zi pentru copii, iar cabinetele medicale școlare au fost multiplicate, inclusiv cu dotări pentru stomatologie.

Toate unitățile de învățământ din oraș au fost dotate, iar zona centrală a Zalăului, Piața Iuliu Maniu și 1 Decembrie 1918, a fost complet transformată. Strada Unirii a devenit o zonă pietonală prietenoasă pentru oameni. De asemenea, flota Transurbis a fost schimbată și rutele de transport au fost diversificate. Terenurile degradate s-au transformat în parcuri moderne, iar spațiile de joacă din cartiere au fost refăcute pentru copii.

Peste 100 de blocuri de locuințe au fost reabilitate termic, s-au construit două blocuri ANL noi și s-a dat în folosință Bazinul Didactic de Înot. În incinta Stadionului Municipal a fost realizată o bază sportivă nouă. A fost construită și dată în folosință Creșa Meseș, iar grădinițele din oraș au fost modernizate. De asemenea, s-a deblocat proiectul pentru al doilea tronson al Variantei Ocolitoare a Zalăului. Acestea sunt doar câteva dintre investițiile care au crescut vizibil calitatea vieții în Zalău.

Chiar dacă Zalăul s-a dezvoltat mult în ultimii ani, mai sunt încă multe lucruri de făcut. Printre marile provocări ale orașului se are în vedere numărul mare de mașini raportat la numărul locuitorilor, vehiculele vechi care poluează, mașinile abandonate care ocupă spațiile pietonale, lipsa locurilor de parcare și numărul redus de oameni care folosesc transportul în comun.

Pentru a rezolva aceste probleme, propun un plan clar: să facem transportul public mai eficient și mai atractiv, să creăm noi drumuri care să conecteze cartierele cu Varianta Ocolitoare, să amenajăm culoare verzi care să ofere mai mult aer curat, și să dezvoltăm un program special de transport pentru elevi, ca să scădem traficul aglomerat din jurul școlilor. Vreau să construim un transport urban modern, integrat, de care să beneficieze toți cetățenii.

În plus, vin cu un proiect special numit „Acasă, în cartier”. Cred că în fiecare cartier trebuie să aducem îmbunătățiri , dar acestea trebuie făcute după ce ne consultăm cu oamenii care locuiesc acolo. Nimeni nu știe mai bine de ce are nevoie un cartier decât locuitorii lui. De aceea, voi propune un plan anual de investiții, realizat pe baza discuțiilor directe cu oamenii din fiecare zonă. Și la final de an, voi prezenta ce lucrări urmează să fie făcute, pentru ca toți să știm ce se întâmplă și când.

Pentru un Zalău mai curat și mai prietenos cu natura, vreau să dotăm firma de salubrizare cu utilaje noi, astfel încât orașul să fie întreținut mai bine, în toate anotimpurile. Curățenia se va face mai repede și mai eficient, iar Zalăul va fi un loc în care să ne simțim cu adevărat acasă.

Toate aceste propuneri sunt dedicate unei vieți mai bune pentru fiecare dintre noi.

De aceea, duminică, 4 mai, vă invit să votați cu încredere un primar dedicat pentru Zalău: Florin Florian – Poziția 2 pe buletinul de vot!

