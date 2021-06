Cristian Mihai Lazăr: “Putem reconstrui orașul împreună și vă aștept duminică la vot să relansăm proiectul pentru Șimleu!”

Suntem în ultima zi de campanie. A fost greu?

Nu aș spune că a fost greu, dar a fost o campanie solicitantă. Am vrut să ajung în fiecare casă, în fiecare gospodărie și să vorbesc cu cât mai mulți șimleuani. De altfel așa mi-am construit campania, pe un dialog cu cetățenii orașului, cu oameni din toate mediile sociale. În mare parte am și reușit. Am speranța că mesajul meu, intențiile și proiectele despre care am vorbit au ajuns în casele șimleuanilor.

Ați avut vreun incident, au fost probleme cu alți candidați?

Nu. Eu am vorbit despre mine și despre ce vreau să fac. Asta am ținut mi-am asumat de la bun început. Au apărut mesaje și postări care să lovească în campania dusă de mine împreună cu echipa mea, dar nu am intrat în polemică cu nimeni. Fiecare face cum crede mai bine dar un lucru e clar, eu nu intru și nu promovez campaniile denigratoare. E o exigență la care am stabilit că nu renunț sub nicio formă. Această comunitate trebuie unită și nicidecum dezbinată sau divizată. E treaba fiecăruia, nu cred că poveștile inventate de unii pot avea trecere dar asta e, mergem înainte.

Ați avut susținere importantă mai ales din afara orașului, a județului.

Am vrut să arăt că în alte locuri buna administrare aduce beneficii pentru toată lumea. Am fost la Oradea și Cluj-Napoca și am vrut să evidențiez faptul că soluții există și că prin seriozitate și o bună guvernare se pot face multe lucruri. Cred mult în puterea exemplului.

Veți fi unul dintre noii politicieni ai județului. E un pas înainte?

Nu am căutat să fiu un politician în sensul larg cunoscut și nu am căutat funcții, nici n-o să caut fiindcă nu asta e menirea unui om care vrea să se implice în viața publică. Dacă o să pot face lucruri concrete aici la Șimleu înseamnă că proiectul meu politic a reușit. Cel puțin la această etapă fiindcă și funcțiile publice nu trebuie să fie pe viață. Mă bat pentru un lucru clar: ca proiectul pentru Șimleu să reușească.

Ați vorbit mult de Șimleu ca un loc care poate fi pus pe harta turistică din zonă.

Da, așa e. Zona noastră are un potențial imens în unele domenii. Turismul e unul dintre ele.

Cultura și turismul a ridicat principalele orașe europene și putem spune că tot prin cultură s-au ridicat orașe ca Sibiu sau Cluj-Napoca.

Cultura și turismul poate aduce schimba fața orașului. Avem aceste avantaje unice. Avem un cadru natural de excepție, avem o istorie bogată și frumoasă, de unde au plecat mari personalități. Ca autorități trebuie doar să promovăm aceste lucruri.

Dacă ai evenimente de calitate și un act cultural profesionist poți străluci ca oraș și județ. Împreună cu managerii culturali publici și privați, vom aplica un program cultural adevărat. De asemenea vom susține ideile inovatoare în domeniu, ale tinerilor care pot dinamiza viața culturală a orașului.

Care ar fi planul? pentru că e nevoie de o economie bună, care să susțină celelalte domenii.

Merg mână în mână toate. O dinamizare a unui sector va crește forța celuilalt și cred că putem face un salt economic tocmai prin impulsionarea unor domenii ca turismul și cultura locală și sigur prin investiții. Putem fi un pol de creștere în zonă dar pentru asta trebuie să stimulăm investitorii interni și externi să construiască aici. Investițiile publice și private vor dinamiza piața forței de muncă. Mai important pentru noi este să stimulăm dezvoltarea economiei locale, să sprijinim producătorii locali și să avem salarii bune pentru toți. O creștere a veniturilor tuturor sălăjenilor, a șimleuanilor, e unul dintre obiective și asta va genera prosperitate pentru toți.

Cum veți proceda administrativ în privinţa bugetului, a cheltuielilor?

Eu văd lucrurile în felul următor. Stabilim care sunt proiectele majore pentru oraș, stabilim cam cât ar costa realizarea lor, iar atunci când le implementăm trebuie să avem în vedere timpul de realizare și calitatea acestor lucrări. E esențial să avem proiecte bune, durabile, iar lucrările să nu se întindă pe foarte mult timp. Bineînțeles, o exigență la care țin foarte mult e cea legată de transparență în fiecare act din procesul administrativ. În scurt timp voi vedea unde trebuie îmbunătățite lucrurile. Sunt om practic și voi lua măsuri să eficientizăm întreaga activitate. Ideea e ca fiecare să fie la locul lui și să-și facă bine treaba. Nu-mi fac probleme nici pentru colaborarea cu angajaţii sau consilierii. Toţi vom lucra pentru Şimleu.

Ce mesaj aveți pentru tineri?

Tinerii și nu numai vor pleca și de-acum încolo dacă veniturile în Șimleu Silvaniei și în Sălaj vor fi mult mai mici ca în altă parte. Fără locuri de muncă bine plătite vom rămâne tot la coada clasamentului iar locuitorii din zona noastră vor pleca în locuri unde găsesc servicii de calitate și unde vor câștiga mai mulți bani. Până acum marile orașe au fost magnet și e explicabil, investitorii s-au orientat în acest sens dar acum poate fi momentul nostru și cred că putem să fim atractivi economic vorbind fiindcă suntem aproape de autostradă, la 100 de km de graniță de două țări până la urmă, iar asta a fost un avantaj dintotdeauna peste tot. Așadar mesajul meu se leagă de acest lucru. Putem reconstrui Șimleul împreună, iar viața într-un oraș cochet, liniștit și fără probleme poate fi frumoasă. Ne vom lupta împreună pentru asta, și știu că vom reuși. Îi aștept la vot, să relansăm proiectul pentru Șimleu.

Iar pentru cetăţeni ce mesaj le transmiteţi înainte de vot?

Să meargă la vot, să stea cu ochii pe viitor şi să aleagă persoana care poate să aducă mai mult bine oraşului. Pentru aceasta, să aibă inima caldă și mintea rece atunci când iau decizia. Proiecte şi idei sunt multe. Rămâne de văzut cine are capacitatea să le implementeze, cine poate face parteneriate bune cu judeţul Sălaj şi cu Guvernul fiindcă orașul are nevoie de resurse, de bani și de oameni care să dea viață proiectelor la modul concret. În rest multă sănătate și să ne vedem cu bine.

A consemnat Marian Zaha

Comandat de : PARTIDUL NATIONAL LIBERAL Filiala Sălaj

Executat de : X ACQUISITION PARTNERS S.R.L.

Cod Unic de Identificare AEP 51210004