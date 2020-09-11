Candidaţii partidelor politice pentru Primăriile comunelor Agrij, Almașu, Benesat, Bobota și Bocșa:
|Alianță/Partid/Candidat
|Membrul alianței care a propus cand.
|Nume
|Funcție
|Localitate/nr circumscriptiei
|Alianță/Partid/Candidat
|Membrul alianței care a propus cand.
|Nume
|Funcție
|Localitate/nr circumscriptiei
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|SUR IOAN-VALER
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|POP LUCIA
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|BERAR VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|MASTAN SORIN
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA”
|LUSTIG VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA”
|VARGA ILEANA CORINA
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|RUS ALIN CIPRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|TOPLICEANU SILVIU-CĂTĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|PUŞCAŞ MĂDĂLINA-GIULIA
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|LONGODOR TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|SUCIU FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BERAR ŞTEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|IEPURE IOAN-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BERAR IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|KULCSAR ALIN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ZAGOR SAMUEL
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DÎRJAN DORINA-CRISTINA
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PARNĂU VASILE-ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|NEGREAN ADINA-LAVINIA
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SĂLĂJAN MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ROSTAŞ FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BICAN CORNELIA
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SUR VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|ANGHI ALEXANDRU-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|BOITA LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|GOIA DUMITRU-JAN
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|BUGA ILEANA-MARIOARA
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|SIMOC GABRIEL-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|NEGRAN SORIN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|NEGREAN DORU-ŞTEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|ORŢAN IOAN DAMIAN
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|JECAN DĂNUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|VARGA PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|NEGREAN ROXANA-ADRIANA
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BERAR LETIŢIA
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LĂCĂTUŞ IOVIAN-VENU
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PERNEŞ SILVIU-EMIL
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BERAR PAMFIL
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|VLAICU IULIAN
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BIRIŞ COSMIN-EMANUIL
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GOIA SANDA-GABRIELA
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|NUŢ MARIA-AURELIA
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ACHIM IOACHIM
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BUIE GHEORGHE-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|COLCERIU VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GOIA LOREDANA
|CONSILIERI LOCALI
|AGRIJ – 5
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|KALÓ IULIU-ROMEO
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA”
|ŐTVŐS GÉZA
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA”
|CZULI ROBERT
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA”
|CZULI AGNETA
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA”
|CIUCIUIA ECATERINA-ANDREEA
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|CANDIDAT INDEPENDENT
|POP NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|SABOU CLAUDIU-MARCIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|OCHIŞ DORIN-IONEL
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|BERCHIŞ SABIN-MANOILĂ
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|SABOU ALINA-ELENA
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|NICULAŞ DINU-GABRIEL
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PĂTRUŞEL DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CSUCSUI DANIELA-GABRIELA
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CÂMPIAN KATALIN
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ŢAP DĂNUŢ-RADU
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ŢAP CRISTIAN-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MURĂŞAN ADRIAN-MATEI
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŢURUCA DĂNUŢ EMIL
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŞTEFAN MIRCEA-TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DEBRECZENI PÁL
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CORDA VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|NIMĂT VICTORIA
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|TALPOŞ GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP CORINA-OLIMPIA
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PINTEA CLAUDIA-CRISTINA
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MIHALY DAFIN-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŢAP NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SÁFÁR MARTIN
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|TODEA VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SUCIU EMIL
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COZMA IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|COŞU FLORINA-IOANA
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|VARGA ALEXANDRU-RUDOLF
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|MIC BOGLAR
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|IGNAT MARIUS-DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|PINTEA VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|AGRIŞAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CÎMPEANU ILEANA
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CORDA GLIGOR
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BENE AUREL
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ÖTVÖS GEZA
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PUŞCAŞ IULIU-LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|GÁL-MÁTÉ ISTVÁN
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|AMBRUŞ ROBERT
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|VINCZE IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|VARGAPÁL FRANCISC
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|VARGA-IMRE STEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|AGOSTON ISTVÁN-PÁL
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZALAI ISTVAN-LÁSZLÓ
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZILAGYI-PALKO MARGARETA
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MAGYAR MAGDALENA-ECATERINA
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|AMBRUŞ VIORICA
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MAGYAR EMERIC
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|GÁL-MÁTÉ CSILLA-ANNA
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|TAMÁS GYÖNGYI
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|VARGA-IMRE HAJNALKA
|CONSILIERI LOCALI
|ALMAŞU – 6
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|OŞAN SIMONA
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|BOB DAN
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|GERGELY ARNOLD-RÓBERT
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|ŞANDOR PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|DUMITRAŞ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|LUPŞE GIGEL
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|BANCOŞ SEBASTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|BALINT FRANCISC
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|BOTIŞ COSMIN-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|ROMOCEA DOREL-SORIN
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|HOROTAN DOINA-SANDA
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|GERGELY IRINA
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CORMOŞ VIOLIN-VIRGIL
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DEMETER ISTVÁN ATTILA
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DOBAI IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MUREŞAN GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|NÉMETI CSABA
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CORMOŞ GABRIELA
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ZOICAŞ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|TOLDAŞ MARIA-VICTORIA
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DEMETER ŞTEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|COBORZAN NADIA-LENUŢA
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|IRIMEŞ BOGDAN-FLAVIU
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|SUCIU IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GUŢ VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ANCA DANIEL-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GUŢ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ARDELEAN SANDA-CORINA
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CORMOŞ TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BUMBAŞ-POP MARIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŞANDOR IONICĂ-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MERCE VIRGIL-MIRCEA
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DRULE PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP TIBERIU
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GUŢ SIMION
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ROMOCEA SORIN-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OPRIŞ TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LUCĂCEL IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MUREŞAN CĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MOŞUŢIU MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHEŢE CIPRIAN-MARIN
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OPRIŞ DANA
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|IRIMEŞ LAURA
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|RUS IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CORMOŞ GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SZILAGYI ZOLTAN
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POPA ZAMFIR-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŞUTEU FĂNICĂ-NELU
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|PETER-ANGYALOSI ZSOLT-SÁNDOR
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|VICSAI SZABOLCS
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|LAKATOS ISTVÁN
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DEMETER RÓBERT-KÁROLY
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|VICSAI GHEZA
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|VICSAI ISTVAN
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|GERGELY CIABA
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|VICSAI CSABA
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|VARGA MIKLOS
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|VICSAI FRANCISC
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|PÜSPÖKI FRANCISC-EMERIC
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|GERGELY EMESE
|CONSILIERI LOCALI
|BENESAT – 10
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|FRASIN LUCIAN-NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|VAIDA ROMULUS-PAUL
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|JOLDIŞ LAVINIA-SIMENA
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|SABOU VASILE-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|JOLDIŞ VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|ŢICLE IOAN-PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|BULGĂREAN ILIE CIPRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|IANCĂU IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|TALPOŞ EUGEN-MIRCEA
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|AVRAM ALEXANDRU-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|CRIŞAN DORINA-ANCUŢA
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|OPREA VLAD-IOAN-BOGDAN
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|MAIER MARIANA
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|TAMBA CONSTANTIN
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|GYULAI CLAUDIU-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|VĂSCAN SERGIU-DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BOLOGA VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|VĂSCAN DAN-VLAD
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|GURZĂU MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BOLOGA LUCIA-ANCA
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LOBOŞ NICOLAE-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SACASTI-TIVADAR OCTAVIAN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GORGAN ADRIAN DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GÎRZ TRAIAN-MIRCEA
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MOALE FLORIN-CĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BOLOGA DOREL-VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ZAHA GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MORAVIŢ MUGUREL
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BOLOGA RĂZVAN-PAUL
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|JUNJEAN LUCIAN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SAS FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|FARCAŞ VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|RĂSTĂU MIRELA-LOREDANA
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DINDELEGAN IOAN-DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BOLOŞ VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP VASILE-DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GORGAN IONUŢ-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CIOCIAN FLOARE-MARIANA
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|TUSAN CIPRIAN DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GORGAN DORIN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GORGAN VASILE-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP NICOLAE-ŞTEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GHIURCUŢA VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|IANCĂU VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MUREŞAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GURZĂU GEORGE
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|RAŢ OVIDIU-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BOROS-BOLOGA DIANA-ANDREEA
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SABO CRISTIAN-TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GORGAN LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|VĂSCAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|VAIDA ADRIAN-SORIN
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BOLOŞ ALIN-DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BULGĂREAN PAUL-COSMIN
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OROS CORNEL
|CONSILIERI LOCALI
|BOBOTA – 11
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|POJAR CĂLIN-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MAGYAR CĂLIN-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|OPRIŞ ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BANTO PÉTÉR-LEVENTE
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|HOSU GLIGOR
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ARITON MARIAN-DĂNUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MAGYAR ANDREEA-LIANA
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CIGHI VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SILAGHI GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DRAGOŞ RAFAEL-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MOROŞAN VASILE-SORIN
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MATIS GÁBOR
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CURTA MĂDĂLINA-IULIANA
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BĂRNUŢIU VASILE-FELICIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|FRENŢ TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|RACOLŢA MIRCEA
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|HENDEA TRAIAN-VLADIMIR
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|OROIAN BOGDAN
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DERŞIDAN RAUL-ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LAPOŞ DULCICA-LUCICA
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CIGHI GABRIEL-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHEREJI NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PORUMB NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POPIŢ VASILE-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|HOSSU DOREL
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|ŢURCAŞ CHIOREAN IONUŢ ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|COŞAR IOAN-FLORIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|MUREŞAN ALIN-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|BORDAŞ ANCA-CLAUDIA
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|OROIAN ANDREEA-NICOLETA
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|UNIMATAN VALENTIN
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|TĂUT VASILE-MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|CHERECHEŞ VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|OPRIŞ VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|MULLER SIMONA-ANCA
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|ŞAMŞODAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|DEMJEN LEVENTE
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|OPRIŞ PETRU
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|COSMA SEPTIMIU-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŞAMŞODAN MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OROS MARIANA
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|COSMA RODICA
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|RACOLŢA DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP DORIN
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DOBOCAN ROZALIA-KATALIN
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MARGIN PETRU-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OŞAN VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DOBOCAN DAN-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|VOCHIŢOIU ION-CRISTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|VARGA CSABA
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OŞAN FLORIN-CĂTĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OROS FLORIN-AUREL
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|VOCHIŢOIU VIRGIL-CLAUDIU
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŞAMŞODAN MIRCEA-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DEMYEN ISTVÁN
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MATE LEVENTE
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZILÁGYI ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BALLAI ZOLTÁN
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BONE KATALIN-BORBÁLA
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MÁTÉ JUDIT-MONIKA
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BONCZIDAI ANDRÁS
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZEREDAI CSABA
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KISS LÁSZLÓ
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BALLA BALÁZS
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZABO ZSOLT
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|NAGY ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BONÉ TIBOR
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MÁTÉ ZOLTAN
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DEMYEN TAMARA
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KIRÁLY CSABA
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DEMYEN GRIGOR
|CONSILIERI LOCALI
|BOCŞA – 12
|CANDIDAT INDEPENDENT
|SZABÓ ZSOLT
|CONSILIERI LOCALI
|BOGHIŞ – 13