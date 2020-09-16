Candidaţii partidelor politice pentru Primăriile comunelor Surduc, Sâg, Sânmihaiu Almaşului, Sălăţig şi Treznea

|Alianță/Partid/Candidat
|Membrul alianței care a propus cand.
|Nume
|Funcție
|Localitate/nr circumscriptiei
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|MUREŞAN SORIN-EMIL
|PRIMARI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MĂGUREAN MARIANA
|PRIMARI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|STEGEREAN GABRIEL
|PRIMARI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BĂBĂNAŞ ALIN-CRISTIAN
|PRIMARI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|CHIRA IONEL-DANIL
|PRIMARI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ONICAŞ MARIA
|PRIMARI
|SURDUC – 53
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|MUREŞAN SORIN-EMIL
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|POP VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|SÂNĂ AUREL
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|MUREŞAN TALIDA-COSMINA
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|NEAGOTĂ DOREL-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA”
|CHEREŞ ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA”
|CHEREŞ MIRABELA
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MĂGUREAN MARIANA
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|TURC MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CRECAN ALEXA
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|SĂVULESCU FLORIN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|TURC TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CHEREŞ OVIDIU
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CÂMPEAN ELENA
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MARCHIŞ MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CÂMPAN VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|STEGEREAN GABRIEL
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|SIMA CRISTIAN-ZAHARIE
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP FLORENTINA
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CRECAN FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|TOMA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LAZAR IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|COLŢA ALEXANDRU-COSMIN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CÎMPEAN SIMION-ION
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CIOCMAREAN LIVIA
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PĂUN VASILE-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MUREŞAN IOANA-ANDREEA
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BURDE LAURA-MARIANA
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|HALE IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BĂBĂNAŞ ALIN-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DRĂGAN TEODOR-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|HÎRDO ZAHARIA-DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHEŢA COSMIN-AUREL
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ROMAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|UNGURAŞ DORIN-TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|FECHETE DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PĂŞCUŢĂ IONUŢ-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|FARCAŞ VASILE-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHEŢA RADU
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|UNGURAŞ GETA
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|NOJE ALEXANDRU-BENIAMIN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHEŢA MARIANA-IOANA
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|HÎRDO NASTASIA
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CRIŞAN LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BREBAN MIRCEA-RADU
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CHIRA SEBASTIAN-DACIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|CHIRA IONEL-DANIL
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|FARCAŞ PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|OROS DANIEL-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|ILIEŞ VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|KATONA CSABA
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|MUREŞAN MIRCEA-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|RADU MARIUS-SILVIU
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|FERŞEDI IOAN-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|PETRAN SILVIU DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|MOŞUŢ ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ONICAŞ MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SÂNĂ VICTOR-ISAI
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OPRIŞ ANA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MUREŞAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LUCACIU MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MUREŞEAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|RUS MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PUŞCAŞ ISAI
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|NECHIFOR COSTEL
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BELCEA MARIANA-FLORENTINA
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|RUS MARIA-ADRIANA
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SABOU IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PUŞCAŞ NICULINA
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PORUMB ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SÂNĂ ANCUŢA-RAMONA
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ILIEŞ ZAHARIA-DRAGOMIR
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MOŞ AUGUSTIN
|CONSILIERI LOCALI
|SURDUC – 53
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|BRÎNDUŞAN FLORIN
|PRIMARI
|SÂG – 50
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|RAD NICOLAE-IONEL
|PRIMARI
|SÂG – 50
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BONŢE FLORIAN
|PRIMARI
|SÂG – 50
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|BRÎNDUŞAN FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|CHIŞ FLORIAN-PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|COSTEA CIPRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|BABOŞ ILEANA
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|BREGEA ALIN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|CUDUR NICOLAE-NELU
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|PAŞCALĂU ALIN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|IVAN IULIAN-PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|PEŞTEAN AUREL
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|CRISTEA AURICA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|PEŞTEAN ALIN-SORIN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|MAXIM MARIUS FLORIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|PEŞTEAN FLORIN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|SABOU PETRIŞOR
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BOCA SIMONA
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PUIE CONSTANTIN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|HULUBAN LIVIU-PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|TUNS VICTOR
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BRÎNDUŞAN FLORIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|GUI STELIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BREJE FLORIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|OPRE COSTEL
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|RAD NICOLAE-IONEL
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|TOMOLEA DORIN-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BREJE DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHIŞ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|FLONTA FLORIN-VALENTIN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|FLONTA VASILE-DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BREJE IOAN-MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|OPRE DANIEL-MARINEL
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHIŞ MĂDĂLIN-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BONŢE DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|IOSIF IULIAN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŢÎRLEA IOAN-IULIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COSTINA CĂLIN-OVIDIU
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GHEREŞ ELENA
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MADA FLOAREA-ADRIANA
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|IOSIF NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|NISTOR AVRAM
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|COSTEA FLORINA
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|ŢÎRLEA FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|COSTEA DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|ROMAN PAVEL-DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BONŢE FLORIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MOLNAR-SABĂU VICTOR
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|HARAGA MARCEL
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DULOVEŢ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SABOU DOREL-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OPRE FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|REZMIVES ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|VEDINAŞ CORNEL
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BREJE LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|FLONTA DANIEL-GEORGE
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHIŞ TRAIAN-STELIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|COSTE FELICIAN-DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BOCA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŢÎRLEA FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|TAMBA DAN MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŢÎRLEA DORIN-IULIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SABOU VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|SÂG – 50
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|PRODAN FLORIN-STELIAN
|PRIMARI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DRÂGLĂ DAN-AUGUSTIN
|PRIMARI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CHENDREAN ILIE
|PRIMARI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LUNG CORNEL
|PRIMARI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA”
|FARCAŞ ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA”
|MATEI AURELIA-EUGENIA
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA”
|FĂRCAŞ LAZAR
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA”
|MATEI ALIN-VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA”
|FARCAŞ SAMUIL-DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA”
|FARCAŞ ALADAR
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA”
|LĂCĂTUŞ ROMEO
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CHIOREAN IOSIF
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MĂSĂLAR ELENA
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MASTAN CRISTIAN-IONEL
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CHICHIŞAN IOVIAN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CRIŞAN MARINEL
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|PRODAN FLORIN-STELIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|GAVREA LUCIA-AURORA
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|TONT ALIN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|TORJE IOAN-DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|NOANĂ SERGIU-CIPRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|RUXĂNDOIU TITI
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP TIBERIU-PAUL
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|NUŢ IOAN-CĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BACSINSCHI ŞERBAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MOCAN FLORIN-LAZĂR
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MAIER CĂLIN-OVIDIU
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CRIŞAN AURELIA-CLAUDIA
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|RUXĂNDOIU MARIANA-LIANA
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|TORJE ANAMARIA
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|NUŢ CLAUDIU-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MARTIN ELISABETA-LUDOVICA
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DRÂGLĂ DAN-AUGUSTIN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHENDE IOAN-DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POPESCU ION
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GALIŞ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MASTAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CRIŞAN ANA-GABRIELA
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHIT-STÎNEAN REMUS
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|HARA NICODIM-MĂRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CHENDREAN ILIE
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|HAR LIVIA
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|ALB IONEL
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|FARCAŞ VIRGIL
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|VARGA RADU-TUŢU
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|LĂCĂTUŞ LUDOVICA
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|NOJA DORINEL-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP NELIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|HĂRAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|NUŢIU IOANA-MARIANA
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|NERGHEŞ LĂUREAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|HĂRAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|COZMA CĂLIN-DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|COZMA VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP MARIUS-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|TĂMĂŞAN VASILE-GRIGORE
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LUNG CORNEL
|CONSILIERI LOCALI
|SÂNMIHAIU ALMAŞULUI – 51
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|ISTOVAN-BRAI IONUŢ-RĂZVAN
|PRIMARI
|SĂLĂŢIG – 49
|CANDIDAT INDEPENDENT
|NAGY LAJOS
|PRIMARI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MĂRIEŞ GRIGORE
|PRIMARI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SAV FELICIAN-TRAIAN
|PRIMARI
|SĂLĂŢIG – 49
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|PETKEŞ ANDREI
|PRIMARI
|SĂLĂŢIG – 49
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|TIMOC IOAN-PAUL
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|ISTOVAN-BRAI IONUŢ-RĂZVAN
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|ISTOVAN-BRAI CĂLINA-ALEXANDRA
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|CRIŞAN CIPRIAN-IOSIF
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|RUS FLORINA
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|ONACIU VALER
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|ILONŢA MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|PERNEŞ VASILE-DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|CANDIDAT INDEPENDENT
|NAGY LAJOS
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|TOTH LAJOS
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHIŞ NICUŞOR
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LUNG IULIAN-TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MĂRIEŞ GRIGORE
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BODA DĂNUŢ-COZMIN
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHIŞ ANCUŢA-IOANA
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|FĂLĂUŞ ANAMARIA
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LASCA CLAUDIU-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BUMBAŞ RADU
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|FĂLĂUŞ FLORIN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MUREŞAN COSMIN-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MUREŞAN COSMINA-FLORINA
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|ARDELEAN MARIN-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BOTA ILONKA
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|TATAR CLAUDIA-ANDREA
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MIHALCA GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LASCA RODICA
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|IONUŢAŞ MARIANA MIHAELA
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP ILEANA-VALERIA
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SAV MIHAELA-MIRABELA
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BOTA DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|TATAR COSTIN
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP DINA
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|IONUŢAŞ CIPRIAN-CLAUDIU
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|FILIP DĂNUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SZABADOS PETER
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SAV FELICIAN-TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|PETKES SÁNDOR
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|LAKATOS ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|PETKEŞ ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|ASZTALOS ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MOLNAR CSABA-RÓBERT
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|PETKEŞ RÓBERT-EDE
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MOLNAR ANDREA
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|PETKES ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MOLNAR SZABOLCS
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|ANGI LEVENTE
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MOLNAR ANDRAS
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BOROS LAURENŢIU
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BOROS ZSUZSÁNNA
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BOROS ISTVÁN
|CONSILIERI LOCALI
|SĂLĂŢIG – 49
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|LUCACIU LUCIAN
|PRIMARI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CRISTE NICOLAE
|PRIMARI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|STANCIU EMANOIL-IONEL
|PRIMARI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OROS CRISTIAN
|PRIMARI
|TREZNEA – 57
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|COVACI ANCA
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|MESAROŞ ALIN-VILIE
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|RĂCĂŞAN CRISTINA-AURELIA
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|SĂLĂJAN RODICA
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|OPRIŞ CAMELIA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|BRUMAR DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|PUŞCAŞ VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|MESAROŞ FELICIA
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|OPRIŞ ADRIAN-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|SĂLĂJAN ROXANA
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|LUCACIU LUCIAN
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|PETREAN MARIUS-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|CANDIDAT INDEPENDENT
|PĂUŞAN PAVEL
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|PETREAN ION-SORIN
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CRISTE NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MÎRZA FELICIA
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BLAJ IOAN-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BERAR DINU-MIREL
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|SÂNTĂMĂRIAN ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|SILION TOADER
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|STANCIU ADRIANA
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CUBLEŞAN OVIDIU-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BLAJ ALIN-TEOFIL
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BLAJ IONELA-FELICIA
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP ALEXANDRU-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LĂCĂTUŞ ANAMARIA
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BRUMAR CLAUDIU-ALIN
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MORAR-IONUŢAŞ ION
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PUŞCAŞ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|INDREIEŞ GAVRIL-VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LINGURAR OCTAVIAN
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MICLEA CLAUDIA-GEORGETA
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MOLDOVAN MARCU
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LAZĂR CORINA-FLORINA
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BRUMAR IACOB
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MORAR-IONUŢAŞ IOANA
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DRUHORA OCTAVIAN
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|STANCIU EMANOIL-IONEL
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GOIA DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OROS CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LAZAR MIOARA
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PUŞCAŞ NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ROMITAN CAMIL-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BAICAN TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BÎRJAC TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SIMOC ŞTEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PUŞCAŞ IONEL-DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CUREA-OLAR CĂTĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GUDEA MARCU
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BÂRJAC LAZAR COSMIN IONEL
|CONSILIERI LOCALI
|TREZNEA – 57