Candidaţii partidelor politice pentru Primăriile comunelor Halmășd, Hereclean, Hida, Horoatu Crasnei și Ileanda

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Candidaţii partidelor politice pentru Primăriile comunelor Halmășd, Hereclean, Hida, Horoatu Crasnei și Ileanda:

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