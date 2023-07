Zero promovabilitate la BAC în două licee din Sălaj

Din păcate, promovabilitatea la BAC este zero în două unități de învățământ din județ, potrivit datelor oficiale. Este vorba despre Liceul Tehnologic nr. 1 din Surduc și Liceul Tehnologic nr. 1 din Gâlgău. În cel puțin 50 de licee din România, niciun candidat la examenul de Bacalaureat – 2023, sesiunea iunie-iulie, nu a promovat, arată datele oficiale disponibile pe platformele autorizate. Din nefericire, numărul liceelor unde promovabilitatea la BAC este zero a crescut în acest an. În Constanța sunt patru licee fără candidați promovați, în Satu Mare sunt trei, iar în Sălaj, Bacău, Timiș, Gorj, Teleorman și Vâlcea sunt câte două licee. Cine este de vină? În opinia specialiștilor în educație, problema ține de admiterea la liceu. Elevii cu medii de trei sau patru la Evaluarea Națională ajung prin redistribuire la liceu. Indiferent cât de bun este profesorul, este aproape imposibil să urce un copil cu nota trei la matematică până la șase, nota minima pentru promovarea la Bacalaureat. Să nu uităm că în trecut, admiterea la liceu să făcea pe bază de examen. Eliminarea examenului respectiv a făcut ca la liceu să ajungă mii și mii de elevi care ar fi trebuit să studieze în școli profesionale. Punct.

