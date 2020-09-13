Candidaţii partidelor politice pentru Primăriile comunelor Dobrin, Dragu, Fildu de Jos, Gâlgău și Gârbou:
|Alianță/Partid/Candidat
|Membrul alianței care a propus cand.
|Nume
|Funcție
|Localitate/nr circumscriptiei
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|SZABÓ ETELCA
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|BOROS LUDOVIC
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|CANDIDAT INDEPENDENT
|ONACIU SORINEL-IONEL
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|TURCU PETRU EMANUEL
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PUŞCAŞ FLORIN-AMBROZIU
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PUŞCAŞ EVA ANAMARIA
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CĂILEAN FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MIKULA VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PUŞCAŞ RODICA
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PUŞCAŞ CLAUDIU-CORNEL
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PUSCAS FLOAREA
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|TURCU EMILIA
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|TURCU PETRU-VALENTIN
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PUŞCAŞ RAUL-VIRGIL
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ROSTAS CABELIA-DOINA
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ROSTAŞ RÓBERT
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LUPAN COSMIN-MARIAN
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PĂCURAR CLAUDIU-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHIŞ FELICIAN-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SZONGOTH SIGISMUND-ATTILA
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LUNG CRINA-RODICA
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COVACI NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GOSTE ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LUPAN MARIUS-MARIAN
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|KEREZSI FRANCISC
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PĂCURAR IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GHERMAN CIPRIAN-MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP LILIANA
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MUREŞAN CLAUDIU-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GHINDĂOANU MARIUS-VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHENDE MIRCEA-DORINEL
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|SUCIU EUGEN
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LUNGU FLORIN-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|TOTH BALÁZS-JÁNOS
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|VERES ILONA-GIZELLA
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|KUN BALÁZS-ISTVAN
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SIMON JANOS-ISTVAN
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BANCIU AUREL
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MEZEY ÁRPÁD
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BÉCZI JUDIT
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SICIU VIRGINIA
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BIRTALAN EUGENIA
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|HULPOI LIVIA-ROZICA
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SZONGOTH PAUL-CĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP DOINA-ECATERINA
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHENDE RĂZVAN-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|NAGY MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|TOTH ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BOGDÁN FERENC ISTVÁN
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|CSAPÓ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZABO MÁRIA-EMESE
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|NAGY CAROL
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SÜLE IULIU-ZSOLT
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZABÓ MATILD
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BODA MIKLOS
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BÉCZI TIBOR
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MÓDI MIKLOS
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SANDOR ISTVÁN
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|CSAPÓ ÁRPÁD
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZONGOTH NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|DOBRIN – 25
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP MARIA-CRISTINA
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MATEAŞ CRISTIAN-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DUCA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MATIAŞ DORIN-SANDU
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PACURAR ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP LUMINIŢA-SORINA
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|GOG SABINA-MIRELA
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LĂZĂREAN GHEORGHINA
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|COZAR VALENTIN
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|GROZA VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|FARCAŞ-SVAIŢ ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP VASILE-MUGUREL
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LAZĂR ANGELICA
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COLCER DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COLCERIU SORIN
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|OLTEAN ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COPACIU ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CIUCAŞ MIRCEA
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COPACIU ROZINA-IOANA
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SOCACIU IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COLCERIU IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|VANCEA LEONTIN-LUCIAN
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BRICIU NASTASIE
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LAZAR CRISTIAN-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BOCA IOANA-LIANA-AURORA
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GROZA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BOCA VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP CĂLIN-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|NEGOIŢĂ CONSTANTIN
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|VARGA VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GROZA EMIL
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|STOICA CLAUDIU
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|COLCERIU LENUŢA
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MITREA VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CRISTEA EMIL
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|COLCER GAVRIL
|CONSILIERI LOCALI
|DRAGU – 26
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|ROSTAŞ DORIN-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|BĂLAŞ VLADIMIR-CONSTANTIN
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CIUPE MUGUREL-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|AVRAM DELIA-RODICA
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ANTAL VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DOBRAN ION-OVIDIU
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP VIOREL-GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PETRUŢ CODRUŢA-ADINA
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BĂGUŢ MIRCEA
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MOCAN GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COSMA DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MANGĂU CLAUDIU
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|STANA ANNA-ZITA
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ONACA VIOLETA-FLORINA
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COSMA LUCICA
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CORCHIŞ LAVINIU-BOGDAN
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|TIPTIŞ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PLOTUNA MELINTIE
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MERCA GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PURIŞ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MAN DORIN-AUREL
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BĂLAŞ MIRCEA-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BOLOŞ LIVIU-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|NEMET DORINA-FLORICA
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|COBÂRZAN MARCEL-DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP MARCELA-ŞTEFANIA
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP BOGDAN-PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MAN IULIU
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|RĂCĂŞAN DANIEL FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|TAMÁS JÓZSEF
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZŐKE ATTILA-LÁSZLÓ
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MIHÁLY ANA
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|ÁMBRUS IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|TAMAS ISTVAN-ÁDÁM
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MÁTÉ TAMÁS
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|AMBRUS GHEORGHE-CIABA
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|CZONDI STEFAN-TIBERIU
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KULCSÁR IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BÁLINT AGNES-EMESE
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BORBÉLY JÁNOS
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|TAMÁS OSZKÁR
|CONSILIERI LOCALI
|FILDU DE JOS – 27
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|BLENCHE DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|POCOL BOGDAN-AUREL
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|VLAD DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|CHIRA RAREŞ CĂTĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|ZĂHĂREAN LIVIU-VALER
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|REVNIC IONUŢA-ALEXANDRA
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|LUCACIU IOAN-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|REVNIC IONUC
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PĂŞCUŢ DANA-RALUCA
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|IESC VALER
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MUREŞAN MARIUS-OVIDIU
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|SULUMETE-LAZAR CLAUDIU-TEOFIL
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|GAVRIŞ LUCIA-MONICA
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|FODOREAN BENIAMIN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|VAIDA CLAUDIU-CORNEL
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PRUNEAN MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MÂRZA LUCIAN-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ŞUTEU VLAD-CIPRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PETRIŞ HERMINA-CORINA
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PETRIŞ CIPRIAN-GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MIHUŢ ALEXANDRU-DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|UNGUR CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SABĂU ARGHIR
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BAIAS EMANUEL-MARIAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ROMAN SEBASTIAN-VALER
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ILIEŞ VIOREL-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PINTEA ALEXANDRU-ALIN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|VIMAN PAUL
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CONDOR CĂLIN-MARIAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|OŞAN AURICA-LIVIA
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|VANCEA FLORIN OCTAVIAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COSTEA VLAD
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BUHĂŢEL GAVRIL
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|VULTUR COSMIN-MARIN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|LĂCĂTUŞ CORINA
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|LĂCĂTUŞ IOAN-CĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|VĂDEAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|LĂCĂTUŞ MELINDA-ELISABETA
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|FLORIAN VICTOR
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GOMBOŞ VICTORIA
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GÎRDA DARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CIURTE VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|IUONAC IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|VIMAN SORIN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PETRUŢIU LUCIAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DRĂGAN DANIEL-EMANUEL
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHIFOR ADRIAN-GEORGEL
|CONSILIERI LOCALI
|GÂLGĂU – 28
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|SIMULE PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|NECHITA CRISTINA-IULIA
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|MAGDAŞ VERONICA
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|TITE IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|DEZMEREAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|POP RAULA-FLORINA
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|GHERMAN-RUS DORINA-ANELORA
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|MOLDOVAN ALIN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|PERŞE VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|OŞAN SIMON-LUCIAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NATIONALĂ
|ŢICALĂ MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NATIONALĂ
|DRĂGEANU LIVIU-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NATIONALĂ
|PRUNEAN IOSIF-DAVID
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NATIONALĂ
|BĂBAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NATIONALĂ
|ŢICALĂ NELU
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NATIONALĂ
|COSTIN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NATIONALĂ
|MARCHIŞ AUGUSTIN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NATIONALĂ
|POP NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NATIONALĂ
|COSTE TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NATIONALĂ
|DAVID IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NATIONALĂ
|GHIRAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NATIONALĂ
|BĂBAN SORIN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NATIONALĂ
|NECHITA ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CĂMĂRĂŞAN VERONICA
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|NECHITA COSMIN-DAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LINGURAR SEBASTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|TEREC DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LINGURAR MĂRGINEAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BĂRAR MARIA-ALEXANDRA
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POCOL RAUL-MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|TRIPON IOAN-MARIN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BALINT BOGDAN-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MAGDAŞ IONUŢ-GABRIEL
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|GHIŢĂ VALENTINA
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|COROIAN DIANA-LĂCRIMIOARA
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COSTEA AUGUSTIN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COJAN LUCIAN-NICUŞOR
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|NISTE VALENTIN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ALBERT MARIOARA
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|NECHITA IOAN-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BARBUR GRIGORE
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHIRA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PETRAN PAUL
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|RUSAN IOAN-SILVIU
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|VLASIM DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ALMAŞ PAUL-COSMIN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GIURGIU ALIN-ION
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BABAN MARIAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MĂRCUŢ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|MUREŞAN SOFIA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|RUS ALEXANDRU-GABRIEL
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|MUREŞAN ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|SPĂTAR OVIDIU-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|GAVRIŞ MIHAI-ILIE
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|SEP CLAUDIU-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|MUREŞAN DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|UNGURAŞ ALEXANDRU-VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|GHERMAN SANDA-SIMONA
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|NECHITA CĂTĂLIN-IULIU
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|BALINT RAREŞ-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|MARCHIŞ VASILE-SIMION-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|COROIAN IOAN-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ANTAL IOAN-COSMIN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BARA DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ACHIM MIREL-SORIN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CÂMPAN ROZALIA
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHEŢE NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MAGDAŞ SILVIU-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ACHIM PAVEL-ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MORAR VASILE-DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GROZA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHEŢE SORIN-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ALMAŞ VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MUREŞAN CĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DRĂNICEANU EUGEN
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|UNGURAŞ VALER
|CONSILIERI LOCALI
|GÂRBOU – 29