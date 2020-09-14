Candidaţii partidelor politice pentru Primăriile comunelor Halmășd, Hereclean, Hida, Horoatu Crasnei și Ileanda:
|Alianță/Partid/Candidat
|Membrul alianței care a propus cand.
|Nume
|Funcție
|Localitate/nr circumscriptiei
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|BUBOI GABRIEL-ALIN
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|PALCE ALIN-PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|MEDEŞAN FLORIN-GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|LAZAR AVRAM
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|PALCE CRISTINA
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|HAIDUC DANIEL-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BORCIU VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP GAVRIL DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MEGHEŞAN DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP FLORIAN-CLAUDIU
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BORZ DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|KESERÜ VASILE-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PUŞCAŞ FLORIN-ALIN
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MOISI NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BIRIŞ TRAIAN DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ARDELEAN PAULA-FLORICA
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COZMA CRISTIAN-GABRIEL
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DUCA GAVRIL-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|VENTER NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|PALCE DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|MOŞINCAT GAVRIL-CLAUDIU
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|MOISI ALIN
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|HAIDUC GABRIEL-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|PALCE ELENA
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PUŞCAŞ GAVRIL
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PUŞCAŞ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŞANDOR PETRU-LUCIAN
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LUPOU MĂDĂLIN-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BUBOI DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MOISI DOREL-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BIRIŞ TEODOR-LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MOISE VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SILAGHI IOAN-DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GOG VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ARDELEAN MIHAI-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MOISI DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SÂRCA OVIDIU-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BORCIU DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|HALMĂŞD – 30
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|TRUŢA DAN-TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|HOMONE CODRUŢ-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|TARŢA DORINA-ILEANA
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|SFĂT DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|CANDIDAT INDEPENDENT
|VADAS LÁSZLÓ
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|CANDIDAT INDEPENDENT
|NICOARĂ COSMIN-MARIAN
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|NISIPEANU DANIEL-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|TOMA ELENA
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BRATA MIREL-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|VARGA IULIAN-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|FAZAKAS ATTILA
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ROMAN PETRE
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CREŢIU ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MUREŞAN VASILE ALIN
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MUREŞAN GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP IONEL-VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ZAHARIA GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|FAZAKAS CSABA
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|SABOU MARIN
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP KATALIN
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|GOMBOS MIKLÓS
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|TOMA DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CHIOREAN SIMION-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|FEKETE ERVIN
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MOCAN VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BOGDAN GHIŢĂ-RADU
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|HENDEA CRINA-ADINA
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PODAR IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BODA ÁGNES KLÁRA
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MUREŞAN ILEANA
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PĂTCAŞ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ACIU VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ZAHA VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POJAR DORU-ILIE
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PĂŞCUŢA IULIAN
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BREBAN IOAN-MIRCEA
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|HENDEA VICTOR-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BURGHELE VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ISPAS VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|JURCA ANCA-IULIANA
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|MOLDOVAN LAVINIA-CRINA
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|TRIF DORIN ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OPRIŞ GRIGORE-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GHILEA VIORICA-GEORGETA
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP CLARA
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GEANĂ SIMONA
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŞAMŞODAN CRISTIAN-DĂNUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BONŢE ANCA-ELENA
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CADAR GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PETRUŞ RADU-LUCIAN
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|HENDEA DAN
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ARDELEAN GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŞAMŞODAN COSMIN-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP IOAN-ALIN
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|NERGHES NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SABADÎŞ NICOLAIE
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP DIANA-FLORINA
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ORTELECAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DOBRAI FRANCISC
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|PÜSÖK MIKLÓS-CSABA
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KOZMA KÁROLY
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|FUTÓ FRANCISC-ROBERT
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZILÁGYI ISTVÁN
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BÓNÉ CSABA
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|GECSE BALINT-LEVENTE
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|PÜSÖK BÉLA
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KULCSÁR FRANCISC
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|PÜSÖK JÓZSEF
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|GÁL JÓZSEF
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KULCSAR MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|PÜSÖK LUDOVIC
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KULCSÁR MOISĂ
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|NAGY ARTÚR-ALFRÉD
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KOVACI KÁROLY-DÁNIEL
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|PŰSŐK ERZSÉBET-MÓNIKA
|CONSILIERI LOCALI
|HERECLEAN – 31
|CANDIDAT INDEPENDENT
|DÂNCAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|BLAGA CĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MESEŞAN DĂNUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|ROMULUS DĂNUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MUREŞAN CIPRIAN-MARIN
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|LUCA DANIELA BOMBONICA
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MUREŞAN FILIP
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|DRUHORA ANDA
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|SOUCA DOBRIN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|LADANYI ARPAD-ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|MICLEA MIRCEA-MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|PRODAN RAREŞ-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|MARIAN VLAD-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|GHIUREA MARIA TALIDA
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|MICLEA MARIANA
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|NAGY AURICA-MONICA
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|DRUHORA SERGIU-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|FLORIAN MIHAI-BOGDAN
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PETRUŞ DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŢIBENSCHI AUREL-DĂNUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DRUHORA DĂNUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GROZA GRIGORE
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|FERGHETE IOAN-LEONTIN
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|RUS IOAN DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PRODAN NICOLAE-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SĂUCA FLAVIU-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ARVA FABIAN
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|OPRIŞ ANDREEA-DANA
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ONAŢ CORNEL
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŞERBAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COVACI LOREDANA
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|BESCHIU ARON
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|BIRTOCEAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|PETRULE AUGUSTIN
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|OPREA PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|PĂHUŢĂ PERSIDIA
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|RUSU CLAUDIU-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BODEA VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP SORIN-DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DRUHORA NICOLETA-VERONICA
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LUCA VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|RIPAŞ DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MORLOCAN IOANA-CRISTINA
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|RĂCĂŞAN GABRIEL
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP DINU-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|BUCŞA ANDREI-MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|BOLDOR COSMIN-GABRIEL
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|PORFIRE VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|HODIŞ VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|AVRAM IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|FABIAN PAUL-ILIE
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|MESEŞAN RĂZVAN-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|SĂSTRAŞ RADU
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|LUCA IULIA-VERONICA
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|FECHETE IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|HIDA – 32
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|BEKŐ TIBOR
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|KARÁCSONI MIHÁLY-FERENC
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|NAGY ROLAND-MIKLÓS
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|PETKES AURORA-RAMONA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|KARÁCSONY ATTILA-ZSOLT
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|TORJE RAFILA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|DARABONT IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|ROŞCA ADRIAN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|FERENŢ GABRIEL-CLAUDIU
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|MUNTEAN ŞTEFAN-ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|BOIA ANDREI-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|BURCUŞ CLAUDIU-CIPRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|GALEA CRISTINA-GABRIELA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CĂILEAN MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|PĂUŞAN VIOLETA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MÂNDRUŢ MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|SABĂU MONICA-FLORINA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|ROMAN ANASTASIA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MÂNDRUŢ IOAN-FRANCISC
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|ŢURCAS DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|ŞERBAN AUREL-GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|SZTAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|TALOŞ SILVIA-IOANA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CRISTEA VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ
|COLTO SERGIU-EMANUEL
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ
|FODOCA LIVIU-IULIAN
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ
|PINTEA DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ
|COLCER VIORICA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ
|BAIDOC IOANA-CRINA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|TULBURE MĂDĂLINA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CHIŞIU IULIU-CORNEL
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP MARIANA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ŢURCAŞ VICTOR
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BORBÉLY LAURA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PINTEA ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|FIŢ SERGIU-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CRISTEA LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|SUR TEOFIL
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POCOLA DANIEL-SORIN
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|SZUHANYI CSABA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|KARÁCSONI FLORINA-DELIA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP VALENTIN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PĂUŞAN VICTOR
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŞERBAN TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SAV ONISIM-PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PANC AUREL
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CĂPRAR DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LUPUŢ NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|STAN VASILE-GABRIEL
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|STAN CLAUDIA-LĂCRIMIOARA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LINGURAR DANIEL-GHIŢĂ
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CORDA IOAN-MIHĂIŢĂ
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MIRIŞAN MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MIRIŞAN MARIAN
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|TALOŞ CĂLIN-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ILONŢA ŞTEFAN-DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|VULCU DAN-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|HORA CORNEL-VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|ANDREICA VIOREL-SILVIU
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|RUS DIONIZIU
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|TORGIE ADRIANA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|TORGIE LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|MIHANŢA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|POP TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP MIRON
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CULCER ANGELA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BĂICAN VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ROMAN FLORIAN
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CRISTE SORIN ION
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ARDELEAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GABOR VIORICA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ARDELEAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ILONCZA SORIN-CĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŢURCAŞ MĂRIOARA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|TULBURE OCTAVIAN
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SUR FLORIAN
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GUDEA CORNEL IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP NICOLAE-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SERES FERENC
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BEKŐ PARASCHIVA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SERES ÉVA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MATOLCSY GEZA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZUHÁNYI ZSOLTI-AMBRUS
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BALLA TIBOR-ANDRÁS
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BEKŐ VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|NAGY ROZALIA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MATOLCSY EMESE
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BALLA HAJNALKA-MELÁNIA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BALLA MARGIT
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SERES BERTA
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZUHÁNYI ILDIKÓ
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BALLA FRANCISC
|CONSILIERI LOCALI
|HOROATU CRASNEI – 33
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|ISAC AURELIAN-OVIDIU
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|TURDA RADU IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|DUMUŢA MARIA-NADINA
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|VECIAN SORIN-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|BEŞE MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|DURUŞ MARCELA-IULIANA
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|BUCIUMAN VALERIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|CIOC GEORGE-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|LAZAR ADRIAN FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|DAN ALINA-DANIELA
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|HODIŞ EMIL-VALENTIN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|PRECUP OCTAVIAN-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|DUNCA FLORIN-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|FAZACAŞ ADRIAN-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA”
|BANTA LUCIAN-IONEL
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA”
|BANTA COSMINA-FLORINA
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|CANDIDAT INDEPENDENT
|THIRA FLORIN-RADU
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MAGDAŞ DANA
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CHIOREAN GABRIEL-EMANUEL
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|COVACI MARIN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|STÂNA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|HODIŞ IOANA
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|BENE TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|BÂRTAŞ ANA
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|SATMARI DIONISIE
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|COSTIN ANICA
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MARC IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|POP LIVIU-DAN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|SATMARI PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|POP IONEL
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MUREŞAN TEOFIL
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ
|TODORAN SORIN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP GABRIEL
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LEUREAN FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BUTUZA ALEXANDRU-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|JOSAN RAMONA-CRISTINA
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|STRUGUREL IOSIF-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CIURTE BOGDAN-COSMIN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|VECIAN FLAVIU-DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|GREBLĂ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|TOMA CRISTIAN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|HOSSU VALENTIN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DAN ROXANA-VIORICA
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ISAC CRISTIAN-TEOFIL
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ŞIGOVAN DAN MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BUDA IOANA-DORINA
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|VARGA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|RUS FLORIN-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|VIDA HORAŢIU-CĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CĂTUNA EUDOR
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PENEA ADRIAN-AUGUSTIN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|NAGHIU IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|VALE OVIDIU-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MIHIŞ ADRIANA-GABRIELA
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|HODIŞ MARINELA-PAULA
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BENE TEODOR-DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BUZURA CĂLIN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CĂLĂCEAN EUGEN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MIHUŞ IOAN-SORIN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP DĂNUŢ-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|HODIŞ ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|DURUŞ CAROLINA
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|SELING ARIADNA-ELENA
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|BUTUZA MIHAELA
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|KŐRIS MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|SELING CĂTĂLIN-EUGEN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|NECHITA ERVIN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|TURDA IOAN-CĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|POPAN LAURIAN-PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|PASCU IOANA-CĂTĂLINA
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|DURUŞ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|SELING IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LAR CORNEL-DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LUPUŢAN MARIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|HOSSU COSTICĂ-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|COSTIN DUMITRU GRIGORE
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BOTEAN CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|VARGA ANA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP ANCA-LOREDANA
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP CORINA-ANCA
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|UNGUR DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|VARGA MIHAELA
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ROMAN REMUS-MARINEL
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|VASILE ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|COSTIN DANIEL-EMANUEL
|CONSILIERI LOCALI
|ILEANDA – 34