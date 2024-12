Carte de teste pentru bacalaureat, semnată de Imelda Chința, a apărut în colecția Didactica a Editurii „Caiete Silvane”

În colecția Didactica a Editurii „Caiete Silvane” a apărut cartea „21 de teste pentru bacalaureat. Exersăm și reușim!”, semnată de Imelda Chința. Aceasta a fost realizată pentru a sprijini elevii de liceu în vederea pregătirii pentru examenul maturității.

Această carte de teste constituie o modalitate de evaluare și autoevaluare și reprezintă o colecție de 21 de teste ce acoperă întreaga programă pe care elevii trebuie să o parcurgă în vederea obținerii unui rezultat foarte bun. Mai mult, aceasta facilitează atât exersarea, dar și sistematizarea și consolidarea cunoștințelor pe care elevii le-au dobândit de-a lungul anilor de liceu. Textele-suport din carte au fost selectate cu atenție. În alegerea acestora, factorul prioritar s-a bazat pe actualitatea acestora, întrucât, după cum a precizat autoarea Imelda Chința, elevii rezonează cel mai bine cu ceea ce pot identifica și cu realitățile pe care le trăiesc și pe care le înțeleg. Astfel, fragmentele literare au fost alese din peisajul literar contemporan, fiind astfel definită sfera de interes a tinerei generații.

Potrivit autoarei, nivelul de dificultate este unul mediu, precum cel al subiectelor examenelor naționale. Acesta vizează competențele dobândite în abordarea unor texte nonliterare și literare, aparținând unor genuri și specii diferite. „Obiectivul pe care îl dorim materializat prin această culegere îl reprezintă cunoașterea temeinică a programei pentru bacalaureat, rezolvarea creativă a cerințelor și exprimarea corectă și adecvată în diferite situații de comunicare”, a mai precizat Imelda Chința.

Cine este Imelda Chința, absolventă a unui liceu din Zalău

Aceasta s-a născut la 15 mai 1975, în Brașov. Este absolventă a Liceului Teoretic Zalău, secția Filologie (1989) și a Facultății de Litere din cadrul Universității de Nord, Baia Mare, secția Română-Engleză (2002). A urmat mai apoi cursurile de masterat: Literatura Română și Modernism European (2004-2006).

De asemenea, a participat la sesiuni științifice din cadrul Universității de Nord, Baia Mare, sub îndrumarea prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu cu următoarele lucrări: „Fatalitatea în opera eminesciană”, „Tatăl în instanță cu fiul – Mateiu Caragiale – o realitate sau un mister”, Spațiul carceral în Jurnalul fericirii (1999-2002), prezentă la o sesiune științifică din Iugoslavia cu lucrarea intitulată „Cultural Aspects of a Nation’s Experience” și obține un certificat de la Civic Education Project afiliat cu Central European University în 2001. A urmat studiile doctorale la Universitatea din Oradea (coord. Prof. dr. Paul Magheru), cu teza „Literatura rezistenței la totalitarism” (2006-2010). Mai mult, aceasta participă la o conferință organizată de Institutul de Cercetare a Crimelor Comunismului, la București, având ca temă „Cuba – sub Raul Castro” (2009).

Imelda Chința obține titlul de doctor în filologie (2010) și gradul didactic I în învățământ (2011) . Din 2009 este profesor titular de limba și literatura română la Colegiul Național „Silvania” Zalău.

A publicat studii, recenzii și cronici literare în revistele „Caiete Silvane” (Zalău), „Nord literar” (Baia Mare), „Vatra Veche” (Târgu Mureș), „Poesis” (Satu Mare), „Familia” (Oradea), „Steaua” (Cluj-Napoca). Aceasta este colaborator permanent și redactor asociat al revistei „Caiete Silvane” (din 2009).

Dintre volumele publicate sunt: „Literatura rezistenței la totalitarism”, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2011; „Destine și cărți”, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2015. Aceasta este și membru în Consiliul Director al Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj.